২৫ লাখত নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ক্ৰয়, একেটা পৰিয়াল পাঁচ শিক্ষাৰ্থী নীটত উত্তীৰ্ণৰ ৰহস্য

২৫ লাখত নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ক্ৰয়, একেটা পৰিয়াল পাঁচ শিক্ষাৰ্থী নীটত উত্তীৰ্ণৰ ৰহস্য
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ তথ্য, কম নম্বৰ পোৱাৰ পাছতো কেনেকৈ চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল পাঁচ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷
Published : May 15, 2026 at 7:45 PM IST
জয়পুৰ: নীটৰ প্ৰায় ২৩ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ যি সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ঠিক সেই সময়তে পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভংয়কৰ তথ্য ৷ 'কেঁচু খান্দোতে ওলাইছে সাপ'... দেশৰ বৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী হোৱাৰ তথ্য এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগত তদন্ত কৰি থকা সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ চনত নীটৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন ২৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰিছিল জয়পুৰৰ বিকাশ নামৰ ছাত্ৰজনে ।
কেৱল বিকাশে নহয়, ২৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্য ক্ৰমে প্ৰগতি, গুঞ্জন, ছানিয়া, পলকে নীটৰ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী লোকে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছিল যে, নীটৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিকাশৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষত উপযুক্ত নম্বৰ পোৱা নাছিল ৷ ইফালে নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত মাত্ৰ ২৭০ নম্বৰ লাভ কৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত নাম ভৰ্তিৰ সুবিধা কেনেকৈ লাভ কৰিলে ৷ আনফালে ২০২৫ বৰ্ষৰ নীটৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকী লোকক চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেতিয়া অধিক সন্দেহ ঘণীভূত হৈ পৰিছি বুলি সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল এজন লোকে ৷
The National Testing Agency is aware of reports concerning the action initiated by the Rajasthan Special Operations Group in connection with alleged irregularities around NEET (UG) 2026. The following is placed on record for the information of candidates, parents, and the public.…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 10, 2026
সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত চিবিআয়ে যেতিয়াই তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিল ৷ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে, গুৰুগ্ৰামৰ এটা পেপাৰ ফাদিল কৰা চক্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰশ্নকাকতখন ৷ সেয়ে অভিযুক্তসকলক ৭ দিনৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে । ইফালে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে বিকাশৰ সম্পৰ্কীয় ককায়েক ঋষি নামৰ এজন লোকৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে ৷ ইফালে ঋষিয়ে দ্বাদশ শ্ৰেণীত মাত্ৰ ৪৩.৬৭ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিল যদিও এটা বিষয়ত গ্ৰেছ নম্বৰ পাইছিল ৷
ইফালে ২৫ লাখৰ বিনিময়ত প্ৰশ্নকাকতখন ক্ৰয় কৰা বিকাশৰ লগতে প্ৰগতি, গুঞ্জন, চানিয়া, পলকৰ মাৰ্কশ্বিট প্ৰকাশ পাইছে ৷ তথ্য অনুসৰি, অভিযুক্ত বিকাশে দশম শ্ৰেণীত মাত্ৰ ৬৩ শতাংশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৫৫ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত মুঠ ৭২০ৰ ভিতৰত ২৭০ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ নীট-২০২৫ত ৮৫.১১ শতাংশ লাভ কৰি চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল ৷ যিটো আচৰ্যজনক তথ্য ৷
বিকাশৰ আন পৰিয়ালৰ সদস্য প্ৰগতিৰ নম্বৰ এনেধৰণৰ: দশম শ্ৰেণীত ৬৯ শতাংশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৯১ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ বিপৰীতে নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত মুঠ ৭২০ৰ ভিতৰত ৩৩২ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ নীট-২০২৫ৰ পৰীক্ষাত মাত্ৰ ৮৯.০৮ শতাংশ লাভ কৰি চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নাম ভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল ৷
অভিযুক্ত গুঞ্জনে দশম শ্ৰেণীত ৮৬ শতাংশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৭০ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত মুঠ ৭২০ৰ ভিতৰত ৩৫৫ নম্বৰ লাভ কৰিছিল, আনহাতে নীট-২০২৫ৰ পৰীক্ষাত মাত্ৰ ৯২.৫৩ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷
একেধৰণে ছানিয়াই দশম শ্ৰেণীত ৬৩ শতাংশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৮৯ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত মুঠ ৭২০ৰ ভিতৰত ৩৬০ নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নীট-২০২৫ৰ পৰীক্ষাত মাত্ৰ ৯৪.০৭ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ছানিয়াই ৷
পলকে পোৱা নম্বৰৰ তথ্য: দশম শ্ৰেণীত ৯৩ শতাংশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৮৯ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ নীট-২০২৪ৰ পৰীক্ষাত মুঠ ৭২০ৰ ভিতৰত ৫১২ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ একেদৰে নীট-২০২৫ৰ পৰীক্ষাত মাত্ৰ ৯৮.৬১ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি জয়পুৰৰ চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল পলকে ৷ আনফালে আটাইকেইজনে ৪০-৫০ বাৰ টেষ্ট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷
এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উঠিছে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰায় নীটৰ পৰীক্ষাৰ মুঠ ৭২০ৰ ভিতৰত ৭০০ নম্বৰ লাভ কৰিও চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ নকৰে তাৰ পাছত কেনেকৈ এই পাঁচ শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুযোগ পালে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:নীট পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাজ্যসমূহলৈ হস্তান্তৰৰ দাবী ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