ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, একাপ চাহে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে ৫ বন্ধুৰ
আকস্মিক বান অহাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে পাঁচ বন্ধু চাহ খাবলৈ সোমাইছিল এখন হোটেলত । যাৰ ফলত ৰক্ষা পৰিল প্ৰাণ ।
Published : August 30, 2026 at 12:31 PM IST
ৰায়পুৰ: 'ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে ?' - এই আপ্ত বাক্যশাৰী যেন এইবাৰ নেপালৰ আকস্মিক বানৰ সময়ত কেইবাটাও কাহিনীত প্ৰমাণিত হ'ল । একাপ চাহৰ বিৰতিয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে ৫ বন্ধুৰ । বুধবাৰে ভোটেকোশী আৰু ত্ৰিশুলি নদীত অহা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পাঁচ বন্ধুৰ । নেপালৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ৰায়পুৰলৈ উভতি অহা ৫ বন্ধুৰ নাম হৈছে নাৰায়ণ সেন, দীনেশ ওঝা, প্ৰেম সিং জগত, যতেন্দ্ৰ প্ৰকাশ আৰু দীনেশ সিং ঠাকুৰ । আটাইয়েই ৰায়পুৰৰ মানা কেম্প এলেকাৰ আৰু বয়স ৫০ ৰ পৰা ৬০ বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
চাহকাপেহে ৰক্ষা কৰিলে প্ৰাণ
চেলুন চলোৱা নাৰায়ণ সেনে কয়, "আমাৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে ২৬ আগষ্টত যেতিয়া আকস্মিকভাৱে বান আহিছিল, তেতিয়া আমি চাহ খাবলৈ ৰৈছিলোঁ । যদি আমি ১০-১৫ মিনিট আগতে ওলাই গ'লোহেঁতেন তেন্তে আমি হয়তো তাতেই বানত আবদ্ধ হৈ পৰিলোঁহেঁতেন আৰু কোনে জানে আমাৰ কি হ'লহেঁতেন ?"
যোৱা ২১ আগষ্টত ৰায়পুৰৰ পৰা এই দলটোৱে পিছদিনা অৰ্থাৎ ২২ আগষ্টত নেপালত উপস্থিত হয় । পাঁচজনীয়া দলটোৱে গাড়ী ভাৰা কৰি পশুপতিনাথ মন্দিৰ, মনোকামনা মন্দিৰ আদি পৰ্যটনস্থলী ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁলোকে ২৬ আগষ্টৰ পুৱা প্ৰায় ৯:৩০-১০:০০ বজাত ধাডিং জিলাৰ মালেখু চহৰৰ এখন হোটেলত চাহ খাবলৈ ৰৈছিল ।
ভাৰতীয় হোটেলৰ মালিকে কৰিলে সহায়
নাৰায়ণ সেনে কয়,"তাত আমি গম পালোঁ যে কিছুদুৰ আগত এখন দলং বানে উটুৱাই লৈ গৈছে । হোটেলখন এজন ভাৰতীয়ৰ আছিল, যিয়ে আমাক বহুত সহায় কৰিছিল আনকি খাদ্যও দিছিল । আমি ত্ৰিশুলি নদীত গাড়ী ওপঙি অহা দেখিছিলোঁ । পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতত মৃতদেহ আৰু আন বহু সামগ্ৰী বৈ আছিল । আমি ভয় খাইছিলোঁ । বান পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হ'ব পাৰে বুলি আশংকা আছিল ।" অৱশেষত এই বন্ধুৰ দলটোৱে মালেখুত ওখ স্থানত আশ্ৰয় লৈ গাড়ীতে নিশাটো কটালে । স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিষয়াসকলে তেওঁলোকক বহুত সহায় কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
আৰক্ষীৰ হেড কনিষ্টবল দিনেশ সিং ঠাকুৰে জানিবলৈ দিয়া মতে, পশুপতিনাথ মন্দিৰৰ পৰা প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা অৱস্থাত বান আহিছিল । দিনেশ ঠাকুৰে কয়,"হোটেলত চাহ খাই থাকোঁতে আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে মানুহবোৰে হঠাতে হুৱাদুৱা লগায় । পিছত আমি বানে কৰা ধ্বংসলীলাৰ কথা শুনিলোঁ । আমি শুনিলোঁ যে গোটেই গাঁও, অট্টালিকা, কাৰ্যালয়, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আদি ধ্বংস হৈ গৈছে ।"
মহাদেৱক ধন্যবাদ
দীনেশ সিং ঠাকুৰে কয় যে পিছত তেওঁ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ত্ৰিশুলি নদীৰ পাৰলৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু তাত দেখা পোৱা পৰিস্থিতিয়ে গভীৰভাৱে দুখী কৰি তুলিছিল । তেওঁ কয়,"আমি যি দেখিলোঁ সেয়া শব্দৰে বৰ্ণনা কৰাটো কঠিন । আমি ভগৱান শিৱৰ নাম জপ কৰি থাকিলোঁ আৰু অনুভৱ কৰিলোঁ যে তেওঁৰ আশীৰ্বাদে আমাক ৰক্ষা কৰিলে ।"
দীনেশ সিং ঠাকুৰে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰি কয়,"বিদ্যুৎ আৰু পানী নাছিল, কিন্তু প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে আমাক সহায় কৰিছিল । তেওঁলোকে আমাক কৈছিল যে আমি ওখ স্থানত আছোঁ আৰু আমি চিন্তা কৰা উচিত নহয় ।"
ইণ্টাৰনেট আৰু হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিছিল
নেপালৰ বানত আবদ্ধ এই বন্ধুৰ দলটোৱে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ হেল্পলাইন ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ খবৰ দিয়ে । দীনেশ সিং ঠাকুৰে কয়,"তাত ইণ্টাৰনেট সেৱাই ভালদৰে কাম কৰি আছিল, গতিকে আমাৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো সহজ আছিল । আমি আমাৰ পৰিয়ালক কৈছিলোঁ যে আমি ভালেই আছো আৰু আতংকিত নহ'ব ।"
২৮ আগষ্টত নেপালৰ পৰা ৰায়পুৰত উপস্থিত পাঁচ বন্ধু
নেপালৰ ট্ৰেজেডীৰ পৰা ৰক্ষা পৰি ঘৰলৈ উভতি অহা লোককেইজনে কয় যে তাত থকা মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ৰাখী বান্ধিছিল, যিটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল । দৰ্জীৰ দিনেশ ওঝাই কয় যে বানৰ পিছত যি দৃশ্য তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সেয়া তেওঁৰ মনত সদায় থাকিব ।
তেওঁ কয়,"আমি যি দেখিলোঁ সেয়া আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ । বহুতে নিজৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা পৰিয়ালৰ সদস্যক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আছিল । আমি আমাৰ গাড়ীত শুইছিলোঁ, কিন্তু ভালদৰে শুব পৰা নাছিলোঁ, বান আকৌ আহিব পাৰে বুলি সদায় ভয় আছিল ।" দীনেশে কয় যে আমি ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ।