নীট ইউজি ২০২৬ : প্ৰথম ৰাউণ্ডত ২২,৩৪২ নম্বৰ স্থানলৈ এমবিবিএছৰ আসন আবণ্টন; শীৰ্ষ পছন্দ দিল্লী এইমছ
মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটীয়ে মুকলি কৰিলে নীট ইউজি প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ আসন আবণ্টনৰ তালিকা । শীৰ্ষ স্থানৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এইমছ দিল্লী অধিক পছন্দৰ হৈ আছে ।
Published : August 21, 2026 at 5:58 PM IST
কোটা (ৰাজস্থান) : মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটীয়ে সৰ্বভাৰতীয় ১৫ শতাংশ কোটা কেন্দ্ৰীয় কাউন্সেলিঙৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অস্থায়ী আসন আবণ্টনৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰিছে । এইবাৰো দেশৰ শীৰ্ষ মেডিকেল প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰথম পছন্দ এইমছ দিল্লী । নীট-ইউজিৰ সৰ্বভাৰতীয় ৰেংকিঙৰ ১ নম্বৰৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও এইমছ দিল্লীকে পছন্দ কৰিছে ।
সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ক্ল'জিং ৰেংক হৈছে ৫২ । সকলো এইমছৰ কথা ক'লে সাধাৰণ শ্ৰেণীত এইমছৰ অন্তিম আসন ৩,৯৪৮ ৰেংকত নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা এইমছ ৰেৱাৰীত আবণ্টন দিয়া হয় । প্ৰথম ৰাউণ্ডত চৰকাৰী এমবিবিএছৰ আসন ২২,৩৪২ সৰ্বভাৰতীয় ৰেংকলৈ লাভ কৰিছে ।
২২,৩৪২ ৰেংকত অন্তিম চৰকাৰী আসন
কোটাৰ ব্যক্তিগত কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং বিশেষজ্ঞ পাৰিজাত মিশ্ৰই কয় যে প্ৰথম ৰাউণ্ডত ২২,৩৪২ নম্বৰৰ সৰ্বভাৰতীয় ৰেংকলৈকে চৰকাৰী এমবিবিএছৰ আসন আবণ্টন দিয়া হৈছে । এই আসন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পালনাডু জিলাৰ পিডুগুৰল্লা ব্ৰাহ্মণপল্লীৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আবণ্টন দিয়া হৈছে । প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ আবণ্টন তালিকাত মুঠ ২৯,৯৪৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰে । তালিকাৰ অন্তিমজন ছাত্ৰই ১,১৯৪,২৩৩ ৰেংকত ব্যক্তিগত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্ব-বিত্তীয় আসন লাভ কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় পৰামৰ্শৰ অধীনত ইডব্লিউএছৰ বাবে ২৭,১৭৯; অ'বিচিৰ বাবে ২৩,০৭৫; এছচিৰ বাবে ১,০৪,৯২১ আৰু এছটিৰ বাবে ১,৩২,১১১ ৰেংক আছিল । বিশেষকৈ এইমছ দিল্লীৰ বাবে ইডব্লিউএছৰ বাবে ২৯২, অ'বিচিৰ বাবে ১৯২, এছচিৰ বাবে ৭৯৩ আৰু এছটিৰ বাবে ৯৮৭ ৰেংক ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
এই পৰামৰ্শ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশৰ এইমছ আৰু জিপমেৰ ইনষ্টিটিউট (JIPMER), কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ইএছআইচি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, সৰ্বভাৰতীয় ১৫ শতাংশ কোটাৰ অধীনত চিকিৎসা আৰু দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু নিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰীয় নাৰ্চিং প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে আসন আবণ্টন দিয়া হৈছে ।
