ETV Bharat / bharat

ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস ২০২৬: 'লৌহ মানৱ'ক দেশজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

গুজৰাটৰ 'ষ্টেচু অৱ ইউনিটি'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি ৷

NATIONAL UNITY DAY
গুজৰাটৰ 'ষ্টেচু অৱ ইউনিটি'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি (X@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস । ভাৰতৰ প্ৰথম উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী 'লৌহ মানৱ' চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মবার্ষিকীত প্ৰতি বছৰে ৩১ অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতত এই দিৱস পালন কৰা হয় । তেওঁ স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতত ৫৫০ খনতকৈও অধিক ৰাজ্য একত্ৰিত কৰি এখন অখণ্ড ভাৰত গঠনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

২০১৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মোদীৰ চৰকাৰে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৩১ অক্টোবৰ দিনটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে 'ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস' হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসে পেটেল আৰু আন অগণন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে দেশখনক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে কৰা অপৰিসীম সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ স্মাৰক হিচাপে কাম কৰে ।

এই দিনটোত দেশজুৰি 'একতাৰ দৌৰ' অনুষ্ঠিত হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ শপত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫১ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ চৰ্দাৰ পেটেল চ’কত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ৰিপাব্লিক পেভিলিয়নতো মাল্যাৰ্পণ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে গুজৰাটৰ কেভাদিয়াস্থিত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ 'ষ্টেচু অৱ ইউনিটি' প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । চৰ্দাৰ পেটেলৰ ১৪৩ সংখ্যক জন্মবার্ষিকীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰ্মদা নদীৰ তীৰত অৱস্থিত ১৮২ মিটাৰ উচ্চতাৰ বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰিছিল ।

তেওঁ সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’ত পেটেলৰ ভাৰতৰ প্ৰতি থকা ত্যাগ আৰু সমৰ্পণক স্মৰণ কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শনিবাৰে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫১ সংখ্যক জন্ম-জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰু নতুন দিল্লীৰ মেজৰ ধ্যান চান্দ নেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত ‘একতা দৌৰ’ৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক সংহতি আৰু জাতি-নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কীৰ্তিচিহ্নস্বৰূপ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ স্বাধীনতাৰ পিছত দেশখনক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পেটেলৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু তেওঁক ঐক্যবদ্ধ ভাৰতৰ স্থপতি হিচাপে অভিহিত কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও লৌহ মানৱগৰাকীৰ জন্মজয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি জনায় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ‘এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত’ গঢ়াৰ দিশত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : ‘শেষ উশাহলৈকে জনতাৰ সেৱা কৰিম’: গুজৰাটত ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

NATIONAL UNITY DAY
লৌহ পুৰুষ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল
ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস ২০২৬
বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫১ জন্মজয়ন্তী
ষ্ট্যাচু অৱ ইউনিটি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.