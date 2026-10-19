আৰক্ষীৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান নেহা ব’ৰাৰ : দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন
ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১২৬ আৰু ১৩০ নং ধাৰাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নেহা ব’ৰালৈ জাৰি কৰিছে ।
Published : October 19, 2026 at 5:21 PM IST
নতুন দিল্লী : সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় (AISA) সভানেত্ৰী নেহা ব’ৰাই দিল্লী আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা জাননীক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, য’ত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ ১০ হাজাৰ টকাৰ বণ্ড দাখিল কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশনা দিছিল ৷ নেহা ব’ৰাই আদালতক জাননী স্থগিত ৰখা আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
এই জাননীখন ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ (BNSS) ১২৬ আৰু ১৩০ নং ধাৰাত জাৰি কৰা হৈছে । এই গোচৰত AISA-ই দিল্লী আৰক্ষীক নেহা ব’ৰাক ভয় দেখুৱাবলৈ আৰু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
News Alert! Neha Bora moves Delhi HC against police notice asking her to execute peace bond, likely to seek urgent hearing. https://t.co/E7qNKXD5tH— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
- শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বণ্ড পূৰণৰ নিৰ্দেশ
বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে (SEM) নেহা ব’ৰাক জাৰি কৰা জাননীত ১০ হাজাৰ টকাৰ বণ্ড জমা দিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য তদন্তৰ সময়ত শান্তি বজাই ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । নেহা ব’ৰাই এই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে । নেহাৰ আবেদনত জাননীখন স্থগিত ৰখা আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
BNSS ৰ ১২৬ নং ধাৰা শান্তি বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ সৈতে জড়িত । ইফালে ১৩০ ধাৰাত সংশ্লিষ্ট দণ্ডাধীশে কোনটো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত ধাৰাৰ কথা সন্নিবিষ্ট কৰিছে, তাৰে সকলো তথ্য লিখিতভাৱে দিব লাগিব বুলি জাৰি কৰা জাননীখনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ কথা নেহা ব’ৰাৰ আবেদনত উল্লেখ আছে ৷
AISA Questions why Is Neha been followed by Delhi Police in Plain Clothes since her release in Detention on 16th. Is this Delhi Police Protocol to Intimidate Neha? https://t.co/n33seDHTee— Neha Bora Team (@NehaAisa) October 19, 2026
- জেলৰ পৰা মুকলিৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে অনুসৰণ কৰি থকাৰ অভিযোগ
AISA-ই অভিযোগ কৰে যে যোৱা ১৬ অক্টোবৰত আৰক্ষীৰ জিম্মাত পৰা মুকলি হোৱাৰ পাছতো নেহা ব’ৰাক সাধাৰণ পোছাক পৰিধান কৰি দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৱানে অনুসৰণ কৰি আছিল ৷ সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে নেহাক ভয় খুৱাবলৈ বা তেওঁৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । এই কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি AISA-ই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে মুক্তিৰ পিছতো নেহা ব’ৰাই এনে অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈয়েই আছে ।
- উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত সকলো দৃষ্টি নিক্ষেপ
নেহা ব’ৰাৰ আবেদন মূলতঃ জাননীখন স্থগিত ৰখা আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰা সম্পৰ্কীয় ৷ গতিকে এই বিষয়ত এতিয়া আদালতৰ শুনানি আৰু ইয়াৰ নিৰ্দেশনা প্ৰয়োজনীয় হ’ব বুলি বিবেচিত হৈছে ৷