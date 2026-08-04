অ’এমআৰ শ্বীটত অমিল আছিল ! আদালতৰ সন্মুখত নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ যুক্তি
প্ৰথমে ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউ-জি পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই পৰীক্ষা ২১ জুনত পুনৰবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
By Sumit Saxena
Published : August 4, 2026 at 11:41 PM IST
নতুন দিল্লী: নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পাইছে ৷ নীট ইউ-জি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৬জন প্ৰাৰ্থীয়ে মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে ৷ তেওঁলোকে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত নিজৰ নিজৰ অ’এমআৰ শ্বীটত লিপিবদ্ধ উত্তৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা উত্তৰৰ প্ৰতিলিপিৰ মাজত সাদৃশ্য নথকা বুলি আদালতত অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত মঙলবাৰে এই আবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় ৷ য’ত কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আগতীয়াকৈ আদালতৰ শুনানি বিচৰা হৈছিল । অধিবক্তাগৰাকীয়ে চমুকৈ বিষয়টো বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে, য’ত ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহনা উপস্থিত আছিল ।
অধিবক্তাগৰাকীয়ে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এই গোচৰটো ৬০০ আৰু ৬৫০ নম্বৰতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছয়গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ জড়িত ৷ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই আপলোড কৰা অ’এমআৰ শ্বীটসমূহ পৰীক্ষাৰ সময়ত তেওঁলোকে দিয়া উত্তৰৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ পৃথক ৷ আবেদনকাৰীসকলে এইক্ষেত্ৰত সংস্থাৰ কাষ চাপিছে নেকি বুলি বিচাৰপীঠে অধিবক্তাগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰে ।
এইক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থালৈ ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ তাৰোপৰি তেওঁলোকে সংস্থাৰ কাৰ্যালয়লৈও গৈছিল যদিও বিশেষ কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰা বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে বিচাৰপীঠক জানিবলৈ দিয়ে । পূৰ্বে সংস্থাটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অ’এমআৰ শ্বীট সন্দৰ্ভত আপত্তি দৰ্শাবলৈ এক সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছিল ৷ অৱশ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতহে এই বৈসাদৃশ্যৰ কথা পোহৰলৈ আহে ।
অধিবক্তাৰ যুক্তি শুনাৰ পিছতে বিচাৰপীঠে বিষয়টো শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰথমে ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা চলিত বৰ্ষৰ নীট ইউ-জি পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ উদ্যোগত এই পৰীক্ষা পুনৰ ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: