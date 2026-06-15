এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথিত মহেঞ্জোদাৰোৰ নৰ্তকীৰ মূৰ্তিৰ ছবিক লৈ বিতৰ্ক
ছবিখন এনইপি আৰু এনচিএফৰ অধীনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ বাবে এনচিইআৰটিৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তিত কলা শিক্ষা শৃংখলাৰ অংশস্বৰূপ এখন পাঠ্যপুথিত প্ৰকাশ পাইছে ।
By ANI
Published : June 15, 2026 at 3:53 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ চমুকৈ এনচিইআৰটিৰ (National Council of Educational Research and Training) দ্বাৰা প্ৰকাশিত নৱম শ্ৰেণীৰ কলা শিক্ষাৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত এখন ছবিক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । দশক দশক ধৰি ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হৈ অহা ৪,৫০০ বছৰ পুৰণি মহেঞ্জোদাৰোৰ বিখ্যাত নৰ্তকীৰ মূৰ্তিৰ ছবি এনচিইআৰটিৰ দ্বাৰা সদ্যপ্ৰকাশিত পাঠ্যপুথিখনত সলনি কৰা বুলি এই চৰ্চা তথা বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে ।
সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত শিল্পকৰ্মসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এই মূৰ্তিটোক নতুন পাঠ্যপুথিখনত অধিক গাঢ় ৰঙেৰে চিত্ৰিত কৰা হৈছে । আনহাতে, ইয়াৰ মূল ৰূপৰ তুলনাত দেহৰ মূল অংশৰ কিছু অংশ ঢাকি ৰখা দেখা গৈছে ।
এই ছবিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম গাঁথনিৰ (এনচিএফ) অধীনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ বাবে এনচিইআৰটিৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তিত কলা শিক্ষা শৃংখলাৰ অংশস্বৰূপ এখন পাঠ্যপুথিত প্ৰকাশ পাইছে ।
এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে কলা শিক্ষাক মূলসুঁতিৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা । প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে পাঠ্যপুথিসমূহ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা হৈছে । মহেঞ্জোদাৰোত আৱিষ্কাৰ হোৱা মূল ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো মাত্ৰ ১০.৫ চেঃমিঃ ওখ আৰু ই প্ৰাকৃতিক উপস্থাপনৰ বাবে প্ৰখ্যাত । এই মূৰ্তিটোত এখন হাতত একাধিক খাৰু আৰু ডিঙিত এডাল হাৰৰ বাহিৰে শৰীৰটো সম্পূৰ্ণ নগ্নভাৱে চিত্ৰিত কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এএনআয়ে এনচিইআৰটিৰ সঞ্চালক দীনেশ শাকলানীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে যদিও এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে তেওঁৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নগ’ল । অৱশ্যে এনচিইআৰটিৰ এগৰাকী বিষয়াই এই কথা নিশ্চিত কৰে যে বিষয়টো পৰ্যালোচনাৰ বাবে পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতকাৰী দললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বিষয়টো পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতকাৰী দললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তেওঁলোকে ইয়াৰ তদন্ত কৰি আছে । ইয়াৰ আঁৰত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই । ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজবিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত 'নৃত্যৰত যুৱতী'ৰ (নৰ্তকী) মূৰ্তিক অন্য শিল্পকৰ্মৰ সৈতে ইয়াৰ মূল ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ প্ৰতিনিধিত্বক লৈ বিখ্যাত মহেঞ্জোদাৰোৰ মূৰ্তিটো বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱাটো এয়াই প্ৰথম নহয় । ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় এক্সপ’ উদ্বোধন কৰি অনুষ্ঠানটোৰ শুভংকৰ উন্মোচন কৰিছিল, যিটো নৰ্তকীৰ মূৰ্তিটোৰ সমাৰ্থকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
সেই সময়ত আয়োজকসকলে এই শুভকংৰক প্ৰাচীন আকৃতিৰ আধুনিক ৰূপ বুলি অভিহিত কৰিছিল, যিটো এক্সপ'লৈ অহা দৰ্শকক আদৰণি জনোৱা 'সমসাময়িক দ্বাৰপাল'সকলৰ প্ৰতীক আছিল ।
কিন্তু পাঁচ ফুটতকৈও অধিক ওখ এই নতুন ৰূপটোক লৈ কেইবাগৰাকীও ইতিহাসবিদ, পুৰাতত্ত্ববিদ আৰু সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেওঁলোকে যুক্তি দিছিল যে ইয়াৰ ফলত মূল শিল্পকৰ্মটোৰ ৰূপ যথেষ্ট সলনি হৈছে । প্ৰাচীন ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটোৰ ৰং গাঢ় আৰু গহনাৰ বাহিৰে কোনো কাপোৰ নাছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে উক্ত শুভংকৰটোৰ ৰং অধিক উজ্জ্বল দেখুওৱা হৈছে আৰু তাত চকমকীয়া গোলাপী ৰঙৰ ব্লাউজ আৰু ঈষৎ বগা ৰঙৰ কঁকালৰ বন্ধন পিন্ধোৱা হৈছিল ।