ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৫ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ’ব দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক
ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল আৰু তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট নেতাই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Published : November 15, 2025 at 11:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : সেৱা, অনুশাসন, আৰু জাতি-নিৰ্মাণৰ মূল্যবোধক মূৰ্ত কৰি তোলা ব্যক্তিসকলক সন্মান জনোৱাৰ বাবে ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত স্থাপন কৰা উদ্বোধনী ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৫ৰ কথা ঘোষণা কৰি ৰামোজী গোটে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । ২০২৫ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত, সন্ধিয়া ৫:৩০ বজাৰ পৰা ৮:০০ বজালৈ হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান । সন্ধিয়া ৬:৩০ বজাৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰীমিং উপলব্ধ হ’ব ।
ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটা লাভ কৰা ৰামোজী ৰাৱে সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ আৰু জনসেৱাৰ যোগেদি জাতি-নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল ।
এই বঁটাসমূহে নিজৰ নিৰ্বাচিত ক্ষেত্ৰত আদৰ্শগতভাৱে সমাজ সেৱা আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে । এইবাৰ সাংবাদিকতা, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, মানৱতা, কলা-সংস্কৃতিৰ সেৱা, যুৱ আইকন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা, আৰু মহিলা সাফল্যৰ শাখাত সাতগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছতা আৰু কঠোৰতাৰে ডিজাইন কৰা হৈছিল । এটা বিশেষজ্ঞ পেনেলে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ কেইবাটাও প্ৰফাইলৰ মূল্যায়ন কৰিছিল আৰু প্ৰতিটো শিতানৰ বাবে তিনিগৰাকীকৈ নাম চৰ্টলিষ্ট কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছত এখন চূড়ান্ত সমিতিয়ে প্ৰতিটো শিতানত এজনকৈ বঁটাপ্ৰাপক বাছনি কৰিছিল । প্ৰামাণ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ঈনাডু আৰু ইটিভি ভাৰত নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে সকলো প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।
এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে শোভা বঢ়াব । মুখ্য অতিথিসকলৰ ভিতৰত আছে তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এ ৰেৱন্ত ৰেড্ডী, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডু, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰামনা, কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰাম মোহন নাইডু আৰু কেন্দ্ৰীয় খনি মন্ত্ৰী জি কিষান ৰেড্ডী ।
অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ৰামোজী অভিধানো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ’ব ।
ৰামোজী উৎকৃষ্টতা বঁটাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰামোজী গোটৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক (চি এম ডি) চেৰুকুৰি কিৰণে কয়, "আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ পদ্ম বিভূষণ শ্ৰী ৰামোজী ৰাৱে জীৱনজুৰি থিয় দিয়া অদম্য প্ৰচেষ্টাৰ মনোভাৱৰ প্ৰতি ৰামোজি উৎকৃষ্টতা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বঁটাসমূহৰ জৰিয়তে আমি এনে ব্যক্তিক স্বীকৃতি দিব বিচাৰো যিসকলে একে মূল্যবোধক মূৰ্ত কৰি ৰাখে – সততা, উদ্ভাৱন, চিন্তাৰ সাহস আৰু সামাজিক মংগলৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতা । তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তনকাৰীক অনুপ্ৰাণিত কৰি থকাটো দেখি মই গভীৰভাৱে আনন্দিত হৈছো ।"
চেৰুকুৰি কিৰাণে লগতে কয়, “যেতিয়া আমি তেওঁৰ যাত্ৰাক সন্মান জনাইছো, আমি ৰামোজী গোটৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকো পুনৰ দৃঢ় কৰিছো যিয়ে সম্প্ৰদায়সমূহক উন্নীত কৰা আৰু অধিক জ্ঞানসম্পন্ন, প্ৰগতিশীল ভাৰত গঢ় দিয়া অৰ্থপূৰ্ণ কামক সমৰ্থন কৰে ।”