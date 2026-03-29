‘নক্সালমুক্ত ভাৰত’লৈ আৰু মাথোঁ দুটা দিন ! সুকমাত মাওবাদী নেতা নিহত
ছত্তীশগড়ৰ পৰা নক্সালবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ সময়সীমা নিচেই কাষ চাপিছে । তাৰ মাজতে সুকমাত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ ৷
Published : March 29, 2026 at 11:09 PM IST
সুকমা(ছত্তীশগড়): চাৰি দশক ধৰি বস্তৰত গোঁজে গজালি মেলা নক্সালবাদ এতিয়া শেষ হোৱাৰ পথত ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চক শেষৰটো দিন হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । ইয়াৰ প্ৰভাৱ বস্তৰত চলি থকা নক্সাল বিৰোধী অভিযানত স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ নক্সালৰ অথবা শীৰ্ষ নেতা বাসৱ ৰাজু আৰু হিদমাকে ধৰি কেইবাজনো মাওবাদী নিহত হয় ৷ কেইবাজনেও আত্মসমৰ্পণ কৰে । ইফালে ২৯ মাৰ্চ অৰ্থাৎ দেওবাৰে সুকমাত সংঘটিত হয় এক গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা । এই সংঘৰ্ষত নিহত হয় মাওবাদী নেতা মুচাকী কৈলাশ ।
সুকমাৰ পোলামপালিত সংঘৰ্ষ
‘‘নক্সালমুক্ত ভাৰত’’ ৰ ঘোষণা হ’বলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী ৷ তেনে অৱস্থাত দেওবাৰে সুকমাৰ পোলমল্লীত এক বৃহৎ নক্সালবিৰোধী অভিযান চলোৱা হয় ৷ সুকমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰণ চাভানে এই অভিযান সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয় যে জিলা ৰিজাৰ্ভ গাৰ্ডৰ দলে মাওবাদীৰ উপস্থিতিৰ বিশ্বাসযোগ্য তথ্যৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰে । এই অভিযান কেৱল এটা নিয়মীয়া অভিযান নাছিল, বৰঞ্চ বছৰ বছৰ ধৰি বস্তৰৰ ভূমিক মাওবাদী মুক্ত কৰিবলৈ চলোৱা শেষৰখন যুদ্ধৰ অংশহে আছিল ।
গুলীয়াগুলিত নিহত মাওবাদী নেতা
২৯ মাৰ্চৰ পুৱা পোলমল্লীত ডি আৰ জিৰ জোৱান আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী সংঘটিত হয় । এতিয়াও মাজে মাজে এই সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে ৷ এই সংঘৰ্ষৰ পিছত যেতিয়া সেনাবাহিনীয়ে অঞ্চলটোত তালাচী চলায়, তেতিয়া অস্ত্ৰসহ এজন মাওবাদীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে দলটোৱে ।
নিহত হোৱা মাওবাদীটো কোনো সাধাৰণ কেডাৰ নাছিল । মাওবাদীটো ৩১ নং প্লাটুনৰ ছেক্সন কমাণ্ডাৰ মুচাকি কৈলাশ আছিল, যাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছিল ।
সুকমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কিৰণ চাভানে কয় যে ডি আৰ জিৰ দলটোৱে সঠিক তথ্যৰ ভিত্তিত কাম কৰি এজন দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদীক হত্যা কৰে । সম্প্ৰতি অব্যাহত আছে অভিযান । বস্তৰক সম্পূৰ্ণ নক্সালমুক্ত কৰি যুৱচামক হিংসাৰ পৰা আঁতৰাই মূলসুঁতিলৈ অনাটোৱে হৈছে আৰক্ষীৰ লক্ষ্য ।
সুকমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক চাভানে কয়, ‘‘মুচাকী কৈলাশ কেইবাটাও ডাঙৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নাম । সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা, নিৰাপত্তা বাহিনীক আক্ৰমণ, আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ ষড়যন্ত্ৰৰ লগত এই মাওবাদীটো জড়িত আছিল ৷’’
মাওবাদীসকলক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান
বস্তৰৰ মহাপৰিদৰ্শক সুন্দৰৰাজ পি য়ে নক্সালবাদীসকলক আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে মাওবাদীসকলক হিংসা পৰিত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহি নিৰাপদে সন্মানীয় জীৱন যাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সময় শেষ হৈ গৈ আছে ৷ গতিকে হয় পৰিৱৰ্তনক আঁকোৱালি লওক, নহয় এই পৰিৱৰ্তিত সময়ত পিছপৰি ৰ’ব ।’’
এসময়ত নক্সালবাদীৰ দুৰ্গ সুকমাক এতিয়া মাওবাদীয়ে নিঃশেষ কৰি পেলাইছে । সুকমাৰ পৰিচয় সলনি হৈ আছে । যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নীত হৈছে, বিদ্যালয় খোলা হৈছে, স্বাস্থ্য সেৱাও উপলব্ধ হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল আতংকৰ এই স্থানত ৰাইজৰ হৃদয়লৈ ঘূৰি আহিছে বিশ্বাস ।
