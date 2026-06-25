প্ৰথমবাৰলৈ নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত ‘জৰুৰীকালীন অৱস্থা’
জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ অংশটোত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাসমূহে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে ৷ ভুৱা বাতৰি আৰু ভুল তথ্য আদি বিষয়ৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হৈছে ।
Published : June 25, 2026 at 11:07 AM IST
নিউজ ডেস্ক: ভাৰতত জৰুৰীকালীন অৱস্থা জাপি দিয়াৰ পাঁচ দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত এনচিইআৰটিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বিষয়টোক নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, ইয়াক ‘এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান’ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে ৷ নতুনকৈ প্ৰকাশিত সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি, ‘‘আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছ’চাইটি: ইণ্ডিয়া এণ্ড বিয়ণ্ড’’ত এই পাঠটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ শক্তি আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহ পৰীক্ষা কৰা এটা অধ্যায়ত জৰুৰীকালীন অৱস্থাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এনচিইআৰটিৰ এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি এএনআইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ এটা অংশ সংযোজন কৰা হৈছে ৷ ১৯৭৫ চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ দেশে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ৫০ বছৰ পালন কৰাৰ সময়তে এই অন্তৰ্ভুক্তিয়ে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটাইছে ।
কিতাপখনৰ খণ্ডটোৰ এটা উদ্ধৃতি এনেধৰণৰ: ‘‘ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি থকা এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ১৯৭৫-৭৭ চনত যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা জাৰি কৰা হৈছিল তেতিয়া লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল । ১৯৭০ চনৰ আৰম্ভণিতে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঠিত চৰকাৰখনৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ অসন্তুষ্টি বাঢ়ি আহিছিল । বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱা সমস্যা, মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অপশাসনৰ অভিযোগৰ ফলত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হয় । ১৯৭৫ চনৰ জুন মাহত আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ দোহাই দি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা জাৰি কৰে । এই সময়ছোৱাত মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হয়, সংবাদ মাধ্যমক দমন কৰা হয় আৰু অসংখ্য ৰাজনৈতিক নেতা আৰু কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তীব্ৰ হেঁচাত পৰিল, আৰু নাগৰিকৰ স্বাধীনতাত বাধা আৰোপ কৰা হ’ল ।’’
জৰুৰীকালীন বিৰোধী আন্দোলনত জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো গ্ৰন্থখনত আলোকপাত কৰা হয় । ‘‘জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ এজন ৰাজনৈতিক নেতা আৰু সমাজবাদী চিন্তাবিদ, জনপ্ৰিয়ভাৱে লোক নায়ক নামেৰে পৰিচিত ৷ তেওঁ ছাত্ৰ আৰু নাগৰিকক সংগঠিত কৰিছিল, বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু গুজৰাটত তেওঁৰ নেতৃত্বত গণ আন্দোলন আৰম্ভ হয় । ১৯৭৭ চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় আৰু সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাৰ ফলত মানুহে বেলটৰ জৰিয়তে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে । শাসকীয় চৰকাৰৰ পৰাজয়ে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু গণতন্ত্ৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিল ৷’’ আন এটা উদ্ধৃতি পঢ়িবলৈ পোৱা গৈছে ।
জৰুৰীকালীন অংশটোত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাসমূহে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত বহল আলোচনা কৰা হৈছে । জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সমান্তৰালভাৱে পাঠ্যপুথিখনত ভুৱা বাতৰি, ভুল তথ্য, ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন, ৰাজহুৱা নিয়ম উলংঘা, দৰিদ্ৰতা, আঞ্চলিকতাবাদ, সামাজিক বৈষম্য আৰু লিংগ বৈষম্য আদি বিষয়সমূহ গণতান্ত্ৰিক অনুশীলনৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আলোচনা কৰা হৈছে ।
অধ্যায়টোত "গণতন্ত্ৰ আৰু আপুনি" শীৰ্ষক এটা নতুন শিতানো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, যিটো এনচিইআৰটিয়ে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণক নাগৰিক আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ সৈতে সংযোগ কৰাত সহায় কৰিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংযোজন কৰা হৈছে ।
জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাহিৰেও সংশোধিত পাঠ্যপুথিখনত ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ই ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰথাসমূহক প্ৰাৰম্ভিক ঐতিহাসিক যুগলৈকে অনুসন্ধান কৰে আৰু সমসাময়িক শাসন ব্যৱস্থাত ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা অন্বেষণ কৰে ।
গ্ৰন্থখনত গণতন্ত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এটা নিবেদিত খণ্ডও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, য'ত সংবাদ মাধ্যমক "গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ" বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: খাদ্য় সংসাধন গোটত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত, মৃত্যুৰ সংখ্যা ১০ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি