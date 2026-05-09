গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰা সকাহ দিবলৈ 'ৰেইন বছেৰা' এপ কিউ আৰ ক'ড স্থাপন

নতুন দিল্লীত চিকিৎসা বা অন্য় কাৰণত গৈ আশ্ৰয়হীনতাত ভুগিছে নেকি ? গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰা বাচিবলৈ স্কেন কৰক আশে-পাশে থকা 'ৰেইন বছেৰা' এপৰ কিউ আৰ ক'ড

Heatwave in Delhi
গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰা সকাহ দিবলৈ 'ৰেন বসেৰা' এপ কিউ আৰ ক'ড স্থাপন
By PTI

Published : May 9, 2026 at 6:44 PM IST

নতুন দিল্লী: প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী । এনে সময়তে দিল্লী নগৰীয়া আশ্ৰয় উন্নয়ন পৰিষদৰ আশ্ৰয় গৃহসমূহৰ আশেপাশে থকা চিকিৎসালসমূহত 'ৰেইন বছেৰা' এপৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিউ আৰ ক'ড ব্য়ৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে । এনে কৰাৰ উদ্দেশ্য়ে? যাতে আপাতকালীন পৰিস্থিতিত বিপদগ্ৰস্ত লোকসকলে সহায় লাভ কৰিব পাৰে ।

জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সময়মতে চিকিৎসা সহায় নিশ্চিত কৰিবলৈ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত ওচৰৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ সবিশেষ, জৰুৰীকালীন সঁহাৰি নম্বৰ আদিৰ লগতে গ্ৰীষ্মকালীণ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ বাবে যোগাযোগৰ তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰা বেনাৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

সমগ্ৰ চহৰখনত আগতীয়াকৈ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ দিল্লীত আশ্ৰয় গৃহত বাস কৰা গৃহহীন জনসাধাৰণক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা অনুসৰি, সকলো আশ্ৰয় গৃহতে বাসিন্দাসকলক দিনটোত তিনিবাৰকৈ আহাৰ গ্ৰহণ, অনাময়, খোৱাপানী, বিচনাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি মৌলিক সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে ।

আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত পানী বিতৰণকাৰী বা কুলাৰ, চিলিং ফেন, ডেজাৰ্ট কুলাৰ, এক্সজেষ্ট ফেন, মহ খেদা ঔষধ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । গ্ৰীষ্মকালীন সময়চোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে ডি ইউ এছ আই বিয়ে আশ্ৰয় গৃহত অ’ আৰ এছৰ পেকেট বিতৰণ কৰি আছে, আনহাতে বাসিন্দাসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে বিনামূলীয়া অ’ আৰ এছৰ উপলব্ধতাৰ সন্দৰ্ভত প'ষ্টাৰ লগোৱা হৈছে ।

ডি ইউ এছ আই বিৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়,"বাসিন্দাসকলৰ বাবে উপযুক্ত হাইড্ৰেচন নিশ্চিত কৰা হৈছে । এই সুবিধাসমূহত স্থাপন কৰা বৈদ্যুতিক সঁজুলিসমূহৰ সৰু সৰু মেৰামতিৰ কামো কৰা হৈছে আৰু অহা সপ্তাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব ।" বিষয়াসকলে কয় যে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ সময়চোৱাত হ'ব পৰা বিভিন্ন ৰোগ তথা বেছিকৈ পানী খোৱা আদি প্ৰসংগত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ।

