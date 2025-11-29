নক্সালবাদ, উত্তৰ-পূব, কাশ্মীৰ সমস্যাৰ 'স্থায়ী সমাধান' হৈছে- মোদী চৰকাৰক কৃতিত্ব দিলে অমিত শ্বাহে
শ্বাহে কয় যে কেন্দ্ৰই NIA আৰু UAPA আইন কটকটীয়া কৰিছে । নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু পলায়নকাৰীৰ বাবে তিনিখন নতুন অপৰাধ আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ।
Published : November 29, 2025 at 11:40 AM IST
ৰায়পুৰ (ছত্তীশগড়) : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে কয় যে ভাৰতৰ বাবে 'স্থায়ী ঘা' হৈ পৰা তিনিটা হটস্পট ক্ৰমে নক্সালবাদ, উত্তৰ-পূব আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ সমস্যাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে 'স্থায়ী সমাধান' দিছে । লগতে কয় যে এই অঞ্চলসমূহ অতি সোনকালে দেশৰ বাকী অংশৰ দৰে হৈ পৰিব ।
তিনিদিনীয়া ডিজিপি-আইজিপিৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰি অমিত শ্বাহে আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান (ডিজিপি) আৰু আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকৰ (আইজিপি) সন্মিলনৰ পূৰ্বে দেশখন নক্সালবাদৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হ’ব ।
ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেনেজমেণ্টত (আই আই এম) অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনৰ ৬০ সংখ্যক সংস্কৰণত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰক্ষীপ্ৰধানসকলৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ, কেমেৰাই ঢুকি নোপোৱা বৈঠকত অমিত শ্বাহৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা (এন এছ এ) অজিত ডোভাল আৰু চোৰাংচোৱা ব্যুৰোৰ মুৰব্বী তপন কুমাৰ ডেকাকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Today, in the DGsP/IGsP Conference reiterated the significance of accuracy of intelligence, clarity of objectives, and synergy in action to shield the nation from new age threats. The discussions held in this Conference would help in preparing a Roadmap for Policing towards… pic.twitter.com/oeKy8TAzZd— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2025
শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে (২৯ আৰু ৩০ নৱেম্বৰ) সন্মিলনত ৬ খন গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিৱেশনৰ অধ্যক্ষতা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এক X পোষ্টত মোদীয়ে কয়, "কৰ্ণাটক আৰু গোৱাত দুটা অতি বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ পিছত, ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ডিজিপি/আইজিপি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ছত্তীশগড়ত অৱতৰণ কৰিলোঁ । ভাৰতৰ নিৰাপত্তা যন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়ৰ ওপৰত শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে বিতং মত বিনিময় হ'ব ।"
নিজৰ ভাষণত অমিত শ্বাহে কয় যে সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বান চিনাক্তকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৌশল আৰু নীতি প্ৰণয়নলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ডিজিপি-আইজিপি সন্মিলনে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধানৰ বাবে এক মূল মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
নক্সালবাদ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূলৰ বাবে মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যকৰী পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি শ্বাহে কয় যে বিগত সাত বছৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৫৮৬ খন দুৰ্গম থানা নিৰ্মাণ কৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিছে ।
Inaugurated the 60th DGsP/ IGsP Conference in Raipur Chhattisgarh.— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2025
Under the leadership of Modi Ji the conference has been shaped as a portal of solutions to internal security, laying broad principles for strategising and policy making. The mettle of our police forces is evident… pic.twitter.com/tzvMGeROch
ইয়াৰ ফলত নক্সাল প্ৰভাৱিত জিলাৰ সংখ্যা ২০১৪ চনত ১২৬ খনৰ পৰা আজি মাত্ৰ ১১ খনলৈ হ্ৰাস পাইছে বুলিও শ্বাহে কয় ।
অমিত শ্বাহে কয়, "এই সন্মিলনখন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ সমাধান প্ৰদান কৰা এখন মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, সমস্যা সমাধান আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৌশল আৰু নীতি প্ৰণয়নলৈকে সকলোকে সামৰি লৈছে । পৰৱৰ্তী ডিজিএছপি/আইজিএছপি সন্মিলনৰ পূৰ্বে দেশখন নক্সালবাদৰ সমস্যাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হ’ব ।"
তেওঁ কয়, "বিগত ৪০ বছৰ ধৰি দেশৰ বাবে নুশুকোৱা ঘা হৈ পৰা তিনিটা হটস্পট ক্ৰমে নক্সালবাদ, উত্তৰ-পূব আৰু জম্মু-কাশ্মীৰক মোদী চৰকাৰে স্থায়ী সমাধান দিছে; অতি সোনকালে এই অঞ্চলসমূহ দেশৰ বাকী অংশৰ দৰে হৈ পৰিব ।"
