দিল্লী পৌৰ নিগমে বন্ধ কৰিলে চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক : 'ক'কৰোচ্ছ'এ এতিয়া ক'ত কৰিব প্ৰতিবাদ ?

দিল্লী পৌৰ নিগমে বন্ধ কৰিলে চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক : 'ক'কৰোচ্ছ'এ এতিয়া ক'ত কৰিব প্ৰতিবাদ ?
বিএনএছএছৰ ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা ভংগ নকৰিবলৈ সকলোকে আৰক্ষীৰ আহ্বান ৷
Published : October 16, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 11:52 AM IST
নতুন দিল্লী: চিজেপিয়ে শুকুৰবাৰে ৰাজধানী দিল্লীৰ কনাট প্লেচৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত ‘ত্ৰিৰংগা উৰুৱাও’ শীৰ্ষক এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ৷ কিন্তু প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই লাগিছে অথন্তৰ ৷
নতুন দিল্লীৰ পৌৰ নিগমে এক জাননীৰ জৰিয়তে ১৬ আৰু ১৭ অক্টোবৰত দুদিনীয়াকৈ উদ্যানখন বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ এই সময়ছোৱাত সাধাৰণ জনতাৰ বাবে দুদিনকৈ উদ্যানখন বন্ধ থাকিব ৷
New Delhi Municipal Council (NDMC) issues a public notice announcing the closure of Central Park, Connaught Place, for the general public on October 16 and October 17, due to administrative reasons. https://t.co/vSGTqaKVm2— ANI (@ANI) October 15, 2026
বিগত ১৫ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা এখন জাননীত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ জাননীখনত এই কথা উল্লেখ আছে, ‘‘প্ৰশাসনিক কাৰণত ১৬ আৰু ১৭ অক্টোবৰত উদ্যানখন সাধাৰণ লোকৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৷’’
অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে চিজেপিৰ ‘‘ত্ৰিৰংগা উৰুৱাও’’ শীৰ্ষক সমদলৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰাত অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷ অৱশ্যে এয়া কিমান দূৰ সঁচা, মিছা তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই ৷
🚨 TRAFFIC ADVISORY In view of a proposed gathering at Central Park, Connaught Place, New Delhi, on 16.10.2026, traffic movement on certain roads in and around Connaught Place is likely to be affected from 03:00 PM onwards. Commuters are advised to plan their journeys accordingly, allow sufficient travel time, use public transport wherever possible and follow the directions of traffic personnel. Traffic diversions may be implemented depending on the prevailing situation. Stay updated and follow Delhi Traffic Police handles for real-eroute updates. FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police Your Safety, Our Priority. #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026
এই নিৰ্দেশনা ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আইনৰ ১৬৩নং ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা ভংগ নকৰিবলৈ সকলোকে আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে ৷
প্ৰতিবাদৰ নামত অঞ্চলটোৰ শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত নকৰিবলৈ, স্থানীয় বিপণি আৰু ব্যৱসায়ীসকলক কোনো ধৰণৰ লোকচান নকৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কামত বাধা প্ৰদান নকৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে ৷
#WATCH | Delhi: DCP PRO Neha Yadav says, "On October 16, 2026, the CJP issued an appeal to the general public via social media and a press conference to gather at Central Park in Connaught Place at 5:00 PM, carrying the national tricolor flag. The Aam Aadmi Party has also urged… pic.twitter.com/mKgkisHMHV— ANI (@ANI) October 15, 2026
দিল্লী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া নেহা যাদৱে বিষয়টোক লৈ এনেদৰে কয়, ‘‘অৱশ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে সমদলত উপস্থিত থকা লোকসকলক এটা উপযুক্ত স্থানত একত্ৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰি চাব পাৰে ৷ য’ত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ।’’
আনহাতে, দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এই কথা জনাইছে যে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হ’বলগা এই সমাৱেশৰ বাবে কনাট প্লেচৰ লগতে সমীপৱৰ্তী একাংশ অঞ্চলৰ বাট-পথত বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা যান-জঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাটাও পথৰ দিশ সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰোপৰি আৰক্ষীয়ে বাট-পথৰ শেহতীয়া সকলো তথ্য চালি-জাৰি চাইহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া লোকসকলক পৰ্যাপ্ত সময় হাতত লৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
উল্লেখ্য যে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে বুধবাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত ৰাজধানী চহৰখনৰ কনাট প্লেচৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত ‘ত্ৰিৰংগা উৰুৱাও’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা ৷ পিছে তাৰ পূৰ্বেই নতুন দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ সঞ্চালকে উদ্যানখন বন্ধ কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই এই কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণা কৰিছিল ৷ তদুপৰি সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিগৰাকীকে হাতত জাতীয় পতাকা লৈ তেওঁলোকৰ সমদলত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
দীপকেই কয়, ‘‘মই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহক নিজৰ মতাদৰ্শৰ ভিত্তিত একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো । যদি ভোটাধিকাৰেই নাথাকে, তেন্তে গণতন্ত্ৰ জীয়াই নাথাকে ।’’
চিজেপিৰ সহ-আহ্বায়ক ক্ৰমে সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এই সমদলৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বুধবাৰে যন্তৰ-মন্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
কিয়নো চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে যন্তৰ-মন্তৰত অনুমতি আৰু মাচুল অবিহনে কোনেও প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিব বুলি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ৷ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা ভংগ কৰি উক্ত স্থানত প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবেই সৌৰভ-ৰাংকাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
📢 PUBLIC NOTICE | NDMC Please be informed that Central Park, Connaught Place, will remain closed to the general public on 16th October 2026 and 17th October 2026 due to administrative reasons. Visitors are requested to take note of the above. @CMODelhi @dwivedimk_ias @LokNiwasDelhi @kuljeetschahal— New Delhi Municipal Council Official (@tweetndmc) October 15, 2026
শুকুৰবাৰৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নতুন দিল্লীক সুৰক্ষাৰ অভেদ্য বেহুলৈ পৰিণত কৰা হৈছে ৷ ৰাজধানী চহৰখনৰ একাধিক স্থানত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ৷
এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ মতে, এয়া প্ৰতিবাদৰ বাবে সঠিক স্থান নহয় ৷ অঞ্চলটোৰ আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু কোনোধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে যথেষ্ঠ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷ এই পথছোৱাৰে আহ-যাহ কৰা যান-বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ একাধিক বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে ৷
এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘যন্তৰ-মন্তৰ এতিয়া প্ৰতিবাদৰ বাবে সঠিক স্থান নহয় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰামলীলা ময়দান, বুৰাৰী খেলপথাৰ বা চি বি ডি খেলপথাৰত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন: চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ ডীপকে