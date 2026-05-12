NEET-UG 2026ৰ পৰীক্ষা বাতিল; চিবিআইক তদন্তৰ দায়িত্ব

NEET-UG 2026ৰ পৰীক্ষা বাতিল; চিবিআইক তদন্তৰ দায়িত্ব
নীটৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এনটিএই NEET-UG 2026ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে ৷ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'বলগীয়া দিনত পুনৰাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব।
By PTI
Published : May 12, 2026 at 2:03 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই (এনটিএ) মঙলবাৰে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ‘ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা’ (NEET- UG 2026) বাতিল কৰে ৷ ইতিপূৰ্বে হৈ যোৱা পৰীক্ষাত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে সংস্থাটোৱে তৎক্ষণাত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআইক খেলিমেলিৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷ এনটিএই লগতে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ পুনৰ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ পঞ্জীয়ন মাচুল দিব নালাগে বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে ৷
এনটিএই এক বিবৃতিত কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাস বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ এনটিএই কয়, "কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয়ত এনটিএই পৰীক্ষা কৰা তথ্য আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ তদন্তৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ২০২৬ চনৰ ৩ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া NEET-UG ২০২৬ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সম্পৰ্কত অধিসূচনা পৃথকে জাৰি কৰা হ’ব ৷"
In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026
এনটিএই লগতে কয় যে এনটিএই লাভ কৰা তথ্যৰ সৈতে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে লাভ কৰা তথ্যসমূহ বিবেচনা কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যে চলি থকা পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰি ৷ সংস্থাটোৱে আৰু কয়, “আগন্তুক দিনত পুনৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখৰ লগতে এডমিট কাৰ্ড পুনৰ প্ৰদানৰ সময়সূচীও সংস্থাটোৰ অফিচিয়েল চেনেলৰ জৰিয়তে জনোৱা হ’ব ৷” পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত অভিযোগৰ সৱিশেষ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান ব্যুৰো (চিবিআই)ক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কথা এনটিএই বিবৃতিত জানিবলৈ দিয়ে ৷ এনটিএই লগতে সংস্থাটোক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে তদন্তৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী, ৰেকৰ্ড, আৰু সহায় আগবঢ়োৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷"
স্নাতক চিকিৎসা শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যোৱা ৩ মে’ত এনটিএৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছত দেওবাৰে এক্সত এটা পোষ্ট কৰি এনটিএই কয়, "৩ মে’ৰ পৰীক্ষা সকলো কেন্দ্ৰতে ‘সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰট’কল’ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । প্ৰশ্নকাকতসমূহ জিপিএছ ট্ৰেকিংযুক্ত বাহনত কঢ়িওৱা হৈছিল, য’ত অনন্য অনুসৰণযোগ্য ৱাটাৰমাৰ্ক চিনাক্তকৰ্তা আছিল । কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা এআই সহায়ক চিচিটিভি নিৰীক্ষণৰ অধীনত পৰীক্ষা হলসমূহত পৰীক্ষা চলিছিল, প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ আৰু ৫জি জেমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল ।"
এনটিএয়ে লগতে সদৰি কৰি কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই NEET-UG 2026ক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হোৱা অনিয়ম সন্দৰ্ভত ৰাজস্থানৰ বিশেষ অভিযান গোটে আৰম্ভ কৰা কাৰ্যকলাপৰ সন্দৰ্ভত অৱগত ৷" সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, ৭ মে’ত পৰীক্ষাগৃহৰ আশে-পাশে অনিয়মৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত অভিযোগ লাভ কৰিছিল আৰু ৮ মে’ৰ পুৱা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহলৈ স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷"