২২ আগষ্টৰ পৰা ৩১ আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ আবণ্টিত কলেজত যোগাযোগ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এমচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি অনলাইন আসন গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
শিক্ষাৰ্থীৰ অন্যতম পছন্দ জিপমেৰ (JIPMER)
জিপমেৰ হৈছে এইমছৰ সমতুল্য এক প্ৰতিষ্ঠান; ফলস্বৰূপে, জিপমেৰ (পুডুচেৰী আৰু কৰাইকল) বাবে ক্ল'জিং ৰেংক যথেষ্ট বেছি, কিয়নো প্ৰাৰ্থীসকলে এইমছৰ শীৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে এইবোৰকো অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । এইমছত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ক্ল'জিং ৰেংক ৫২; বিশেষকৈ নীট-ইউত সৰ্বভাৰতীয় ৰেংক (এআইআৰ) ১২ আৰু ২৭ লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইমছ দিল্লীৰ সলনি জিপমেৰ পুডুচেৰীক পছন্দ কৰিছে ।
একেদৰে এআইআৰ ৪৩ থকা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে আহমেদাবাদৰ বিজে মেডিকেল কলেজ পছন্দ কৰিছে । জিপমেৰত ক্ল'জিং ৰেংক আছিল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ৩০৯, ইডব্লিউএছৰ বাবে ১,৬৫১, অ'বিচিৰ বাবে ৭৭১, এছচিৰ বাবে ৩,৯১০ আৰু এছটিৰ বাবে ১৩,৩৪৫ । ১৫ শতাংশ সৰ্বভাৰতীয় কোটাৰ অধীনত বিডিএছৰ আসনৰ সন্দৰ্ভত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে নামভৰ্তিৰ বাবে ক্ল'জিং ৰেংক ৪১,০১৭ । আনহাতে ইডব্লিউএছৰ বাবে ৪৫,৪২১, অ'বিচিৰ বাবে ৪২,২৬০, এছচিৰ বাবে ১৫৩,১৪০ আৰু এছটিৰ বাবে ১৭৭,৫৩৩ ।
কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত বিএইছইউ (BHU) শীৰ্ষত
কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যথেষ্ট পছন্দ হৈয়েই আছে । ইয়াত এজন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ বাবে চূড়ান্ত আসন ১০৪৬ ৰেংকত আবণ্টন দিয়া হৈছিল । সৰ্বভাৰতীয় নীট-ইউজি ৰেংকত ইডব্লিউএছৰ বাবে ২০১৭, অ'বিচিৰ বাবে ১৬২০, এছচিৰ বাবে ১৪,৫২২ আৰু এছটি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ২১,০৮৩ ৰেংকত আসন আগবঢ়োৱা হৈছে ।
আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৱাহৰলাল নেহৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ এজন প্ৰাৰ্থীক ৪৩১০ ৰেংকত আসন প্ৰদান কৰা হৈছিল, আনহাতে আভ্যন্তৰীণ কোটাৰ অধীনত ১৯,৩৬৬ ৰেংকত এখন আসন নিশ্চিত কৰা হৈছিল ।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত ৭,৪০৩ আৰু জিজিএছআইপিইউত ৬৭১৭
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত মহাবিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অধিক পছন্দ হৈ আছে আৰু এই ধাৰা অব্যাহত আছে । শীৰ্ষ স্থানৰ প্ৰাৰ্থীসকলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহক-বিশেষকৈ মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজ (এম এ এম চি), লেডী হাৰ্ডিং মেডিকেল কলেজ (এল এইচ এম চি), আৰু ইউনিভাৰ্চিটী কলেজ অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (ইউ চি এম এছ)ক তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক পছন্দ হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছিল ।
