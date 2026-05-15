২০২৭ৰ পৰা অ' এম আৰৰ পৰিৱৰ্তে কম্পিউটাৰ ভিত্তিক হ'ব NEET পৰীক্ষা
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৷ ১৪ জুনৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ’ব NEET-UG ৰ পুনঃপৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড ৷
Published : May 15, 2026 at 1:26 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে শুকুৰবাৰে ২০২৬ চনৰ ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া NEET-UG ৰ পুনঃপৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড অহা ১৪ জুনৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰি অহা বছৰৰ পৰা মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষা কম্পিউটাৰ ভিত্তিক পৰীক্ষা (CBT) পদ্ধতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে । এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰধানে কয়, ‘‘এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে, অহা বছৰৰ পৰা মূল সমস্যাটো সমাধান কৰা হ'ব । NEET পৰীক্ষা বৰ্তমানৰ OMR ফৰ্মেটৰ পৰিৱৰ্তে কম্পিউটাৰ ভিত্তিক পৰীক্ষা (CBT) পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’
তেওঁ কয়, "আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ । চৰকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি সদায় সংবেদনশীল হৈ আহিছে ।"
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Education Minister Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) says, " one important point i wanted to mention is that, from next year, the root issue will be addressed. the neet examination will be conducted as a computer based test instead of… pic.twitter.com/xWPO0q5lKU— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে পৰীক্ষাটো ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ৭ মে’লৈকে NTAৰ অভিযোগ নিৰাময় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আপত্তি লাভ কৰা হৈছিল ৷ য’ত কোৱা হৈছে যে কথিত ‘ফাদিল হোৱা কাকত’ত উল্লেখ কৰা কিছুমান প্ৰশ্ন এইবাৰৰ প্ৰশ্ন ছেটতো অন্তৰ্ভু্ত আছে ।
"বিষয়টো তৎক্ষণাত আলোচনা হয় আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ লগতে NTA আৰু চৰকাৰ দুয়োপক্ষই প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তাৰ পিছত বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ।" তেওঁ লগতে কয় ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, "প্ৰথম অৱস্থাত বিষয়টো ২-৩খন ৰাজ্যৰ সৈতে জড়িত যেন লাগিছিল, সেয়েহে সেই ৰাজ্যসমূহৰ সংস্থাসমূহৰ সৈতেও সমন্বয় স্থাপন কৰা হৈছিল । প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰ্যকৰীভাৱে ৭ মে'ৰ নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ৮ মে'ৰ পৰা ব্যাপকতা লাভ কৰিছিল ।"
তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘আমি বিচৰা নাছিলোঁ যে শিক্ষা মাফিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে বা কোনো অযোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে অন্যায় উপায়েৰে লাভৱান হওক আৰু কোনো যোগ্য ছাত্ৰই তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হওক ।’’ তেওঁ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্ভয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ আহ্বান জনাই কয় যে চৰকাৰ তেওঁলোকৰ লগত থিয় দিছে ।
"এই সিদ্ধান্ত মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থত লোৱা হৈছে । মই পুনৰ ক'ব বিচাৰো যে আমি কোনো মাফিয়া ষড়যন্ত্ৰ বা ধন শক্তিয়ে আপোনালোকৰ আসন কাঢ়ি লোৱাটো বিচৰা নাছিলোঁ । আমি তেনে হোৱাটো বিচৰা নাছিলোঁ ।"
শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই কাণ্ডক আৰু গৰিহণা দি কয়, "অভিভাৱক হিচাপে, দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা বিষয়া হিচাপে আৰু এজন মন্ত্ৰী হিচাপে আমি সকলোৱে যি হৈছে তাক লৈ গভীৰভাৱে দুঃখিত আৰু চিন্তিত । কিন্তু বৃহত্তৰ লক্ষ্য আৰু জাতীয় স্বাৰ্থক মনত ৰাখি আমি এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আস্থা আমাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ।"
