১০১ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এন ডি এৰ নেতাৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লক্ষ্ণৌত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জীৱন আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৃতিসৌধ আৰু কমপ্লেক্স ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেৰণাস্থলী উদ্বোধন কৰে ।

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 25, 2025 at 8:31 PM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী: আজি দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ১০১ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী ৷ সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিজেপি নেতাসকলে বাজপেয়ীলৈ জ্ঞাপন কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

সদৈৱ অটলত(নতুন দিল্লীৰ ৰাজঘাটৰ সমীপত অৱস্থিত স্মৃতিসৌধ) ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱ, দিল্লীৰ কেইবাজনো বিধায়ক, কাউন্সিলাৰ, মেয়ৰ আৰু বহুসংখ্যক বিজেপি কৰ্মী আৰু সাধাৰণ নাগৰিক উপস্থিত থাকে । সকলোৱে ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অটলজীক স্মৰণ কৰে ।

বিয়লিৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লক্ষ্ণৌত উপস্থিত হৈ ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জীৱন আৰু আদৰ্শ উদযাপনৰ বাবে উৎসৰ্গিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৃতিসৌধ আৰু কমপ্লেক্স ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেৰণাস্থলী মুকলি কৰে । এই কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি অন্যান্য দলীয় শীৰ্ষ নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।

এই বিস্তৃত চৌহদটোত বাজপেয়ীৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ মতাদৰ্শবাদী শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ ৬৫ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিও আছে । পদুম আকৃতিৰ গঠনত ডিজাইন কৰা আৰু ৯৮ হাজাৰ বৰ্গফুটত বিস্তৃত এটা অত্যাধুনিক সংগ্ৰহালয়ে দৰ্শনাৰ্থীসকলক জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এই নেতাসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷

এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি ৬৫ একৰ ভূমিত আনুমানিক ২৩০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেৰণাস্থলীক নেতৃত্বৰ মূল্যবোধ, জাতীয় সেৱা, সাংস্কৃতিক চেতনা আৰু জনপ্ৰেৰণাক প্ৰসাৰিত কৰা স্থায়ী ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে সজাই তোলা হৈছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কয় যে বাজপেয়ীৰ জন্ম বাৰ্ষিকী গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ প্ৰতি তেওঁৰ আজীৱন দায়বদ্ধতাৰ সোঁৱৰণী । এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সুশাসন দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজীৰ আদৰ্শ আৰু দৃষ্টিভংগীক আমি সোঁৱৰণ কৰিছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আহক আমি এটা শক্তিশালী আৰু সৰ্বাংগীণ জাতিৰ বাবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আৰু জনকেন্দ্ৰিক শাসনৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰোঁ ।’’

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আদৰ্শ ৰাইজৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈয়েই আছে ।

‘‘শ্ৰদ্ধেয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজীৰ জীৱন, দৃষ্টিভংগী আৰু উচ্চ আদৰ্শ আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈয়েই আছে ৷ কাৰণ আমি সকলোৰে বাবে জনপ্ৰথম আৰু জবাবদিহি শাসন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত 'অটল' হৈয়েই আছো । জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা মই মা ভাৰতীৰ মহান পুত্ৰক মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছো’’ - এনেদৰে এক্সত পোষ্ট কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বাজপেয়ীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কয় যে তেওঁ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া ৰাজনৈতিক বিকল্প প্ৰদান কৰিছিল ।

এক্সত প্ৰকাশিত এক বাৰ্তাত শ্বাহে কয়, ‘‘বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা ভাৰতৰত্ন বঁটা বিজয়ী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰে দেশক এনে এক শাসন আৰ্হি প্ৰদান কৰিছিল, যিয়ে ঐতিহ্য আৰু বিজ্ঞান দুয়োটাকে একেলগে প্ৰচাৰ কৰে ।’’

ওড়িশাৰ ৰাজ্যপাল হৰি বাবু কাম্ভমপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিকে ধৰি বিভিন্ন নেতাই গেৰুৱা দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত কাম্ভমপতিয়ে এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘ভাৰতৰত্ন বঁটা বিজয়ী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজীৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে উদযাপন কৰা সুশাসন দিৱস উপলক্ষে আমি মৰমেৰে স্মৰণ কৰোঁ এজন ৰাষ্ট্ৰনেতাক, যাৰ নম্ৰতা, প্ৰজ্ঞা আৰু জনসেৱাৰ প্ৰতি অদম্য দায়বদ্ধতাই আমাৰ জাতিটোৰ ওপৰত অমলিন চিন ৰাখিছে ।’’

এক বিবৃতিত মাঝিয়ে বাজপেয়ীক এজন উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী, সুশাসনৰ আদৰ্শ ব্যক্তি, জনসাধাৰণৰ নেতা আৰু আধুনিক ভাৰতৰ স্থপতি বুলি অভিহিত কৰে ।

‘‘এজন প্ৰখ্যাত দেশপ্ৰেমিক আৰু মানৱতাবাদী নেতা অটলজীৰ ব্যক্তিত্ব আছিল এক অনন্য । ৰাজনীতিক ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰকৃত স্থপতি আছিল তেওঁ । তেওঁ লোৱা প্ৰতিটো সিদ্ধান্তই জাতিটোৰ উন্নয়ন আৰু জনকল্যাণৰ সৈতে জড়িত আছিল’’ - মাঝিয়ে ওড়িয়া ভাষাতে এক্সত এনেদৰে লিখে ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয় যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ আদৰ্শ, সততা আৰু জাতীয় দৃষ্টিভংগীয়ে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।

নাইডুৱে কয় যে বাজপেয়ীয়ে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ কাঠামো শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সৰ্বাংগীণ আৰু ঐকবদ্ধ নেতৃত্বৰ জৰিয়তে শাসন ব্যৱস্থাৰ নতুন দিশ প্ৰদান কৰিছিল ।

এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত নাইডুৱে কয়, ‘‘নিজৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ দৰেই বাজপেয়ীয়েও ৰাষ্ট্ৰপতিত্ব, নম্ৰতা আৰু কাব্যিক সংবেদনশীলতাৰ সৈতে জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দৃঢ় দায়বদ্ধতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই জাতি সেৱাৰ সংকল্পত অটল আছিল ।’’

বাজপেয়ীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ কথা সুঁৱৰি নাইডুৱে কয় যে তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ লগতে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানৰ পৰা শিকিবলৈ সুযোগ পাইছিল ।

উল্লেখ্য যে, ১৯২৪ চনৰ আজিৰ দিনটোতে গোৱালিয়ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা বাজপেয়ীৰ ২০১৮ চনৰ ১৬ আগষ্টত নতুন দিল্লীত মৃত্যু ঘটে । ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০৪ চনৰ ভিতৰত তেওঁ তিনিবাৰকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল ।

