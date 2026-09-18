ETV Bharat / bharat

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত প্ৰথমগৰাকী মহিলা সেনা এডিচি বিষয়া

ইয়াৰ পূৰ্বে এই দায়িত্ব নৌসেনাৰ এগৰাকী মহিলা বিষয়াৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিল ।

NAVYA ADC FIRST WOMAN ARMY
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি নব্যা শ্বেখাৱত (President House and social media)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিকৰ/খাণ্ডেলা(ৰাজস্থান): ৰাজস্থানৰ বিখ্যাত শ্বেখাৱতী পৰিয়ালৰ কন্যা মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱতৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নজিৰ সৃষ্টি ৷ ছিকাৰ জিলাৰ কেৰপুৰা গাঁৱৰ পৰা বাসিন্দা মেজৰ নব্যাক এক গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এডিচি হিচাপে নব্যাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । এতিয়াৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত থাকিব দেশমাতৃৰ সুযোগ্যা কন্যা সন্তানটি ৷

ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হোৱা নব্যা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া হোৱাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা বিষয়া । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ যশস্বী সোলাংকীয়ে ২০২৫ চনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল ৷

Navya Shekhawat as ADC of President of India
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত নব্যা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, চলিত বছৰৰে জুলাই মাহত নব্যা শ্বেখাৱতক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ এতিয়া তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত যিকোনো অনুষ্ঠানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাষত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা দেখা যায় ।

মেজৰ নব্যাৰ পৰিয়ালৰ অধিকাংশ লোকেই সেনাবাহিনীৰ সৈতে জড়িত ৷ নব্যাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভংবৰ সিং শ্বেখাৱতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পিতৃ গ্ৰুপ কেপ্টেইন কৰণ সিং শ্বেখাৱত বৰ্তমানেও বায়ুসেনাত কৰ্মৰত ৷ এই পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰি নব্যাই সশস্ত্ৰ বাহিনীকে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছি লৈছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা নব্যাই কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, নিজৰ গাঁওখনৰ লগতে সমগ্ৰ ছিকাৰ জিলালৈও সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।

ইউপিএছচিৰ কম্বাইণ্ড ডিফেন্স চাৰ্ভিচেছ(চিডিএছ) পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে নব্যাই মেজৰ পদ লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত শ্বৰ্ট চাৰ্ভিছ কমিছন(মহিলা শাখাৰ) নন-টেকনিকেল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় । চেন্নাইৰ অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমিত তেওঁ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিে । চিডিএছ-আই ২০২০ৰ বাবে মহিলাৰ বাছনি তালিকাতো তেওঁৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।

Navya Shekhawat as ADC of President of India
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কোনো ভ্ৰমণৰ সময়ৰ এটি বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত নব্যাক ২০২১ চনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সেনা সেৱা কৰ্প’ছত নিযুক্তি দিয়া হয় । সেনা সেৱা কৰ্প’ছ হৈছে সেনাবাহিনীৰ যোগান, পৰিবহণ আৰু অন্যান্য সা-সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে দায়বদ্ধ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা । প্ৰায় পাঁচ বছৰীয়া সামৰিক কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ মেজৰ পদবীলৈ পদোন্নতি লাভ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, এডিচি হৈছে এগৰাকী সামৰিক বিষয়া, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগত সহায় কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী, অনুষ্ঠান আৰু সামৰিক বিষয় আৰু প্ৰট’কলৰ সৈতে জড়িত কামসমূহৰ সমন্বয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

২০২৫ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হিচাপে মহিলা বিষয়া নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰতীয় নৌসেনাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ যশস্বী সোলাংকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱতে ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা এই দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া হিচাপে পৰিচিত হয় ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সামৰিক কৰ্মচাৰীত পৰম্পৰাগতভাৱে পাঁচজন আইডছ-ডি-কেম্প (এডিচি) থাকে । ইয়াৰে তিনিজন ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা, এজন নৌসেনাৰ পৰা আৰু এজন বায়ুসেনাৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷ এই বিষয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আনুষ্ঠানিক নিয়োগ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰট’কল আৰু সমন্বয়ৰ সৈতে জড়িত দায়িত্বসমূহ চম্ভালে ।

মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱতৰ এই যাত্ৰা ছিকাৰ জিলাৰ কেৰপুৰাৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন পায় ৷ এই যাত্ৰাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সামৰিক পটভূমি, তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সেনাবাহিনীৰ কেৰিয়াৰক প্ৰতিফলিত কৰে । ২০২১ চনত সেনাবাহিনীত নিযুক্তি লাভ কৰি পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে মেজৰ পদবীলৈ তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এডিচি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷

এডিচি হোৱাটো নব্যাৰ সামৰিক কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি । নব্যাৰ বাবে এই সাফল্য কেৱল ব্যক্তিগত সফলতা নহয়, বৰং ছিকাৰ আৰু শ্বেখাৱতী পৰিয়ালৰ বাবেও গৌৰৱৰ বিষয় ।

লগতে পঢ়ক: তামিলনাডুৰ মীনাক্ষি মন্দিৰ পালেগৈ অসমৰ দুৰ্গা, হাতী সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এডিচি
মেজৰ নব্যা শ্বেখাৱত
NAVYA SHEKHAWAT FIRST FEMALE ADC
ইটিভি ভাৰত অসম
NAVYA ADC FIRST WOMAN ARMY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.