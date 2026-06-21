ETV Bharat / bharat

নীট ইউ-জি পৰীক্ষা: ৫,৪৪০ টা কেন্দ্ৰত সফলতাৰে পুনঃ পৰীক্ষা সম্পন্ন

দেশৰ ৫,৪৪০ টা কেন্দ্ৰৰ লগতে বিদেশৰো ১৪ টা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৷ হিন্দী আৰু ইংৰাজীকে ধৰি মুঠ ১৩টা ভাষাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ।

NEET-UG 2026 re-exam
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ ল’গ’ (ANI)
author img

By ANI

Published : June 21, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় নীট ইউ-জি পুনঃ পৰীক্ষা ৷ চলিত বছৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৷ দেশজুৰি ২০ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷

ভাৰতৰ ৫,৪৪০ টা কেন্দ্ৰৰ লগতে বিদেশৰো ১৪ টা কেন্দ্ৰত চলিত বৰ্ষৰ নীট ইউ-জি পুনঃ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৷ হিন্দী আৰু ইংৰাজীকে ধৰি মুঠ ১৩ টা ভাষাত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ বিবৃতি অনুসৰি, সমগ্ৰ দেশৰ একাধিক চৰকাৰী সংস্থা, প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৰ্মীয়ে সফলতাৰে এই পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰে ৷

১০ হাজাৰৰো অধিক বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীকে ধৰি অন্যান্য সকলো প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই জানিবলৈ দিছে ৷ চিকিৎসাজনিত সমস্যা থকা প্ৰায় ৮১ জন প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৷

নিৰাপত্তাজনিত তথা স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰসমূহত আধাৰভিত্তিক বায়’মেট্ৰিক আৰু ফেচ(মুখমণ্ডল) প্ৰমাণীকৰণ, চিচিটিভি নিৰীক্ষণ, চিগনেল জেমাৰ, ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ সহায়ত দুটা স্তৰৰ ফ্ৰিস্কিং প্ৰক্ৰিয়া আদি ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হয় । এনটিএৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনষ্ঠ ৩৪ টা কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰে চলি থকা প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু জিলা সংগ্ৰাহক কেন্দ্ৰত চিচিটিভি নিৰীক্ষণৰ বাবে কমাণ্ড আৰু কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল ।

সমগ্ৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী(চিএপিএফ), বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, ডাক বিভাগ, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ(এনআইচি), ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়, বিত্তীয় সেৱা বিভাগ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়, শিক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু বেংকিং অংশীদাৰ, যেনে - এছবিআই, কানাৰা বেংক, পিএনবি আৰু ইউচিঅ’ বেংকৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থায়ো সূচাৰুৰূপে পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পৰীক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ বাবে ছাঁ, খোৱাপানী আৰু সতেজ খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা, এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধাসমূহ সাজু কৰি ৰখা আৰু বহু ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰ দিনটোত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰা আদিকে ধৰি বহু ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল ।

সংস্থাটোৰ মতে, এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে আৰক্ষী, তত্বাৱধায়ক, পৰীক্ষাত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীকে ধৰি প্ৰায় সাত লাখ বিষয়াক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ৷ ৩ মে'ত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিলৰ পিছত মাত্ৰ ৩৭ দিনৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

ইয়াৰোপৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিশেষজ্ঞসকলে একাধিক ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিজৰ সময় আৰু অভিজ্ঞতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

দেওবাৰে অনুষ্ঠিত নীট ইউ-জিৰ পুনঃ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন হয় ৷ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত আটাইতকৈ কঠিন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৷ বিপৰীতে জীৱবিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত মধ্যমীয়া ধৰণৰ আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত তুলনামূলকভাৱে কঠিন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৷

তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সামগ্ৰিকভাৱে পূৰ্বৰ প্ৰচেষ্টাৰ তুলনাত গৱেষণা পত্ৰখন অধিক কঠিন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁলোকে কয় যে নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহত তেওঁলোকৰ সাধ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অভিজ্ঞতাৰ ভিন্নতা আছিল ।

লগতে পঢ়ক: নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ: পলম হোৱাৰ পূৰ্বেই স্কুল আৰু পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা

TAGGED:

নীট ইউ জি পুনঃ পৰীক্ষা
NEET UG 2026 RE EXAM
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.