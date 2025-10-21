নৱী মুম্বাইৰ ট্ৰেজেদি; জুইত পুৰি মাতৃ-কন্যাসহ মুঠ ৬ জনৰ মৃত্যু
মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাইত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দুটা পৃথক ঘটনাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু।
Published : October 21, 2025 at 4:45 PM IST
নৱী মুম্বাই : পোহৰৰ উৎসৱৰ পাচৰ দিনাই অঘটন । তথ্য অনুসৰি, দীপাৱলীৰ পাচৰ দিনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাইৰ কামোথে অঞ্চলৰ এটা অট্টালিকাত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় । ফলত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
আনহাতে, নৱী মুম্বাইৰ বাছিতো এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । যাৰ ফলত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু । এই দুয়োটা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মুঠ ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
কামোথেত মাতৃ-কন্যাৰ মৃত্যু
দীপাৱলীৰ পাচৰ দিনা নৱী মুম্বাইৰ কামোথে অঞ্চলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মাতৃ ৰেখা চিছোদিয়া আৰু কন্যা পায়েল চিছোদিয়াৰ মৃত্যু হয় ।জানিব পৰা মতে, নৱী মুম্বাইৰ কামোথেৰ ছেক্টৰ ৩৬ত অৱস্থিত আম্বে শ্ৰদ্ধা সমবায় সমিতিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো ।
আম্বে শ্ৰদ্ধা সমবায় সমিতিৰ ৩০১ নম্বৰ কোঠাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। হঠাতে লগা এই জুইৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অট্টালিকাটোত উপস্থিত থকা সকলো মানুহ তলতলৈ ওলাই আহে । ইফালে খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকো জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে সেই স্থানত উপস্থিত হয় ।
অট্টালিকাটোৰ তৃতীয় মহলাত অৱস্থিত ঘৰটোত দুটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে । ফলত মুহূৰ্ততে জুয়ে আগুৰি ধৰে অট্টালিকাটো । ৰাইজৰ মাজতো হুৱাদুৱা লাগে ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫ বজাৰ পৰা ৫:৩০ বজাৰ ভিতৰত কামোথেৰ এটা আবাসিক এলেকাত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ঘটনাস্থলীত পাঁচখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ এই জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰে ।
অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাত থকা ঘৰৰ পৰা তিনিজন লোক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে এগৰাকী মাতৃ-কন্যা । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছিল ।
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱসত জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে ভিতৰলৈ সোমাই আহি মাতৃ-কন্যাৰ জ্বলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । এই ঘটনাৰ ফলত কামোথে অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ বিয়পি পৰিছে ।
বাছিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৪জন লোকৰ মৃত্যু
বাছিৰ ১৪ নং ছেক্টৰৰ এম জি কমপ্লেক্সৰ ৰাহেজা ৰেচিডেন্সিৰ বি উইঙৰ দশম মহলাত মাজনিশা সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । এই ঘটনাত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
নৱী মুম্বাইৰ কামোথে আৰু বাছিত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত মুঠ ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।