আভ্যন্তৰীণ ৰাজ্যিক কোটাৰ অধীনত ক্ল'জিং ৰেংক আছিল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ৭,৪০৩, ইডব্লিউএছৰ বাবে ১৪,৮৮০, অ'বিচিৰ বাবে ১৪,৯৫৪, এছচিৰ বাবে ৭৫,১৬৬ আৰু এছটিৰ বাবে ১২৩,৫৬৪ । একেদৰে গুৰু গোবিন্দ সিং ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বাবেও ৰাজ্যিক কোটাৰ অধীনত (বৰ্দ্ধমান মহাবীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান) সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ৬,৭১৭ ৰেংকত আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইডব্লিউএছৰ বাবে ৯,৯০২, অ'বিচিৰ বাবে ১২,৫২৭, এছচিৰ বাবে ৬১,৬৫৬ আৰু এছটিৰ বাবে ১২৪,৭৫৯ ৰেংকত আসন লাভ কৰিব ।
প্ৰাৰ্থীসকলৰ সন্মুখত দুটা বিকল্প :
- প্ৰথম বিকল্প : যদি কোনো প্ৰাৰ্থী আসন আবণ্টনত সন্তুষ্ট হয় তেন্তে তেওঁলোকে এমচিচি পৰ্টেলত 'ফ্ৰীজ' (Freeze) বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । লগতে পৰ্টেলত প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আপলোড কৰাৰ লগতে এমচিচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আবণ্টন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পাছত ২২ আগষ্টৰ পৰা ৩১ আগষ্টৰ ভিতৰত আবণ্টিত মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ মূল নথি-পত্ৰ আৰু নামভৰ্তি মাচুলৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব লাগিব ।
- দ্বিতীয় বিকল্প : আবণ্টিত মহাবিদ্যালয়খনত সন্তুষ্ট নহ'লে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ পৰামৰ্শদাতাত উন্নত বিকল্পৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে 'ফ্ল'ট' বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰি আবণ্টিত মহাবিদ্যালয়খনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব; ইয়াৰ বাবে ডিজিলকাৰো (DigiLocker) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নালাগে; যদি তেওঁলোকে অসন্তুষ্টিজনক বুলি বিবেচনা কৰে তেন্তে তেওঁলোকে 'বিনামূলীয়া প্ৰস্থান'ৰ (Free Exit) পথ বাছি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
এমবিবিএছত ১৫ শতাংশ সৰ্বভাৰতীয় কোটা
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|২২৩৪২
|ইডব্লিউএছ
|২৭১৭৯
|অ'বিচি
|২৩০৭৫
|এছচি
|১০৪৯২১
|এছটি
|১৩২১১১
এইমছ দিল্লীৰ ক্ল'জিং ৰেংক
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|৫২
|ইডব্লিউএছ
|২৯২
|অ'বিচি
|১৯২
|এছচি
|৭৯৩
|এছটি
|৯৮৭
সকলো এইমছৰ ক্ল'জিং ৰেংক
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|৩৯৪৮
|ইডব্লিউএছ
|৫৪৯২
|অ'বিচি
|৪৩৮২
|এছচি
|২৮৬১৫
|এছটি
|৪৪৯৪০
এইমছ যোধপুৰৰ ক্ল'জিং ৰেংক
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|৩৪৪
|ইডব্লিউএছ
|৮৭৯
|অ'বিচি
|৭১৪
|এছচি
|৩৯৪১
|এছটি
|৪৪৫৭
নতুন এইমছ ৰেৱাৰীৰ ক্ল'জিং ৰেংক
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|৩৯৪৮
|ইডব্লিউএছ
|৫৪৯২
|অ'বিচি
|৪৩৮২
|এছচি
|২৮৬১৫
|এছটি
|৩৯৮১১
জিপমেৰৰ (JIPMER)ক্ল'জিং ৰেংক
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|৩০৯
|ইডব্লিউএছ
|১৬৫১
|অ'বিচি
|৭৭১
|এছচি
|৩৯১০
|এছটি
|১৩৩৪৫
বিডিএছ আসনৰ বাবে ক্ল'জিং ৰেংক
|শ্ৰেণী
|ৰেংক
|সাধাৰণ
|৪১০১৭
|ইডব্লিউএছ
|৪৫৪২১
|অ'বিচি
|৪২২৬০
|এছচি
|১৫৩১৪০
|এছটি
|১৭৭৫৩৩
লগতে পঢ়ক : ইলন মাস্ক আহিব বিচাৰিছে, গ্ৰাম্য় ভাৰতৰ বাবে ষ্টাৰলিংকৰ অভিলাষী আঁচনি