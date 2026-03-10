ETV Bharat / bharat

কেন্দ্ৰীয় পাঠ্য়পুথিত ন্য়ায়ালয়ৰ ভূমিকা বিষয়ত হোৱা বিবাদক লৈ ৰাজহুৱা ক্ষমা এনচিএআৰটিৰ

বিগত ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে এই গোচৰত শুনানী গ্ৰহণ কৰি এনচিইআৰটিৰ নিৰ্দেশক তথা কেন্দ্ৰীয় স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ সচিবলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল ৷

শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ
শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 10:50 AM IST

হায়দৰাবাদঃ সমাজত ন্য়ায়ালয়ৰ ভূমিকা শীৰ্ষক এক অধ্য়য় কেন্দ্ৰীয় পাঠ্য়পুথিত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাক লৈ দেশজুৰি চলা প্ৰতিবাদৰ পিছত সেয়া বিলুপ্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় 'শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ', চমুকৈ এনচিইআৰটিয়ে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্য়মযোগে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী হৈ এটা পোষ্ট কৰিছে ৷

সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত 'শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ', চমুকৈ এনচিইআৰটিয়ে উল্লেখ কৰিছে, "অলপতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ নতুন পাঠ্য়পুথি “Exploring Society: India and Beyond"ত প্ৰকাশ পোৱা এটা অধ্য়য় 'সমাজত ন্য়ায়ালয়ৰ ভূমিকা' শীৰ্ষক অধ্য়ায়টোত থকা ভুলৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিৰ্দেশকসহ সকলো সদস্য়ই নিঃচৰ্ত ক্ষমা বিচৰাৰ লগতে পূৰ্ণ ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী ৷ উক্ত কিতাপখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত কৰা হৈছে আৰু ক'তো পাবলৈ নাই ৷ এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্য়ে হৈ যোৱা অসুবিধাৰ বাবে আমি ক্ষমাপাৰ্থী ৷ দেশত শৈক্ষিক পৰিৱেশ সুস্থ কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত এনচিইআৰটি শুদ্ধ, দায়িত্বসম্পন্ন, সংবেদশীল হৈ থকাৰ পণত অটল আছে আৰু থাকিব ৷"

উল্লেখ্য় যে এই ৰাজহুৱা ক্ষমা উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত ১১ মাৰ্চত ল'বলগীয়া শুনানীৰ এটা দিন আগত আহিছে ৷ বিগত ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে এই গোচৰত শুনানী গ্ৰহণ কৰি এনচিইআৰটিৰ নিৰ্দেশক তথা কেন্দ্ৰীয় স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ সচিবলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল ৷

কেন্দ্ৰীয় পাঠ্য়পুথিৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্য়পুথিৰ এটা অধ্য়য়ত ন্য়ায় ব্য়ৱস্থাত দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত তথা ন্য়ায় ব্য়ৱস্থাত লেহেমীয়া হৈ পৰা গোচৰ নিস্পত্তি বিষয়ত কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা সেয়া প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত দেশজুৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

এই বিষয়টো প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত দেশৰ ন্য়ায় ব্য়ৱস্থাই ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৷ এই বিষয়ত সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ে নিজাকৈ গোচৰ ৰজু কৰি পাঠ্য়পুথিৰখনৰ প্ৰকাশ আৰু বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল ৷ এনচিইআৰটিয়েও প্ৰকাশিত পাঠ্য়পুথিৰ বিতৰিত কিতাপবোৰ ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল ৷

ন্য়ায়ালযত দুৰ্নীতি আৰু ন্য়ায়লয়ত নিস্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি ৰোৱা গোচৰবোৰৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পাঠ্য়পুথিত বিষয় সংয়োজন হোৱা বিষয়টোৱে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল ৷ এই বিষয়টোক লৈ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্য়ক্ত কৰিছিল ৷

