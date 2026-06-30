ETV Bharat / bharat

উত্তৰ বহীৰ মূল্যায়ন চলি আছে, কেতিয়া ওলাব নীট-ইউজি পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ?

২১ জুনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিদেশৰো ১৪টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET-UG) ২০২৬ৰ বাবে অতি স্পৰ্শকাতৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

NEET-UG re-exam 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : June 30, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছে নীট-ইউজি (NEET-UG) পুনৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীৰ মূল্যায়ন। অতি সোনকালে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ ।

সূত্ৰটোৱে লগতে আৰু কয় যে প্ৰভিজ'নেল এন্সাৰ কীৰ (provisional answer key) ওপৰত ১০ হাজাৰতকৈ অধিক আপত্তি লাভ কৰা হৈছে । এই প্ৰতিটো অভিযোগ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে ২১ জুনত সমগ্ৰ দেশ আৰু বিদেশৰ ১৪টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET-UG) ২০২৬ৰ বাবে অতি স্পৰ্শকাতৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ পিছত পুনৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে । এই গোচৰৰ তদন্ত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই (চিবিআই) অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে, এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো লোকক সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

ভাৰতৰ ৫৪৪০টা কেন্দ্ৰ আৰু বিদেশৰ ১৪টা কেন্দ্ৰত NEET UG ২০২৬ৰ পুনৰ পৰীক্ষাত ২০ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ (এনটিএ) আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা মতে, এই পৰীক্ষা হিন্দী আৰু ইংৰাজীকে ধৰি মুঠ ১৩টা ভাষাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

এনটিএৰ বিবৃতি অনুসৰি, পৰীক্ষাৰ সফল পৰিচালনা সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ একাধিক চৰকাৰী সংস্থা, প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৰ্মচাৰীক জড়িত কৰি এক সমন্বিত প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় ।

এনটিএৰ তথ্য মতে, এই পৰীক্ষাত ১০ হাজাৰোধিক প্ৰতিবন্ধী পৰীক্ষাৰ্থীকে ধৰি সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা কৰা হয় । পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু কেম'থেৰাপি লোৱা আন এজনকে ধৰি চিকিৎসাজনিত অৱস্থা থকা প্ৰায় ৮১ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে ।

পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ), বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়, ডাক বিভাগ, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (এনআইচি), ইলেক্ট্ৰ'নিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়, বিত্তীয় সেৱা বিভাগ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়, শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় আৰু বেংকিং খণ্ড যেনে এছবিআই, কানাড়া বেংক, পিএনবি, ইউকো বেংককে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলে সহায় আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক :নীট ইউজি পুনৰ পৰীক্ষাত ভয়ংকৰ জালিয়াতি: বিহাৰত এইমছৰ ছাত্ৰসহ ৩১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
লগতে পঢ়ক :নীট ইউ-জি পৰীক্ষা: ৫,৪৪০ টা কেন্দ্ৰত সফলতাৰে পুনঃ পৰীক্ষা সম্পন্ন

TAGGED:

NEET UG 2026 RESULTS
NTA
নীট ২০২৬ ফলাফল
ইটিভি ভাৰত অসম
NEET UG RE EXAM 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.