নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰ : অধিক তদন্তৰ বাবে চিবিআইৰ অনুমতি লাভ
বিশেষ ন্যায়াধীশ অজয় গুপ্তাই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোক ডিজিটেল প্ৰমাণ আৰু তথ্যসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
Published : August 14, 2026 at 11:24 PM IST
নতুন দিল্লী: নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকা দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ ক’ৰ্টৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ চিবিআইক বিষয়টোৰ অধিক তদন্তৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
বিশেষ ন্যায়াধীশ অজয় গুপ্তাই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোক ডিজিটেল প্ৰমাণ আৰু তথ্যসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷ তদন্তৰ তথ্যসমূহ পৰিপূৰক অভিযোগনামাৰ সৈতে আদালতত দাখিল কৰিবলৈও ন্যায়াধীশ গুপ্তাই নিৰ্দেশ দিয়ে ।
সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তথ্য এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে আছে ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত শুনানিৰ সময়ত আদালতে এই কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৷ যাৰ বাবে বিষয়টো সম্পৰ্কে আদালত অৱগত হোৱাৰ পিছতো অভিযোগনামাত শুনানি এতিয়াও অনুষ্ঠিত হোৱা নাই । সেয়েহে পুংখানুপুংখ তদন্তৰ খাতিৰত এই অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
যোৱা ১২ আগষ্টত আদালতে ১৩ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ অভিযোগনামা গ্ৰহণ কৰে ৷ এই আটাইকেইজন অভিযুক্ত বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্মাত আছে । চিবিআইয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ৩১৫ (৫), ৩১৮ (৪), ৬১ (২), ২৩৮, আৰু ৩০৩ (২) ধাৰা আৰু দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ ধাৰা ১৩(২) আৰু ১৩(১)(ক) আৰু ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভুত উপায় প্ৰতিৰোধ) আইনৰ ধাৰা ১০, ৩, ৪, ৫, আৰু ১১ ত অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷
পূৰ্বে তিনিজন অভিযুক্ত ক্ৰমে - মংগিলাল, বিকাশ, দীনেশৰ মিছা ধৰা পেলোৱা পৰীক্ষাৰ অনুমতি দিবলৈ আদালতে অস্বীকাৰ কৰিছিল । অভিযোগনামাত শুনানিৰ সময়ত চিবিআইয়ে উল্লেখ কৰে যে, ১২ মে’ত এই গোচৰৰ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ৷ তাৰ লগে লগে ৭২জন বিষয়া আৰু ৮জন চাইবাৰ ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ সহায়ত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
এই সময়ছোৱাত চিবিআইয়ে সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, দিল্লী আদিৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৯২টা স্থানত অভিযান চলাইছিল । উল্লেখ্য যে, ১৩ মে’ত এই গোচৰৰ প্ৰথমগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।