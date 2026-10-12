মণিপুৰত ৪৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ
ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সঘনাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে ৷
Published : October 12, 2026 at 1:51 PM IST
তেজপুৰ : নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ ৰঙাচকুলৈ ভয় নকৰি একাংশই এতিয়াও নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ চলাই গৈছে ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’য়ে (NCB) ৫৩.৯৩৭ কিলোগ্ৰাম মেথামফেটামিন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
গুৱাহাটীত জব্দ কৰা এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য ৪৩ কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজন মণিপুৰী লোককো আটক কৰিছে ৷ ধৃত দুয়োজন অভিযুক্ত মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰৰ বাসিন্দা ৷
Narcotics Control Bureau (#NCB) Guwahati seizes 53.937 kg of methamphetamine/WY tablets worth approximately ₹43 crore from two trucks in Guwahati and arrests two men from Manipur. @narcoticsbureau https://t.co/bLoZC0agqZ— All India Radio News (@airnewsalerts) October 11, 2026
সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত বিভাগীয় বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সঘনাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী-প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে যদিও সৰবৰাহকাৰীক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷
PHOTO | NCB Guwahati seizes 53.937 kg Methamphetamine tablets worth Rs 43 crore; two arrested. (Source: Third Party) https://t.co/ceaqq5ceow— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বিগত ৬ অক্টোবৰৰ দিনা নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’য়ে গুৱাহাটীত অভিযান চলায় ৷ এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে ইন্ধন ভৰ্তি দুখন ট্ৰাকৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি জব্দ কৰে ৷
জানিব পৰা মতে, নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি ট্ৰাক দুখনৰ গোপন চেম্বাৰত ভৰাই দুষ্ট চক্ৰটোৱে সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’য়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
I appreciate the NCB Guwahati for the successful operation that led to the seizure of 53.937 kg of methamphetamine/WY tablets worth Rs 43 crore & the arrest of two persons from Bishnupur, Manipur. The consignment, reportedly originating from Myanmar & concealed in specially fabricated cavities inside the fuel tanks, once again exposes the dangerous cross-border narcotics networks operating through our region. This is a grave threat to our youths & national security. The investigation must continue relentlessly to identify & dismantle the suppliers, receivers, financiers, transporters & all associates involved. This fight against drugs cannot be half-hearted. It must remain uncompromising. Only sustained, coordinated efforts across states & agencies can protect the future of our people and safeguard our region from the scourge of narco-terrorism. @NCBGuwahati https://t.co/LtDDi0AWrP— N. Biren Singh (@NBirenSingh) October 11, 2026
এই সফল অভিযানৰ বাবে মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে গুৱাহাটীৰ নাৰ্কোটিকছ কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’ক প্ৰশংসা কৰে । এই প্ৰসংগত এক্সত তেওঁ এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে -
‘‘৪৩ কোটি টকাৰ ৫৩.৯৩৭ কেজি মেথাম্ফেটামাইন/ডব্লিউ ৱাই টেবলেট জব্দ কৰা আৰু মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰৰ দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এই সফল অভিযানৰ বাবে এনচিবি গুৱাহাটীক শলাগ লৈছো । ম্যানমাৰৰ পৰা অহা অহা ইন্ধন ভৰ্তি দুখন ট্ৰাকৰ ভিতৰত থকা গোপন চেম্বাৰত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি লুকুৱাই অনা হৈছিল.... ৷ ই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ ভাবুকি হৈ পৰিছে । যোগানকাৰীৰ পৰা গ্ৰহণকাৰী, বিত্তীয় যোগান ধৰা ব্যক্তি, পৰিবহনৰ লগতে অন্যান্যভাৱে জড়িত হৈ থকা সকলো লোককে চিনাক্ত কৰি এই নেটৱৰ্ক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিবলৈ অবিৰতভাৱে তদন্ত চলাই থাকিব ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা এই যুঁজ আধৰুৱা হ’ব নোৱাৰে... ৷’’