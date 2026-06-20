নীট ইউজি ২০২৬ : প্ৰৱেশ পত্ৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ স্থান দেখি হতবাক প্ৰাৰ্থী আৰু পৰিয়াল

নীট ইউজি ২০২৬ : প্ৰৱেশ পত্ৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ স্থান দেখি হতবাক প্ৰাৰ্থী আৰু পৰিয়াল
নাগপুৰৰ নীট প্ৰত্যাশীৰ বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ দিলে আবুধাবিত । অভিযোগৰ পিছতে এনটিএই গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা ।
Published : June 20, 2026 at 1:05 PM IST
নাগপুৰ : ২১ জুনত দেশজুৰি পুনৰ নীট ইউজি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ যাতে কোনো বিতৰ্ক অবিহনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু নেশ্ব'নেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে (এনটিএ) বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰক লৈ ঠায়ে ঠায়ে বিসংগতিৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । নাগপুৰৰ এজন নীট প্ৰত্যাশীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে তেনে এক ঘটনা । শুকুৰবাৰে ছাত্ৰজনে প্ৰৱেশ পত্ৰ ডাউনলোড কৰিছিল । কিন্তু প্ৰৱেশ পত্ৰ হাতত পৰাৰ লগতে ছাত্ৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল হতবাক হৈ পৰে । কাৰণ তেওঁৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো জিলাৰ বাহিৰত বা ৰাজ্যৰ বাহিৰত নহয় । প্ৰৱেশ পত্ৰখনত উল্লেখ থকা মতে তেওঁৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আবুধাবিত ।
সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ ৰাজধানীৰ এখন বিদ্যালয়ত তেওঁৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ । লগে লগে ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ লাগিল । কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ বাবে বিদেশলৈ পঠিয়াব ? মাজত মাত্ৰ এদিন সময় । বিভিন্ন ধৰণৰ হতাশাই আৱৰি ধৰিলে ছাত্ৰজন আৰু পৰিয়ালটোক । প্ৰথমটো পৰীক্ষা সুকলমে দিয়াৰ পিছত এতিয়া পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ সাজু হৈছিল যদিও প্ৰৱেশ পত্ৰ দেখি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে ছাত্ৰজন ।
এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মহম্মদ তালিবে কয় যে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰৱেশ পত্ৰ ডাউনলোড কৰি গোটেই পৰিয়ালটো স্তম্ভিত হৈ পৰে । তেওঁ কয়, "বিয়লি ৪ বজাত প্ৰৱেশ পত্ৰ ডাউনলোড কৰাৰ সময়ত আমি আবু ধাবিৰ বিদ্যালয় বুলি উল্লেখ কৰা কেন্দ্ৰটো দেখিছিলোঁ ।"
#WATCH | Nagpur, Mahrashtra: Family of a NEET aspirant, Abdullah Mohammad Talib, claims that he was allocated a school in Abu Dhabi as his exam center for NEET-UG re-exam scheduled to be held on 21st June.— ANI (@ANI) June 20, 2026
His father, Mohammad Talib, says, " ...after the admit card was downloaded… pic.twitter.com/EmFqhIFVRK
তালিবে কয় যে তেওঁলোকে লগে লগে এনটিএৰ হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰে । তেওঁলোকক এই বিষয় সন্দৰ্ভত ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।
তেওঁ কয়, "আমি হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰিলোঁ । তেওঁলোকে আমাক মেইল পঠাবলৈ ক'লে । আমি যেতিয়া মেইল পঠিয়াইছিলো তেতিয়া আমালৈ ফোন আহিছিল যে শনিবাৰে বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত আমাক নতুন প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়া হ'ব বুলি ক'লে ।"
তালিবে উল্লেখ কৰা মতে তেওঁলোকে ৩ খন জিলাক তেওঁলোকৰ পছন্দৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ স্থান হিচাপে বাছনি কৰিছে আৰু নাগপুৰক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে আবণ্টন দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, কিয়নো পৰীক্ষালৈ সময় অতি কম বাকী আছে ।
পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ খেলিমেলিৰ বিষয়টোৱে তেওঁৰ পুত্ৰক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত তালিবে কয়, "কালি তেওঁ বহুত কান্দিছিল আৰু পৰীক্ষা দিবলৈও ইচ্ছা কৰা নাছিল । কিন্তু মাকে তেওঁক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । যদি তেওঁ পতিয়ন যায় তেন্তে তেওঁ পৰীক্ষাত বহিব । তেওঁৰ হাতত পাছপ'ৰ্টও নাই ।"
ইফালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এনটিএৰ সঞ্চালক প্ৰধান অভিষেক সিঙে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে এই সমস্যা সমাধান হৈছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীক এতিয়া নাগপুৰৰ এটা কেন্দ্ৰ দিয়া হৈছে বুলিও সিঙে কয় । এনটিএই এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয় যে এই অভিযোগৰ সমাধান কৰা হৈছে আৰু অহা কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীজনক নাগপুৰৰ এটা কেন্দ্ৰ দিয়া হ'ব ।
ভুৱনেশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ডেৰাডুনৰ কেন্দ্ৰ
ওড়িশাৰ ৰাজধানী চহৰ ভুৱনেশ্বৰতো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । নীট প্ৰত্যাশী এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো অনুৰূপ ঘটনা দেখা গ'ল । প্ৰৱেশ পত্ৰত উল্লেখ থকা মতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ডেৰাডুনত । ৩ মে'ৰ পৰীক্ষাত ভুৱনেশ্বৰতে আছিল তেওঁৰ কেন্দ্ৰ । ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ১৫০০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰাটো কঠিন বুলি অভিযোগ কৰাৰ পিছত এনটিএয়ে শুধৰণি কৰি ভুৱনেশ্বৰতে তেওঁৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ দিয়াৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
Urgent intervention requested.— Veterans Club Odisha (@club_odisha) June 19, 2026
NEET candidate Ms. Sanjana Sanjibanee of BBSR, Odisha was earlier allotted exam centre at Bhubaneswar. However, the Re-NEET admit card suddenly allots centre at Dehradun. At such short notice, travel over 1500 km is extremely difficult. pic.twitter.com/ruOXoTlaBq
অভিযোগ উত্থাপন কৰা এগৰাকী লোকে এক্সত শ্বেয়াৰ কৰিছে, "ডেৰাডুনৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰলৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পুনৰ দিয়াৰ বাবে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, এনটিএ আৰু সংশ্লিষ্ট সকলো কৰ্তৃপক্ষক আন্তৰিক ধন্যবাদ । এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তই এজন নীট প্ৰত্যাশী আৰু পৰিয়াললৈ অপৰিসীম সকাহ দিছে ।"
লগতে পঢ়ক :
নীট ইউজি পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় জৰুৰী শুনানিৰ বাবে কৰা আবেদন নাকচ