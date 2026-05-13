NEET-UG 2026 পৰীক্ষাই উদঙালে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভিতৰুৱা বেমেজালি, ভাৰতত বৃহৎ কাকত ফাদিলকাণ্ডৰ এক অৱলোকন
Published : May 13, 2026 at 4:27 PM IST
নিউজ ডেস্ক: সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই NEET-UG ২০২৬ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পিছত পুনৰবাৰ পৰীক্ষাৰ অনিয়মক লৈ দেশজুৰি ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ছাত্ৰ গোট আৰু চিকিৎসক সংস্থাই সমগ্ৰ ভাৰততে কাকত ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, মধ্যভোগী আৰু সংগঠিত চক্ৰ গভীৰভাৱে শিপাই থকা অভিযোগ কৰিছে ।
নিকা আৰু স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে যোৱা ৩ মে’ত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ২২ লাখৰো অধিক প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পিছতে এই পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা আৰু সংগঠিত অনিয়মৰ অভিযোগৰ ফলত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় কৰ্তৃপক্ষ ৷ যাৰ ফলত ভাৰতৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা প্ৰতিযোগিতামূলক নিযুক্তি আৰু প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছিল ।
প্ৰশ্নকাকত বাতিলৰ ঘটনা এইবাৰেই প্ৰথম নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইটা পৰীক্ষাত কাকত ফাদিল তথা বিসংগতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত কেইটামান ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক-
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত EAMCET পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল : ১৯৯৬ চনত শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত EAMCET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল ৷ তেতিয়াৰ এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু চৰকাৰে পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব কেৱল জেএনটিইউ - হায়দৰাবাদক অৰ্পণ কৰি আদেশ জাৰি কৰিছিল ।
IIT-JEE ৰ কাকত ফাদিল : লক্ষ্ণৌত ১৯৯৭ চনত IIT-JEE (Indian Institutes of Technology Joint Entrance Examination)ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় । ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি (IIT)ত স্নাতক মহলাত নামভৰ্তিৰ বাবে এই পৰীক্ষা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় । পৰীক্ষাৰ এঘণ্টা পূৰ্বে এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে গণিতৰ পৰীক্ষাৰ কাকতৰ প্ৰতিলিপি IIT দিল্লীৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়লৈ ফেক্স কৰিছিল । সেই সময়ত IIT-JEE পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে দুমাহৰ পিছত পৰীক্ষা বাতিল কৰি পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
২০০৩ চনত CAT পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল: একেদৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ফলত ছখন IIM আৰু ৫০ খন বিজনেছ স্কুলৰ বাবে CAT (The Common Admission Test) পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয় ৷ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ৰঞ্জিত সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।
১১ এপ্ৰিল, ২০০৪: চিবিএছই অল ইণ্ডিয়া প্ৰি-মেডিকেল টেষ্টৰ কাকত ফাদিল ।
আইন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল: ২০০৯ চনৰ মে’ মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা Common Law Admission Test ৰ কাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয় । হায়দৰাবাদৰ পৰা কুৰিয়াৰৰ জৰিয়তে লক্ষ্ণৌলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়তে এই কাকত ফাদিল হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল ৷
২০১১ চনত AIEEE ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল: উত্তৰ প্ৰদেশত AIEEE ৰ প্ৰশ্নকাকত ৬ লাখ টকাত বিক্ৰী হোৱাৰ বাতৰি লাভ কৰাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে সমগ্ৰ দেশৰ ১২ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিয়া পৰীক্ষা দুঘণ্টাৰো অধিক পিছুৱাই দি তেওঁলোকক নতুন প্ৰশ্নকাকত প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
২০১৩ চনৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ব্যাপাম কেলেংকাৰী: মধ্যপ্ৰদেশৰ পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন প্ৰৱেশ পৰীক্ষা আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্যাপম (ব্যৱসায়িক পৰীক্ষা মণ্ডল ) সংস্থাটো এক কেলেংকাৰীত সোমাই পৰিছিল ২০১৩ চনত । মধ্যপ্ৰদেশ পেছাদাৰী পৰীক্ষা ব’ৰ্ড (MPPEB) কেলেংকাৰী নামেৰেও পৰিচিত আছিল এই ঘটনা । ২০১৩ চনত ব্যাপমে চলোৱা নিযুক্তি আৰু নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা অনিয়ম দঙাই দিয়াৰ সময়তে এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহে । ব্যাপম কেলেংকাৰীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ৰিগিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষাত হেতালি খেলালৈকে দুৰ্নীতি জড়িত আছিল । কিছুমান প্ৰাৰ্থীক উপকৃত কৰিবলৈ ছদ্মবেশ, উত্তৰবহীৰ সৈতে আপোচ কৰা, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আদি সাধাৰণ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ২০১৯ চনত চিবিআইৰ আদালতে এই গোচৰত ৩১জন লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ।
২০১৪: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ স্নাতকোত্তৰ মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰৱঞ্চকে ফাদিল কৰে । চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৯ জন দালাল আৰু ১১জন প্ৰাৰ্থীক । মণিপালৰ চৰকাৰী ছপাশাল মণিপাল প্ৰিন্টিং টেকন’লজিছ লিমিটেডৰ পৰা এই কাকতখন ফাদিল হৈছিল ।
১৫ জুন, ২০১৫: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১৫ চনৰ ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় প্ৰি-মেডিকেল আৰু প্ৰি-ডেণ্টেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষা বাতিল কৰে ৷ সমগ্ৰ দেশৰ ৬ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰভাৱিত কৰা সিদ্ধান্তত আছিল এয়া ৷ পৰীক্ষাৰ জালিয়াতি আৰু চলি থকা তদন্তৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডক চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত নতুন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
তেলেংগানা EAMCET কাকত ফাদিল: তেলেংগানা চৰকাৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা আৰু দন্ত চিকিৎসাৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত এই পৰীক্ষা বাতিল কৰে । অভিযান্ত্ৰিক, কৃষি আৰু চিকিৎসা বিভাগৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (EAMCET)ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ দুটা ছেট ফাদিল হৈছিল ৷ দালালক ৩০-৪০ লাখ টকা দিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । আৰক্ষীৰ তদন্তত পৰীক্ষাৰ ৪৮-৭২ ঘন্টা পূৰ্বে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাৰ ২০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰা ধৰা পৰে ৷ ফলত পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হয় ।
২০২১ চনত NEETৰ কাকত ফাদিল: ২০২১ চনত NEET পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা আগতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ কথা ধৰা পৰে । এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন ১৮ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ্থী, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰশাসন ইউনিটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু আন চাৰিজনক ।
NEET-UG বিতৰ্ক : ২০২৪ চনৰ ৫ মে’ত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত কাকত ফাদিল, সংগঠিত নকল, অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত ২০২৪ চনত এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । পাটনা আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ দিনাই সম্ভাব্য কাকত ফাদিল ৰেকেটৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত এফআইআৰ দাখিল কৰে । কৰ্তৃপক্ষই নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা প্ৰাৰ্থীকে ধৰি কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰিবলৈ কিছুমান পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৩০ লাখৰ পৰা ৫০ লাখ টকা ধন দাবী কৰা বুলি অভিযোগ উঠে ।
