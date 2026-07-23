প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশি ৰাহুল গান্ধীৰ বাৰ্তা : আপুনি যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ সৰ্বাধিক ক্ষতি কৰিছে
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টুইটৰ পাছতেই তেওঁক টুইটযোগে ৰাহুল গান্ধীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতক মোদীয়ে ধ্বংস কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ৰাহুলে ৷
By ANI
Published : July 23, 2026 at 1:47 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (CJP) আৰু সমাজ কৰ্মী সোণম ৱাংছুকৰ নেতৃত্বতে যন্তৰ মন্তৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । এই আন্দোলনে ক্ৰমাৎ বেয়াৰ ফালে গতি কৰা দেখা গৈছে ৷
এনে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক অতি সোনকালে আৰু কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ কেন্দ্ৰই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ধ্বংসলীলা লুকুৱাই ৰখাৰ প্ৰয়াস বুলি অভিহিত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আক্ৰমণ কৰি ৰাহুলে অভিযোগ কৰি কয়, ‘‘দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰাৰ লগতে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ ক্ষতি কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী নিজেই দায়ী ।’’
You are the one who has harmed the future of our youth the most.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
ৰাহুল গান্ধীয়ে পোষ্টটোত আৰু লিখে, ‘‘আপুনি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতক ক্ষতি কৰিছে । আপুনি কেৱল আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক সম্পূৰ্ণৰূপে নিজে দখল কৰি লৈছে আৰু একাংশক ইয়াক ধ্বংস কৰাৰ অনুমতি দিছে ৷’’
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীসমূূহ হ’ল :
- ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰা
- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা
- বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোষ্ট
ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এক্সযোগে ২০২৬ চনৰ NEETৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে । এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে, ‘‘দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ কল্যাণ সাধন কৰাটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰাধান্য আৰু তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য ।’’
তেওঁ আৰু লিখে, ‘‘NEET প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত থকা সকলো দোষীক অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহা হ’ব ৷ যাৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠন কৰা হ’ব । ইয়াৰ বাবে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । এয়া আমাৰ চৰকাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । কোনো অপৰাধীক ৰেহাই দিয়া নহ’ব ।’’
বিগত ২০ জুনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ যন্তৰ মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ লগতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । ২০ জুলাই, সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়তে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ হয় । ইয়াৰ ফলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ১০টা ভিন্ন স্থানত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।