ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত ৪৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ

ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সঘনাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে ৷

NCB GUWAHATI SEIZES DRUGS
মণিপুৰত কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ ৰঙাচকুলৈ ভয় নকৰি একাংশই এতিয়াও নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ চলাই গৈছে ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’য়ে (NCB) ৫৩.৯৩৭ কিলোগ্ৰাম মেথামফেটামিন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

গুৱাহাটীত জব্দ কৰা এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য ৪৩ কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজন মণিপুৰী লোককো আটক কৰিছে ৷ ধৃত দুয়োজন অভিযুক্ত মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰৰ বাসিন্দা ৷

সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত বিভাগীয় বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সঘনাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী-প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে যদিও সৰবৰাহকাৰীক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷

এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বিগত ৬ অক্টোবৰৰ দিনা নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’য়ে গুৱাহাটীত অভিযান চলায় ৷ এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে ইন্ধন ভৰ্তি দুখন ট্ৰাকৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি জব্দ কৰে ৷

জানিব পৰা মতে, নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি ট্ৰাক দুখনৰ গোপন চেম্বাৰত ভৰাই দুষ্ট চক্ৰটোৱে সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’য়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

এই সফল অভিযানৰ বাবে মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে গুৱাহাটীৰ নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’ক প্ৰশংসা কৰে । এই প্ৰসংগত এক্সত তেওঁ এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে -

‘‘৪৩ কোটি টকাৰ ৫৩.৯৩৭ কেজি মেথাম্ফেটামাইন/ডব্লিউ ৱাই টেবলেট জব্দ কৰা আৰু মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰৰ দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এই সফল অভিযানৰ বাবে এনচিবি গুৱাহাটীক শলাগ লৈছো । ম্যানমাৰৰ পৰা অহা অহা ইন্ধন ভৰ্তি দুখন ট্ৰাকৰ ভিতৰত থকা গোপন চেম্বাৰত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি লুকুৱাই অনা হৈছিল.... ৷ ই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ ভাবুকি হৈ পৰিছে । যোগানকাৰীৰ পৰা গ্ৰহণকাৰী, বিত্তীয় যোগান ধৰা ব্যক্তি, পৰিবহনৰ লগতে অন্যান্যভাৱে জড়িত হৈ থকা সকলো লোককে চিনাক্ত কৰি এই নেটৱৰ্ক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিবলৈ অবিৰতভাৱে তদন্ত চলাই থাকিব ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা এই যুঁজ আধৰুৱা হ’ব নোৱাৰে... ৷’’

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধতাৰ দ্বিতীয় স্থানত অসম

লগতে পঢ়ক : এইচআইভি সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্রত ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ, ড্ৰাগছৰ বাবে আক্ৰান্তৰ হাৰ ৬০ শতাংশ

TAGGED:

মণিপুৰত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ
এন বীৰেণ সিং
নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন
নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’
NCB GUWAHATI SEIZES DRUGS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.