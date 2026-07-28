পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী; অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যত দাখিল কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী
চিজেপিয়ে অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আবেদন জনায় ৷
Published : July 28, 2026 at 7:33 AM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (চিজেপি) য়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতে ৩৬ দিনীয়া ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিল যদিও চৰকাৰ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত আইনী যুঁজৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব বুলি চিজেপিয়ে চৰকাৰক সকীয়নী দিয়ে ৷
সোমবাৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয় যে তেওঁলোকে ছিবালৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে আৰু আইনী পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ৷ দাসে কয় যে ২৫ তাৰিখে যেতিয়া প্ৰতিবাদ বাতিল কৰা হৈছিল তেতিয়া আন্দোলন শান্ত হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছিল ৷
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference along with independent Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal, CJP spokesperson Saurav Das says, "We were in constant touch with Kapil ji and had sought legal guidance. When we called off the protest on the 25th, we apprehended… pic.twitter.com/88xwbSm9LO— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
সৌৰভ দাসে কয়, "এই আশংকা অতি গুৰুতৰ আৰু সত্য ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও বৃহৎ প্ৰতিবাদত এই একে ধৰণৰ আৰ্হি দেখা গৈছে, য'ত প্ৰতিবাদ শেষ হোৱাৰ লগে লগে নিৰ্বাচিত ব্যক্তিক লক্ষ্য কৰি মিছা গোচৰত জড়িত কৰা হয় ৷" তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে প্ৰতিবাদৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আইনী আৰু চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও কোনো ছাত্ৰই যাতে কোনো আইনী সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰবাবে সমগ্ৰ দেশৰ অধিবক্তাসকলৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰা হৈছে ৷
চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই উল্লেখ কৰে যে যদিহে চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব ৷ সংবাদমেলত চিজেপি নেতা ৰত্ন সিঙে উল্লেখ কৰে যে অসম, বিহাৰ, পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ চিজেপিয়ে ‘সাক্ষী’ মঞ্চ মুকলি কৰে ৷
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ১ কোটি ব্যক্তিগত বৰঙণিৰে ‘আইনী প্ৰতিৰক্ষা পুঁজি’ গঠনৰ কথাও ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ অধিবক্তাসকলক মিছা গোচৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিবলৈ আবেদন জনায় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে আবেদন জনায় ৷
এক্সৰ এটা পোষ্টত দাসে কয়, "এই ধৰণৰ আস্থা ভংগ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে একেবাৰেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ বিশেষকৈ অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰত বিভিন্ন ৰাজ্যিক সংস্থাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা, আটক কৰা বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অসংখ্য বাতৰিৰ বাবে আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছো ৷"
🚨STATEMENT— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026
We are deeply concerned by multiple reports reaching us of students and other protestors being targeted, detained, or arrested by various state agencies, particularly in Assam, West Bengal, and Bihar.
The Cockroach Janta Party had called off its nationwide protest…
তেওঁ আৰু কয়, “ভাৰত চৰকাৰে আমাক বিজেপি শাসিত বা এনডিএ শাসিত কোনো ৰাজ্যৰ কোনো প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বা ভৱিষ্যতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব বুলি আশ্বাস দিয়াৰ পিছতহে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৷ গতিকে এই ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা প্ৰতিবেদনসমূহ অতিশয় চিন্তনীয় বিষয় ৷"
লগতে পঢ়ক : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলনৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগলৈ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা জানি লওক
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী