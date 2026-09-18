ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত প্ৰথমগৰাকী মহিলা সেনা এডিচি বিষয়া

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত প্ৰথমগৰাকী মহিলা সেনা এডিচি বিষয়া
ইয়াৰ পূৰ্বে এই দায়িত্ব নৌসেনাৰ এগৰাকী মহিলা বিষয়াৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিল ।
Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST
ছিকৰ/খাণ্ডেলা(ৰাজস্থান): ৰাজস্থানৰ বিখ্যাত শ্বেখাৱতী পৰিয়ালৰ কন্যা মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱতৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নজিৰ সৃষ্টি ৷ ছিকাৰ জিলাৰ কেৰপুৰা গাঁৱৰ পৰা বাসিন্দা মেজৰ নব্যাক এক গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এডিচি হিচাপে নব্যাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । এতিয়াৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত থাকিব দেশমাতৃৰ সুযোগ্যা কন্যা সন্তানটি ৷
ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হোৱা নব্যা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া হোৱাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা বিষয়া । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ যশস্বী সোলাংকীয়ে ২০২৫ চনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত বছৰৰে জুলাই মাহত নব্যা শ্বেখাৱতক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ এতিয়া তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত যিকোনো অনুষ্ঠানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাষত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা দেখা যায় ।
মেজৰ নব্যাৰ পৰিয়ালৰ অধিকাংশ লোকেই সেনাবাহিনীৰ সৈতে জড়িত ৷ নব্যাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভংবৰ সিং শ্বেখাৱতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পিতৃ গ্ৰুপ কেপ্টেইন কৰণ সিং শ্বেখাৱত বৰ্তমানেও বায়ুসেনাত কৰ্মৰত ৷ এই পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰি নব্যাই সশস্ত্ৰ বাহিনীকে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছি লৈছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা নব্যাই কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, নিজৰ গাঁওখনৰ লগতে সমগ্ৰ ছিকাৰ জিলালৈও সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।
ইউপিএছচিৰ কম্বাইণ্ড ডিফেন্স চাৰ্ভিচেছ(চিডিএছ) পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে নব্যাই মেজৰ পদ লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত শ্বৰ্ট চাৰ্ভিছ কমিছন(মহিলা শাখাৰ) নন-টেকনিকেল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় । চেন্নাইৰ অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমিত তেওঁ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিে । চিডিএছ-আই ২০২০ৰ বাবে মহিলাৰ বাছনি তালিকাতো তেওঁৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।
প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত নব্যাক ২০২১ চনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সেনা সেৱা কৰ্প’ছত নিযুক্তি দিয়া হয় । সেনা সেৱা কৰ্প’ছ হৈছে সেনাবাহিনীৰ যোগান, পৰিবহণ আৰু অন্যান্য সা-সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে দায়বদ্ধ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা । প্ৰায় পাঁচ বছৰীয়া সামৰিক কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ মেজৰ পদবীলৈ পদোন্নতি লাভ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, এডিচি হৈছে এগৰাকী সামৰিক বিষয়া, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগত সহায় কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী, অনুষ্ঠান আৰু সামৰিক বিষয় আৰু প্ৰট’কলৰ সৈতে জড়িত কামসমূহৰ সমন্বয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
২০২৫ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হিচাপে মহিলা বিষয়া নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰতীয় নৌসেনাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ যশস্বী সোলাংকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱতে ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা এই দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া হিচাপে পৰিচিত হয় ।
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সামৰিক কৰ্মচাৰীত পৰম্পৰাগতভাৱে পাঁচজন আইডছ-ডি-কেম্প (এডিচি) থাকে । ইয়াৰে তিনিজন ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা, এজন নৌসেনাৰ পৰা আৰু এজন বায়ুসেনাৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷ এই বিষয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আনুষ্ঠানিক নিয়োগ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰট’কল আৰু সমন্বয়ৰ সৈতে জড়িত দায়িত্বসমূহ চম্ভালে ।
মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱতৰ এই যাত্ৰা ছিকাৰ জিলাৰ কেৰপুৰাৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন পায় ৷ এই যাত্ৰাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সামৰিক পটভূমি, তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সেনাবাহিনীৰ কেৰিয়াৰক প্ৰতিফলিত কৰে । ২০২১ চনত সেনাবাহিনীত নিযুক্তি লাভ কৰি পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে মেজৰ পদবীলৈ তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷
এডিচি হোৱাটো নব্যাৰ সামৰিক কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি । নব্যাৰ বাবে এই সাফল্য কেৱল ব্যক্তিগত সফলতা নহয়, বৰং ছিকাৰ আৰু শ্বেখাৱতী পৰিয়ালৰ বাবেও গৌৰৱৰ বিষয় ।
লগতে পঢ়ক: তামিলনাডুৰ মীনাক্ষি মন্দিৰ পালেগৈ অসমৰ দুৰ্গা, হাতী সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা