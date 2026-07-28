ETV Bharat / bharat

পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী; অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যত দাখিল কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী

চিজেপিয়ে অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আবেদন জনায় ৷

COCKROACH JANTA PARTY
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল ছিবাল, চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাই নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত সংবাদমেলৰ সময়ত, নতুন দিল্লী, সোমবাৰ, ২৭ জুলাই, ২০২৬ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (চিজেপি) য়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতে ৩৬ দিনীয়া ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰিল যদিও চৰকাৰ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত আইনী যুঁজৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব বুলি চিজেপিয়ে চৰকাৰক সকীয়নী দিয়ে ৷

সোমবাৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয় যে তেওঁলোকে ছিবালৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে আৰু আইনী পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ৷ দাসে কয় যে ২৫ তাৰিখে যেতিয়া প্ৰতিবাদ বাতিল কৰা হৈছিল তেতিয়া আন্দোলন শান্ত হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছিল ৷

সৌৰভ দাসে কয়, "এই আশংকা অতি গুৰুতৰ আৰু সত্য ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও বৃহৎ প্ৰতিবাদত এই একে ধৰণৰ আৰ্হি দেখা গৈছে, য'ত প্ৰতিবাদ শেষ হোৱাৰ লগে লগে নিৰ্বাচিত ব্যক্তিক লক্ষ্য কৰি মিছা গোচৰত জড়িত কৰা হয় ৷" তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে প্ৰতিবাদৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আইনী আৰু চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও কোনো ছাত্ৰই যাতে কোনো আইনী সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰবাবে সমগ্ৰ দেশৰ অধিবক্তাসকলৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰা হৈছে ৷

চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই উল্লেখ কৰে যে যদিহে চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব ৷ সংবাদমেলত চিজেপি নেতা ৰত্ন সিঙে উল্লেখ কৰে যে অসম, বিহাৰ, পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ চিজেপিয়ে ‘সাক্ষী’ মঞ্চ মুকলি কৰে ৷

ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ১ কোটি ব্যক্তিগত বৰঙণিৰে ‘আইনী প্ৰতিৰক্ষা পুঁজি’ গঠনৰ কথাও ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ অধিবক্তাসকলক মিছা গোচৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিবলৈ আবেদন জনায় ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে আবেদন জনায় ৷

এক্সৰ এটা পোষ্টত দাসে কয়, "এই ধৰণৰ আস্থা ভংগ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে একেবাৰেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ বিশেষকৈ অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰত বিভিন্ন ৰাজ্যিক সংস্থাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা, আটক কৰা বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অসংখ্য বাতৰিৰ বাবে আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছো ৷"

তেওঁ আৰু কয়, “ভাৰত চৰকাৰে আমাক বিজেপি শাসিত বা এনডিএ শাসিত কোনো ৰাজ্যৰ কোনো প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বা ভৱিষ্যতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব বুলি আশ্বাস দিয়াৰ পিছতহে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৷ গতিকে এই ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা প্ৰতিবেদনসমূহ অতিশয় চিন্তনীয় বিষয় ৷"

লগতে পঢ়ক : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলনৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগলৈ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা জানি লওক

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী

অৱশেষত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদ
CJP STUDENTS FALSE CASES
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.