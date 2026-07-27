ETV Bharat / bharat

NEET-UG প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ: প্ৰথম দিনাই আদলতত উপস্থিত নহ’ল চি বি আইৰ অধিবক্তা

ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত প্ৰথম দিনাই NEET-UG প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ শুনানি পিছুৱাই দিব লগীয়া হ’ল ৷

NEET Paper Leak
ৰাউজ এভিনিউ আদালত (File photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: অতি বিতৰ্কিত NEET-UG প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে গঠন কৰা বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে সোমবাৰে অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনটোত এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । ৰাউজ এভিনিউ আদালতত এই গোচৰৰ প্ৰথম শুনানিৰ দিন আছিল যদিও কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰ'ৰ (CBI) কোনো চৰকাৰী অধিবক্তা উপস্থিত নহ’ল । এই গাফিলতিৰ বাবে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বিশেষ ন্যায়াধীশে শুনানি ৩ আগষ্টলৈ স্থগিত ৰাখে ।

  • অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছিল

এই নতুন ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ অধীনত ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ অনু গ্ৰ’ভাৰ বালিগাই NEET প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ অভিযুক্ত দীনেশ বিভাল আৰু বিকাশ বিভালৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল । নিৰ্ধাৰিত সময়ত অভিযুক্তৰ অধিবক্তা এ পি সিং আদালতত উপস্থিত হৈছিল যদিও CBI-ৰ তৰফৰ কোনো এজন অধিবক্তা আদালতত উপস্থিত নহ’ল ৷

  • আদালতে চৰকাৰী অধিবক্তা নিযুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে

পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে অভিযোজন সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালকক কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে আৰু তৎকালীনভাৱে CBI-ৰ পক্ষ শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ এজন যোগ্য চৰকাৰী অধিবক্তা নিযুক্তি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ আদালতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখত অধিবক্তাৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হ’ব ।

  • শেহতীয়াকৈ ফাষ্ট ট্ৰেক ক’ৰ্ট স্থাপন

মন কৰিবলগীয়া যে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ অখণ্ডতা বজাই ৰখাৰ লগতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰৰ বিচাৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত বিশেষ আদালত স্থাপন কৰা হৈছে । পাব্লিক এগজামিনেশ্যন (Prevention of Unfair Means) আইন, ২০২৪ৰ অন্তৰ্গত এই গোচৰসমূহৰ শুনানিৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাউছ এভিনিউ আদালতত বিশেষ ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিছে । চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে দোষীক শীঘ্ৰে শাস্তি নিশ্চিত কৰা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত আপোচ কৰাসকললৈ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা ।

  • CBI-ৰ দ্বাৰা দীনেশ আৰু বিকাশ বিভালকে ধৰি মুঠ ১৩জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

এই গোচৰত এতিয়ালৈকে CBI-এ মুঠ ১৩ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ ভিতৰত দীনেশ বিভাল, বিকাশ বিভালো আছে । তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ অভিযোগ অনুসৰি পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈ পৰীক্ষাৰ্থীক বিতৰণ কৰা হৈছিল । এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ৩ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী

লগতে পঢ়ক : পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

NEET UG প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ শুনানি
ৰাউজ এভিনিউ আদালত
ই টিভি ভাৰত অসম
NEET PAPER LEAK CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.