নীট পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মহত্যা
পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ্থীৰ আত্মহত্যা, গাজিয়াবাদত এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুই ছাত্ৰ আত্মহত্যা ৷
By PTI
Published : June 21, 2026 at 10:24 AM IST
লক্ষ্ণৌ : দেওবাৰে দিনৰ দুই বজাৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নীট পৰীক্ষা ৷ নীট পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, তাৰ প্ৰাকক্ষণত পোহৰলৈ আহিছে পুনৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত ৷ শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদ জিলাৰ এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বাচি ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত ৷ আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি সকলো বৰ্ণনা কৰিলে যতীন কুমাৰ নামৰ ছাত্ৰজনে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে কয়,"বৃহস্পতিবাৰে মাজ নিশালৈকে যতীনে নিজৰ কোঠাত অধ্যয়ন কৰি আছিল ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা আত্মীয়ই তেওঁক জগাবলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁক মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷"
আৰক্ষীয়ে কয়,"ছাত্ৰজনৰ কোঠাটোতে চিলিং ফেনত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল ৷ কিন্তু যতীনৰ মৃতদেহটো মজিয়াত পৰি আছিল ৷ যতীনৰ মোবাইলটোৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ যিটো ভিডিঅ’ তেওঁৰ মৃত্যুৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ৷ ৰেকৰ্ডিঙৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে সকলো সামগ্ৰী তদন্তৰ বাবে জব্দ কৰা হৈছে ৷"
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কোতৱলী নগৰৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত উপাসনা পাণ্ডেই কয় যে, তদন্তৰ অংশ হিচাবে ভিডিঅ’টো পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ৷ ৰেকৰ্ডিঙো নিজে কৰিছিলে নে নাই ?
উল্লেখ্য মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে চৰম পন্থা বাছি লৈছে ৷ মঙলবাৰে লক্ষ্ণৌৰে এগৰাকী ছাত্ৰই মৃত্যুৰ পূৰ্বে নোট লিখি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়,"ছুইচাইড নোটখনত ছাত্ৰজনে স্পষ্টকৈ লিখিছিল ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীটৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ বাবে মানসিক সমস্যাৰ সৃষ্টিৰ কথা ৷"
লগতে পঢ়ক:নীট ইউজি ২০২৬ : প্ৰৱেশ পত্ৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ স্থান দেখি হতবাক প্ৰাৰ্থী আৰু পৰিয়াল