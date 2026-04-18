গৃহীত নহ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক;শাসক-বিৰোধী নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ বাবে উত্থাপন কৰা সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক শুকুৰবাৰে নিম্ন সদনত গৃহীত নহ'ল ।

Constitution Amendment Bill In Lok Sabha
গৃহীত নহ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 18, 2026 at 1:15 PM IST

নতুন দিল্লী : সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬কলৈ সম্প্ৰতি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে লোকসভাত এই বিধেয়কৰ ওপৰত ভোটদান হৈছিল যদিও সপক্ষে পৰ্যাপ্ত ভোট নোপোৱাত বিধেয়কখন গৃহীত নহ'ল । ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰে আন দুখন বিধেয়ক ক্ৰমে সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।

এই বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দলবোৰে আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে এনডিএ শিবিৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক নাৰী বিৰোধী আখ্যা দিছে ।

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁ সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক জ্বলাই দিছিল । সেই জুইত দিল্লীৰ অহংকাৰ জ্বলিছে আৰু বিজেপিৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো তীব্ৰ আঘাত দিছে । লোকসভাত বিধেয়কখন গৃহীত কৰাত বিফল হোৱা শাসকীয় দলক লক্ষ্য কৰি ষ্টেলিনে লগতে কয় যে এই বৃহৎ পৰাজয় মাত্ৰ আৰম্ভণিহে আছিল আৰু ২৩ এপ্ৰিলত তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণ বিনাশ হ'ব ।

ষ্টেলিনে কয়, "আপোনালোকে (ৰাইজে) মোক দিয়া তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰে মই জ্বলাই দিয়া জুইয়ে দিল্লীৰ অহংকাৰক জ্বলাই দিছে । আমাৰ সংগ্ৰাম (সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে) সফল হৈছে । ক'লা চাৰ্ট পৰিহিত বাহিনীয়ে গেৰুৱা ব্ৰিগেডক পৰাস্ত কৰিছে ।"

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "গেৰুৱা দলৰ বাবে এয়া প্ৰথম আঘাত । অন্ততঃ এতিয়াৰ পৰা তামিলনাডুক উচটনি নিদিয়ে । আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিব (যদি আমি প্ৰতিশোধ লওঁ)। ১২ বছৰীয়া শাসনকালত মোদীয়েও হয়তো প্ৰথম পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।"

ইফালে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে শুকুৰবাৰে কয় যে ভাৰতৰ ইতিহাসত এই দিনটো চিৰদিনৰ বাবে সোণোৱালী দিন হিচাপে স্মৰণ কৰা হ'ব, যেতিয়া লোকসভাৰ বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীজী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেজীৰ নেতৃত্বত সকলো গণতান্ত্ৰিক শক্তি আৰু বিৰোধী নেতাক একত্ৰিত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত কৰিলে ।

তেওঁ লগতে কয়, "এই ক’লা বিধেয়কসমূহক বিফল কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈ থিয় দিয়া বিভিন্ন মিত্ৰদলৰ নেতাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।" তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়েও কয় যে লোকসভাত সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ পৰাজয়ৰ ফলত হোৱা পৰিণতিয়ে বিজেপিৰ অস্বস্তি সম্পূৰ্ণ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত উন্মোচন কৰিছে । বেনাৰ্জীয়ে শুকুৰবাৰে কয় যে এনডিএ চৰকাৰে মহিলা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

লোকসভাত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন বিফল হোৱাৰ পিছত ওড়িশাৰ বিৰোধী বিজেডি দলে কয় যে সত্যই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে । বিজেডিৰ নেতা নবীন পাটনায়কে ইয়াৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ পৰা পৃথক কৰাৰ দাবী জনাইছিল ।

শুকুৰবাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত বিজেডিৰ সংসদীয় দলৰ নেতা মানস ৰঞ্জন মংগৰাজে এই কথা প্ৰকাশ কৰি লিখিছে, "সত্যমেৱ জয়তে ! সত্য প্ৰাধান্য ! মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক নহয় বৰঞ্চ বিতৰ্কিত সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক (১৩১ সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী) আজি সংসদত বিফল হৈছে ।"

শিৱসেনাৰ নেতা আদিত্য থাকৰেয়ে শনিবাৰে কয় যে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হ'লে গণতন্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰাজয় নিশ্চিত হ'লহেঁতেন । তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিধেয়কৰ সৈতে জড়িত এই আইনখন ৰাষ্ট্ৰৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা এক ৰাজনৈতিক আহিলা ।

থাকৰেয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে যে ভাৰতত গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানৰ সম্পূৰ্ণ পৰাজয় নিশ্চিত কৰিব পৰা সংশোধনীটোৱেই বিৰোধী সাংসদসকলৰ ঐক্যৰ দ্বাৰা নাকচ হৈ আছে ।

ইফালে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয় যে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কত বাধা দিয়া কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতক মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে ।

কেন্দ্ৰত এনডিএ চৰকাৰৰ মূল মিত্ৰ নাইডুৱে কয় যে কেৱল ৰাজনৈতিক বাধাই নহয় লাখ লাখ মহিলাৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতাহে সংসদত সমান কণ্ঠ আৰু উচিত প্ৰতিনিধিত্বৰ যোগ্য ।

ৱাইএছআৰচিপিৰ মুৰব্বী ৱাই এছ জগন মোহন ৰেড্ডীয়ে লোকসভাত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন গৃহীত নোহোৱাটোৱে দক্ষিণ ভাৰত বা মহিলাক ন্যায় প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ কৰে ।

উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলন কৰাৰ পিছত ২০২৯ চনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ আইনক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খন আসনৰ পৰা সৰ্বাধিক ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিধেয়কখনত উল্লেখ আছিল । বিধেয়কখনৰ সমৰ্থনত ২৯৮ গৰাকী সদস্যই ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ২৩০ গৰাকী সাংসদে বিপক্ষে ভোটদান কৰে । বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ দুই তৃতীয়াংশ সাংসদৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন আছিল যি সম্ভৱ নহ'ল । যাৰ বাবে বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত নহ'ল ।

