মুম্বাই এনচিবিৰ জিম্মাত ডাউদৰ মূল সহযোগী মহম্মদ চেলিম ডোলা
By ANI
Published : April 30, 2026 at 8:52 AM IST
মুম্বাই: ভাৰতীয় আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা ৷ পাটিয়ালা হাউছ ক’ৰ্টৰ পৰা দুদিনীয়া ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ অনুমতি পোৱাৰ পিছত বুধবাৰে পলাতক আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন ডাউদ ইব্ৰাহিমৰ মূল সহযোগী মহম্মদ চেলিম ডোলাক মুম্বাইৰ নাৰ্কটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰোৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হয় ।
কেইবাবছৰ ধৰি পলায়ন কৰি থকা ডোলাই তুৰস্কৰ পৰাই কাম কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তাত তেওঁ “ডি-কোম্পানী”ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযান পৰিচালনা কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আৰু ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত যোৱা মঙলবাৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
প্ৰথমে তেওঁক দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউছ কোৰ্টত হাজিৰ কৰা হয় । আদালতে তেওঁক মুম্বাইলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে এনচিবিক দুদিনৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ড প্ৰদান কৰে । ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে তেওঁক মুম্বাইলৈ অনা হয় আৰু বৰ্তমান এনচিবিৰ মুম্বাই জ’নেল ইউনিটত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।
বিশেষ লোক অধিবক্তা মনীষ গুপ্তাই এন চি বিৰ হৈ চেলিম ডোলাৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ড বিচাৰে । ২০২৩ চনৰ এনচিবি মুম্বাইৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁক । অধিবক্তা শ্বৰিয়ান মুখাৰ্জীয়ে চেলিম দোলাৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ড আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰে ।
চেলিম ডোলাৰ বিৰুদ্ধে এল অ’ চি জাৰি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । কিন্তু এল অ’ চি জাৰি কৰাৰ তাৰিখ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ২০২০ চনত চেলিম ডোলা তুৰস্কলৈ গৈছিল । অভিযুক্তৰ অধিবক্তাইও দাবী কৰিছিল যে বৰ্তমানৰ গোচৰটো ২০২৩ চনত দাখিল কৰা হৈছিল । চেলিম ডোলা ২০২০ চনৰ পৰা ভাৰতৰ বাহিৰত আছে । এই গোচৰৰ সৈতে তেওঁক কেনেকৈ জড়িত কৰিব পাৰি ?
বিশেষ লোক অধিবক্তা অৰুণ খাত্ৰীৰ সৈতে অধিবক্তা শ্বেলী, এনচিবিৰ হৈ হাজিৰ হয় । মুম্বাইৰ আদালতৰ পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা এন বি ডব্লিউৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি দাখিল কৰা হৈছিল । ২০২৩ চনৰ এনচিবিৰ এফআইআৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ দাখিল কৰে যে ইতিমধ্যে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভিত্তি যোগান ধৰা হৈছে ।
মঙলবাৰে ভাৰতলৈ অনা হৈছিল চেলিম ডোলাক। ইস্তানবুলৰ পৰা তেওঁক দিল্লী কাৰিকৰী বিমানবন্দৰলৈ লৈ অহা হয় । ইয়াৰ পিছতে চোৰাংচোৱা বিভাগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সহযোগত চলোৱা অভিযান পোহৰলৈ আহে । ডাউডৰ ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্যৰ আঁৰৰ মূল ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত চেলিম ডোলা বৰ্তমান চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইস্তানবুল আৰক্ষী বিভাগৰ নাৰ্কটিকছ ক্ৰাইমছ ডিভিজনে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত অভিযান আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকজনক আটক কৰিবলৈ যোৱা ২৫ এপ্ৰিলত ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ‘ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ’ গোচৰত বিচাৰি থকা ডোলাক বেইলিকডুজু জিলাৰ এটা বাসগৃহত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । অলপতে ডোলাক সফলতাৰে আটক কৰি তাৰ পিছত ভাৰতলৈ বিতাড়নৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।
চিএনএন টাৰ্কৰ মতে, তুৰস্কত এই দমন অভিযান ভাৰতত চলি থকা তদন্তৰ সৈতে মিল আছে, য’ত মুম্বাইৰ কুৰ্লা অঞ্চলত বন্দী হোৱা সহযোগীসকলে ডোলাৰ পৰা নিৰ্দেশনা পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ভাৰতত সেই আনুষংগিক অভিযানৰ সময়ত কৰ্তৃপক্ষই ২,৫২২,০০০ ভাৰতীয় টকাৰ লগতে ১২৬ কিলোগ্ৰাম আৰু ১৪১ গ্ৰাম মেফেড্ৰন জব্দ কৰে । ইয়াৰ পিছত ইস্তানবুল আৰক্ষী বিভাগে হাই-প্ৰফাইল বন্দীজনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ষ্টেচনৰ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
ইণ্টাৰপ’লৰ ৰেড জাননীত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ডোলাক নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ এণ্ড চাইকোট্ৰপিক ছাবষ্টেন্স (এনডিপিএছ) এক্ট, ১৯৮৫ৰ অধীনত ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযোগৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । এই ভাৰতীয় আইনখনে উল্লেখযোগ্য উলংঘাৰ বাবে ন্যূনতম দশকৰ কাৰাদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু জামিনৰ বাবে কঠোৰ মাপকাঠী বজাই ৰাখিছে ।
এতিয়া বিষয়াসকলে এন ডি পি এছ আইন আৰু অন্যান্য আইনৰ বিধান অনুসৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
চেলিম ডোলাক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ মাদক দ্ৰব্যৰ নেটৱৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । বিষয়াসকলে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁৰ জেৰাৰ দ্বাৰা এইবোৰৰ তথ্য লাভ কৰিব: ডি-কোম্পানীয়ে কেনেকৈ পশ্চিম এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ মাজেৰে সীমান্তৰ সিপাৰে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী লৈ যায়, ড্ৰাগছৰ ধন সংগঠিত অপৰাধৰ কাৰ্যকলাপলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা "হাৱালা" চেনেল আৰু সক্ৰিয় "স্লিপাৰ চেল" আৰু মুম্বাই আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ভিতৰত কাম কৰা বিতৰকক চিনাক্ত কৰা ।