আইন কটকটীয়া কৰা হৈছে
অমিত শ্বাহে কয় যে তেওঁলোকে NIA আৰু UAPA আইন শক্তিশালী কৰিছে আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু পলায়নকাৰীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে শক্তিশালী আইনৰ লগতে তিনিখন নতুন অপৰাধ আইন প্ৰণয়ন কৰিছে । তিনিখন নতুন ফৌজদাৰী আইন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত ভাৰতত আৰক্ষী সেৱা বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ আধুনিক হৈ পৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমি পি এফ আইৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ অৱস্থানত দেশজুৰি কৰা অভিযান আৰু পৰৱৰ্তী গ্ৰেপ্তাৰ কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ সমন্বয়ৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈ পৰিছে । বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্ৰবাদ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ওপৰত এক শক্তিশালী আঘাত দিবলৈ তিনিটা মূল কথাত কাম কৰা হৈছে— সঠিক চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা, স্পষ্ট উদ্দেশ্য আৰু কাৰ্যত সহযোগিতা ।"
তেওঁ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু সংগঠিত অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে ৩৬০ ডিগ্ৰী আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনায় আৰু এনে ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান জনায় যাতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু অপৰাধীয়ে এই দেশত এক ইঞ্চিও স্থান লাভ কৰিব নোৱাৰে ।
তেওঁ কয়, "এতিয়া এন চি বিৰ সৈতে মিলি ৰাজ্যিক আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চলি থকা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ছিণ্ডিকেটৰ ওপৰত কঠোৰ দমন চলোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত জড়িতসকলক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ৰখাৰ সময় আহি পৰিছে ।"
After two very special programmes in Karnataka and Goa, landed in Chhattisgarh to take part in the DGP/IGP Conference being held in Raipur. There will be extensive interactions with top officials on ways to strengthen India's security apparatus. pic.twitter.com/odG6xSXcte— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2025
শীৰ্ষ আৰক্ষী থানালৈ বঁটা
উদ্বোধনী অধিৱেশনৰ সময়ত অমিত শ্বাহে দেশৰ শীৰ্ষ তিনিখন থানাক সন্মান প্ৰদান কৰে । প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে দিল্লীৰ গাজীপুৰ আৰক্ষী থানাই । দ্বিতীয় স্থান আন্দামানৰ পাহাৰগাঁও থানা আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে কৰ্ণাটকৰ ৰাইচুৰৰ কবিতলা থানাই ।
শ্বাহে কয়, "মই বিজয়ীসকলৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ । এই ৰেংকিঙে সমগ্ৰ দেশৰ থানাসমূহৰ মাজত প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাবক প্ৰসাৰিত কৰি আৰক্ষী সেৱাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"
অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ, তদন্ত, আন্তঃগাঁথনি, জনসেৱা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সংযোগকে ধৰি ৭০টা পেৰামিটাৰৰ ভিত্তিত শীৰ্ষ আৰক্ষী থানাসমূহ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
৬ খন অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
এই সন্মিলনত তিনিদিনত মুঠ ৮ খন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াৰে ছখন অধিৱেশনৰ অধ্যক্ষতা কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা কৌশল, আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ প্ৰত্যাহ্বান, স্মাৰ্ট পুলিচিং, চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিভিত্তিক পুলিচিঙৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব । আটাইকেইখন অধিৱেশনতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব ।
নিৰাপদ ভাৰতৰ বাবে ব্লুপ্ৰিণ্ট
ডিজিপি-আইজি সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ’ব । ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী সংস্কাৰ, অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৌশল, ড্ৰ’ণ নিৰাপত্তা আৰু সীমান্ত নিৰাপত্তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক, চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু ডিজিটেল পুলিচিং প্ৰতিহত কৰাৰ বাবেও এক বিশদ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে এই ডিজিপি-আইজিপিৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনখন ১০ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ ওচৰত সংঘটিত গাড়ী বিস্ফোৰণৰ আঁৰত থকা 'হোৱাইট কালাৰ' সন্ত্ৰাসবাদী মডিউল এটা ফাদিল কৰাৰ কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হৈছে ।
৩০ নৱেম্বৰত মোদীৰ ভাষণেৰে সমাপ্ত হ’বলগীয়া এই সন্মিলনৰ লক্ষ্য হৈছে এতিয়ালৈকে পুলিচিঙৰ মূল প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰা আৰু 'বিকশিত ভাৰত'ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি, 'সুৰক্ষিত ভাৰত' গঢ়াৰ বাবে আগন্তুক ৰোডমেপৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা ।