NCERTৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত 'ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি', কিন্তু কিয় ?

NCERTৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত 'ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি', কিন্তু কিয় ?
সংশোধিত সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা আৰু ন্যায়াধীশৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে । ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছে ।
নতুন দিল্লী: নেশ্যনেল কাউন্সিল অৱ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং (এনচিইআৰটি)য়ে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত 'ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি' আৰু গোচৰৰ লেহেমীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ধাৰা সংযোজন কৰিছে। এই পদক্ষেপে পূৰ্বৰ সংস্কৰণসমূহৰ পৰা এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰিছে আৰু লগতে এই পদক্ষেপে বহুলাংশে আদালতৰ গাঁথনি আৰু ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
সংশোধিত পাঠ্যপুথি 'এক্সপ্ল'ৰিং ছ'চাইটি': ইণ্ডিয়া এণ্ড বিয়ণ্ড'ৰ সংশোধিত অধ্যায় আছে, যাৰ শিৰোনাম হৈছে "আমাৰ সমাজত ন্যায়পালিকাৰ ভূমিকা" । ‘ন্যায়ৰ বিলম্ব হৈছে ন্যায় অস্বীকাৰ কৰা’ আৰু ‘ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি’ শীৰ্ষক অধ্যায়টোৰ দুটা খণ্ডই আদালতৰ স্তৰ আৰু ন্যায়ৰ সুবিধাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰাৰ বাহিৰেও ন্যায়িক ব্যৱস্থাই সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, য’ত দুৰ্নীতি আৰু গোচৰৰ বেকলগো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
পুৰণি পাঠ্যপুথিখনত কেৱল ন্যায়পালিকাৰ ভূমিকা আৰু আদালতৰ গাঁথনিৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছিল, দুৰ্নীতি বা বিচাৰধীন গোচৰৰ সংখ্যাৰ কোনো উল্লেখ নাছিল ।
নতুন কিতাপখনৰ 'ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি' খণ্ডত কোৱা হৈছে,"ন্যায়াধীশসকলে কেৱল আদালতত তেওঁলোকৰ আচৰণেই নহয়, ইয়াৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কেনে আচৰণ কৰে সেই বিষয়েও নিয়ন্ত্ৰণ কৰে...যেতিয়া ন্যায়াধীশসকলে সেই মানসমূহ পালন কৰাত ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়া ন্যায়পালিকাৰ জবাবদিহিতা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু ন্যায়াধীশসকলে ন্যায়িক জীৱনৰ মূল্য অনুসৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এক আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থা থাকে।"
ইয়াত ন্যায়পালিকাৰ আভ্যন্তৰীণ জবাবদিহিতা ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীভূত ৰাজহুৱা অভিযোগ প্ৰতিকাৰ আৰু নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা (চিপিজিআৰএমএছ)ৰ জৰিয়তে অভিযোগ গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
শিতানটোত লিখা আছে: উদাহৰণস্বৰূপে ২০১৭ চনৰ পৰা ২০২১ চনৰ ভিতৰত ১৬০০ৰো অধিক এনে অভিযোগ পোৱা গৈছিল । গুৰুতৰ গোচৰত ন্যায়াধীশক অপসাৰণৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও পাঠটোত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে,"যি গোচৰত অভিযোগ গুৰুতৰ হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত সংসদে অভিযোগনামা দাখিলৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশক অপসাৰণ কৰিব পাৰে । এনে প্ৰস্তাৱ সঠিক তদন্তৰ পিছতহে বিবেচনা কৰা হয়, য'ত ন্যায়াধীশক গোচৰৰ পক্ষ দাখিল কৰাৰ ন্যায্য সুযোগ দিয়া হয়।"
একে সময়তে গ্ৰন্থখনে জনসাধাৰণৰ উদ্বেগক স্বীকাৰ কৰিছে । অধ্যায়টোত কয়,"মানুহে ন্যায়পালিকাৰ বিভিন্ন স্তৰত দুৰ্নীতিৰ সন্মুখীন হয় । দৰিদ্ৰ আৰু বঞ্চিত লোকসকল ইয়াৰ ফলত ন্যায়ৰ সুবিধাৰ বিষয়টোত আৰু বেয়া হ'ব পাৰে ।" ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ দৃষ্টান্তৰ বিৰুদ্ধে দ্ৰুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণকে ধৰি স্বচ্ছতা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় দুয়োটা পৰ্যায়তে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।
পাঠ্যপুথিখনত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইৰ উদ্ধৃতিও উল্লেখ কৰা হৈছে, যিয়ে ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ন্যায়পালিকাৰ ভিতৰত দুৰ্নীতি আৰু অসৎ আচৰণৰ দৃষ্টান্তই জনসাধাৰণৰ আস্থাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় বুলি কৈছিল । গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি তেওঁ কয় যে অৱশ্যে এই আস্থা পুনৰ নিৰ্মাণৰ পথ এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান আৰু সমাধানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা দ্ৰুত, নিৰ্ণায়ক আৰু স্বচ্ছ পদক্ষেপত নিহিত হৈ আছে ।
‘ন্যায়ৰ বিলম্ব...’ শিতানত উচ্চতম ন্যায়ালয় (৮১,০০০), উচ্চ ন্যায়ালয় (৬২,৪০,০০০), আৰু জিলা আৰু অধীনস্থ আদালত (৪,৭০,০০,০০০) বিচাৰাধীন গোচৰৰ আনুমানিক সংখ্যাৰ তালিকা দিয়া হৈছে ।
পাঠটোত লিখা আছে,"যদিও বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যাই সমস্যাৰ এটা অংশ দেখুৱাইছে, আচল বিষয়টো হ'ল আদালতত গোচৰ এটা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ লোৱা দীঘলীয়া সময় । উদাহৰণস্বৰূপে উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰধীন গোচৰৰ প্ৰায় তিনি-চতুৰ্থাংশই এবছৰতকৈও অধিক সময় সমাধান নোহোৱাকৈয়ে আছে আৰু ইয়াৰে আধা তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি বিচাৰাধীন হৈ আছে । আনকি কিছুমান গোচৰ ৫০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি অমীমাংসিত হৈ আছে ! ৰাইজে অনুভৱ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে তেওঁলোকৰ গোচৰৰ শুনানি হৈছে ।"