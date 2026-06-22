নীট ইউজি পুনৰ পৰীক্ষাত ভয়ংকৰ জালিয়াতি: বিহাৰত এইমছৰ ছাত্ৰসহ ৩১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

নীট ইউজি পুনৰ পৰীক্ষাত ভয়ংকৰ জালিয়াতি: বিহাৰত এইমছৰ ছাত্ৰসহ ৩১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
বিহাৰত ভাড়াতীয়া পৰীক্ষাৰ্থী আৰু বায়'মেট্ৰিক জালিয়াতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল । পৰীক্ষাৰ্থীৰ সৈতে ১০ লাখ টকাৰ চুক্তি কৰিছিল জালিয়াতি চক্ৰই ।
Published : June 22, 2026 at 7:39 PM IST
পাটনা : ৩ মে'ত অনুষ্ঠিত নীট ইউজি ২০২৬ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । যাৰ বাবে পুনৰ বিসংগতি নহ'বলৈ চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰ পিছত ২১ জুন অৰ্থাৎ দেওবাৰে পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত এই বিতৰ্কৰো প্ৰায় অৱসান ঘটিল?
কিন্তু স্বচ্ছ নহ'ল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া । নীট ইউজি ২০২৬ৰ পুনৰ পৰীক্ষাত আন এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । নীটৰ পুনৰ পৰীক্ষাত এইবাৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ জালিয়াতি !
ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী, বায়'মেট্ৰিক পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৈতে আপোচ আৰু অন্যান্য অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । বিহাৰত এনে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এইমছ ৰায়বৰেলী আৰু পাটনা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ (পিএমচিএইছ) শিক্ষাৰ্থীকে ধৰি ৩১ গৰাকী লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
লক্ষীচৰাই জিলাৰ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত সংঘটিত হোৱা এই অনিয়মৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত লক্ষীচৰাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰেৰণা কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক জনায়, "নীট ইউ পৰীক্ষাত প্ৰকৃত প্ৰাৰ্থীৰ স্থানত বাহিৰৰ পৰা ভাড়াতীয়া পৰীক্ষাৰ্থী অহাৰ এক চোৰাংচোৱা তথ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ । সেই অনুসৰি আমি নিৰাপত্তা আৰু তালাচী অধিক বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ ।" তেওঁ জনোৱা মতে বাহিৰৰ পৰা অহা ৯ গৰাকী ভাড়াতীয়া পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । যিসকল বিভিন্ন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ স্থানত তেওঁলোক পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল সেই পৰীক্ষাৰ্থীকো (প্ৰকৃত পৰীক্ষাৰ্থী) চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জনাইছে ।
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলৰ পৰা মোবাইল ফোন আৰু অন্যান্য নথিপত্ৰ জব্দ কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অধিক তদন্ত কৰা হ'ব ।"
ধৃত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে সৌৰভ ঝা (এইমছ ৰায়বৰেলী), মায়ংক কাশ্যপ (পিএমচিএইছ), অমন আগৰৱালা (ইউ পি মেডিকেল কলেজ, শ্বাহদৰা, নতুন দিল্লীৰ ইণ্টাৰ্ণ), অৰ্পিত ৰাজ (অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ মগধ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল), পুনম কুমাৰী (বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিবিএছৰ ছাত্ৰী), সঞ্জীত কুমাৰ (নালন্দা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ নাৰ্ছিং ছাত্ৰ) ।
লক্ষীচৰাইৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শিৱম কুমাৰৰ মতে চহৰখনৰ হাছানপুৰৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্তত এজন ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এই চক্ৰটো পোহৰলৈ আহে ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "আমি ধৃত লোকজনক জেৰা কৰিলোঁ । তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁৰ আন সহযোগীসকল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আৰু কে আৰ কে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছিল । আমাৰ দলবোৰে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা তেনে ৭ জন আৰু কে আৰ কে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।"
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে ধৃত লোকসকলৰ ভিতৰত মায়ংক কাশ্যপ হৈছে বৈশালী জিলাৰ হাজীপুৰৰ বাসিন্দা আৰু পিএমচিএইছৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ । বায়'মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব থকা কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীৰ বেশত তেওঁ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তেওঁক সোধাপোছাৰ অন্তত এনটিএয়ে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা আৰু প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে নিয়োগ কৰা বায়'মেট্ৰিক কোম্পানীটোৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
লক্ষণীয়ভাৱে পিএমচিএইছত আয়োজন কৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা পলায়ন কৰি পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিল মায়ংক । বিহাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যৰ সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে বাধ্যতামূলক আলোচনা চক্ৰ আৰু কুইজৰ আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যাতে তেওঁলোকৰ কোনো ছাত্ৰই কেম্পাছৰ বাহিৰলৈ গৈ আনৰ বাবে নীট ইউজি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে ।
আনহাতে ধৃত অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ মগধ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ অৰ্পিত ৰাজ ২০২৪ চনত বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত সংঘটিত হোৱা নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ সন্দেহযুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে জালিয়াতি চক্ৰই পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা ১০ লাখৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল । বিহাৰৰ এই ঘটনাই এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
নীট ইউ-জি পৰীক্ষা: ৫,৪৪০ টা কেন্দ্ৰত সফলতাৰে পুনঃ পৰীক্ষা সম্পন্ন