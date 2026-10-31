ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস ২০২৬: 'লৌহ মানৱ'ক দেশজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
গুজৰাটৰ 'ষ্টেচু অৱ ইউনিটি'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি ৷
Published : October 31, 2026 at 1:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস । ভাৰতৰ প্ৰথম উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী 'লৌহ মানৱ' চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মবার্ষিকীত প্ৰতি বছৰে ৩১ অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতত এই দিৱস পালন কৰা হয় । তেওঁ স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতত ৫৫০ খনতকৈও অধিক ৰাজ্য একত্ৰিত কৰি এখন অখণ্ড ভাৰত গঠনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
২০১৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মোদীৰ চৰকাৰে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৩১ অক্টোবৰ দিনটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে 'ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস' হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসে পেটেল আৰু আন অগণন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে দেশখনক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে কৰা অপৰিসীম সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ স্মাৰক হিচাপে কাম কৰে ।
এই দিনটোত দেশজুৰি 'একতাৰ দৌৰ' অনুষ্ঠিত হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ শপত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
President Droupadi Murmu paid homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 151st birth anniversary at Sardar Patel Chowk in New Delhi. She also offered floral tributes to Sardar Patel at Gantantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. https://t.co/jqqrieIEND— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫১ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ চৰ্দাৰ পেটেল চ’কত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ৰিপাব্লিক পেভিলিয়নতো মাল্যাৰ্পণ কৰে ।
Paid homage to Sardar Vallabhbhai Patel at the ‘Statue of Unity’ in Kevadia. His extraordinary vision, unwavering resolve and monumental contribution to national integration continue to inspire generations. https://t.co/UqFzS3nA4m— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে গুজৰাটৰ কেভাদিয়াস্থিত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ 'ষ্টেচু অৱ ইউনিটি' প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । চৰ্দাৰ পেটেলৰ ১৪৩ সংখ্যক জন্মবার্ষিকীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰ্মদা নদীৰ তীৰত অৱস্থিত ১৮২ মিটাৰ উচ্চতাৰ বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰিছিল ।
তেওঁ সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’ত পেটেলৰ ভাৰতৰ প্ৰতি থকা ত্যাগ আৰু সমৰ্পণক স্মৰণ কৰে ।
आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं समस्त देशवासियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएँ। सरदार साहब ने अपने अदम्य साहस और दूरदर्शिता से रियासतों में बँटे देश को एक सूत्र में पिरोकर मजबूत भारत की नींव रखी और अखिल भारतीय सेवाओं की आधारशिला रखकर देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ आधार दिया। खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जनसेवा और नेतृत्व का अनुपम उदाहरण है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले सरदार साहब का त्याग, समर्पण और राष्ट्रप्रेम हर एक देशवासी को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण की दिशा में प्रेरित करता रहेगा।— Amit Shah (@AmitShah) October 31, 2026
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শনিবাৰে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫১ সংখ্যক জন্ম-জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰু নতুন দিল্লীৰ মেজৰ ধ্যান চান্দ নেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত ‘একতা দৌৰ’ৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
सरदार साहब का जीवन हर युवा के लिए त्याग और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा है। ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ पर नई दिल्ली में आयोजित ‘एकता दौड़’ से लाइव… https://t.co/8rm9MNgE2Z— Amit Shah (@AmitShah) October 31, 2026
তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক সংহতি আৰু জাতি-নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কীৰ্তিচিহ্নস্বৰূপ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ স্বাধীনতাৰ পিছত দেশখনক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পেটেলৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু তেওঁক ঐক্যবদ্ধ ভাৰতৰ স্থপতি হিচাপে অভিহিত কৰে ।
Sardar Patel united a diverse land and laid the formidable foundations of modern Bharat. A towering son of Maa Bharati, his iron will continues to inspire every Indian. My tributes to the Great Unifier on his jayanti. #RashtriyaEktaDiwas #SardarVallabhbhaiPatel https://t.co/wKPvUOUVQc— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 31, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও লৌহ মানৱগৰাকীৰ জন্মজয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি জনায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ‘এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত’ গঢ়াৰ দিশত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : ‘শেষ উশাহলৈকে জনতাৰ সেৱা কৰিম’: গুজৰাটত ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে