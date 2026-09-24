ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস: কিয় উদযাপন কৰা হয় এন এছ এছ দিৱস ?

ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস: কিয় উদযাপন কৰা হয় এন এছ এছ দিৱস ?
১৯৬৯ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ভি কে আৰ ভি ৰাৱে ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ।
Published : September 24, 2026 at 8:12 PM IST
গুৱাহাটী : ২৪ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো প্ৰতিবছৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস বা এন এছ এছ দিৱস (National Service Scheme Day or NSS Day) হিচাপে পালন কৰা হয় । যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সমাজ সেৱাৰ মনোভাব জগাই তুলিবৰ বাবে ১৯৬৯ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল । সেয়েহে এই দিনটোৰ গুৰুত্ব আৰু তাৎপৰ্য অনুধাৱন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ২৪ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো এন এছ এছ দিৱস হিচাপে উদযাপিত হৈ আহিছে ।
এই বিশেষ দিনটোত স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে এন এছ এছৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय करुणा, उत्तरदायित्व की भावना और सहानुभूति के साथ सेवा करने वाले सभी राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता है।#NationalServiceSchemeDay#YouthForNation— Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) September 24, 2026
(1/2) pic.twitter.com/SQtbwsXmsV
এন এছ এছ দিৱসৰ উদ্দেশ্য আৰু উদযাপন
এই দিৱসটো উদযাপনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা সমাজৰ উন্নতি সাধন কৰা । ইয়াৰ অংশ হিচাপে স্বেচ্ছাসেৱামূলক কামৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক সাহায্য আগবঢ়োৱা, শ্ৰমদান আৰু সজাগতা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা আদি কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে স্বচ্ছতা অভিযান, গছপুলি ৰোপণ আদি কাৰ্যসূচীও থাকে ।
আনহাতে, এই কামবোৰত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক পুৰস্কৃত কৰা হয় । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত স্বেচ্ছাসেৱী মনোভাব জগাই তোলা ।
এন এছ এছ কি
এন এছ এছৰ (NSS) সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিম (National Service Scheme) । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি । ই হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ এক ৰাজহুৱা সেৱা কাৰ্যসূচী । যদি আমি সাধাৰণভাৱে বুজাবলৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজ সেৱাৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ এক কাৰ্যসূচী ।
এন এছ এছৰ মূলমন্ত্ৰ
এন এছ এছৰ মূলমন্ত্ৰ বা আদৰ্শ হৈছে 'মই নহয়, আপুনি' (Not Me But You) । অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ পৰা সমূহলৈ নিজৰ কৰ্তব্য সম্প্ৰসাৰিত কৰা । বিস্তৃতভাৱে বুজাবলৈ গ'লে এজন এন এছ এছ স্বেচ্ছাসেৱকে সদায় নিজৰ স্বাৰ্থতকৈ সমাজ বা অন্য লোকৰ কল্যাণক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ আন এক আদৰ্শ হৈছে ব্যক্তিত্ব বিকাশ । সমাজ সেৱামূলক কামৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক আৰু সামাজিক ব্যক্তিত্বৰ উত্তৰণ ঘটোৱাটো এন এছ এছৰ এক উদ্দেশ্য । ইয়াৰ উপৰি যুৱ প্ৰজন্মক সামাজিক দায়বদ্ধতা যেনে দৰিদ্ৰতা, নিৰক্ষৰতা, প্ৰদূষণ আদি বিষয় বুজি পোৱাত সহায় কৰা আৰু সেইবোৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকক সাজু কৰা ।
ইয়াৰ উপৰি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই নেতৃত্বৰ গুণাৱলী আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰা হয় । শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে দলগতভাৱে কাম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে দলক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষমতা গঢ়ি তোলাতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
এন এছ এছৰ কৰ্ম পদ্ধতি
সাধাৰণতে এন এছ এছৰ সৈতে জড়িত স্বেচ্ছাসেৱকসকলে মূলত দুটা দিশত কাম কৰে । সেয়া হৈছে নিয়মিত কাৰ্যসূচী আৰু বিশেষ শিবিৰ । নিয়মিত কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত নিজৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় চৌহদ চাফা কৰা বা স্বচ্ছতা অভিযান, গছপুলি ৰোপণ, ৰক্তদান শিবিৰ, স্বাস্থ্য সজাগতা সভা আদি ।
আনহাতে, বিশেষ শিবিৰৰ অধীনত কোনো পিছপৰা গাঁও বা অঞ্চল এটাক দত্তক লোৱা হয়, যাক ইংৰাজীত Adopted Village বুলি কোৱা হয় । স্বেচ্ছাসেৱকসকলে এই গাঁৱত নিৰ্দিষ্ট দিন থাকি গাঁৱৰ মানুহৰ সুবিধা-অসুবিধাৰ বিষয়ে বুজ লৈ সেইবোৰ দূৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বাট-পথ নিৰ্মাণ, ডিজিটেল সাক্ষৰতা বা অনাময় ব্যৱস্থা আদি ।
এন এছ এছৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লাভ কি
কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যদি এন এছ এছত যোগদান কৰে তেন্তে তেওঁলোকে বাস্তৱ সমাজৰ ছবিখন নিজ চকুৰে দেখাৰ বা বুজাৰ সোযোগ পায় । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ সহানুভূতিশীল গুণৰ বিকাশ ঘটে আৰু তাত সম্পাদন কৰা কামৰ জৰিয়তে এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিকলৈ নিজকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে । এনেধৰণৰ নিয়মীয়া সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত তেওঁলোকে একোখনকৈ এন এছ এছ প্ৰমাণ-পত্ৰ লাভ কৰে । এই প্ৰমাণ-পত্ৰই তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চ শিক্ষা বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱসৰ তাৎপৰ্য
উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস অতি উৎসাহেৰে উদযাপন কৰা হয় । যুৱ প্ৰজন্ম, বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সমাজ সেৱাৰ মনোভাব গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এই দিৱসটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
এন এছ এছৰ ইতিহাস
১৯৬৯ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ভি কে আৰ ভি ৰাৱে দেশৰ ৩৭ খন বিশ্ববিদ্যালয়ত এন এছ এছৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই এই বিশেষ দিনটোক এন এছ এছ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে । বৰ্তমান এই কাৰ্যসূচী দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।
লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য
ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু গণতান্ত্ৰিক নেতৃত্বসুলভ গুণ সৃষ্টি কৰা, শ্ৰমৰ মৰ্যাদা বুজি পোৱা, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক সহায় কৰা, স্বেচ্ছাসেৱামূলক কামৰ জৰিয়তে দেশ নিৰ্মাণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰা, কোনো দুৰ্যোগৰ সময়ত সমাজক জৰুৰীকালীন সাহায্য আৰু সেৱা আগবঢ়োৱা ।
এই বছৰৰ এন এছ এছ দিৱসৰ তাৎপৰ্য
বৰ্তমান এন এছ এছ দিৱসৰ গুৰুত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমান সময়ৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ এইবাৰৰ এন এছ এছ দিৱসত যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰা হৈছে । এই বছৰ এই দিৱসৰ মূল তাৎপৰ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাতে আবদ্ধ নাৰাখি সমাজৰ বাস্তৱ সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব পৰাকৈ একো একোজন সক্ৰিয় নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱসৰ বাৰ্তা
২৪ ছেপ্টেম্বৰ, এন এছ এছ দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগেও এই দিৱসৰ গুৰুত্ব আৰু তাৎপৰ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰণালয়ে এটা X পোষ্টত লিখিছে, "দয়া, উদাৰ ভাবেৰে আৰু সহানুভূতিৰ সৈতে সেৱা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ সকলো স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰতি আমি আমাৰ সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ ।"
লগতে লিখিছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস হৈছে সেইসকল যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ সেৱা ভাবনাক সন্মান জনোৱা, যিসকলে সেৱা আৰু সদ্ভাৱমূলক কাৰ্যৰ জৰিয়তে নিজৰ জ্ঞানক ব্যৱহাৰিক দিশত কামত লগাইছে । ইয়াৰ মূলমন্ত্ৰ 'মোৰ পৰা প্ৰথমে আপুনি'য়ে সেৱাৰ বাস্তৱিক ৰূপ প্ৰতিফলিত কৰে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা
এক অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ' আৰু ফটো শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ X হেণ্ডেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখিছে, "ৱাডনগৰৰ পৰা বাৰাণসীলৈ যাত্ৰা কৰা সেৱা যাত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰোঁ । তেওঁলোকৰ সেৱাৰ মনোভাব সঁচাকৈয়ে অনুপ্ৰেৰণামূলক ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাৰ্তা
নিজৰ X হেণ্ডেলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস সন্দৰ্ভত লিখিছে, "এন এছ এছ দিৱসত আমি সেই যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক উদযাপন কৰোঁ যিসকলে 'মই নহয়, কিন্তু আপুনি'ৰ মনোভাবক সমাজৰ অৰ্থপূৰ্ণ সেৱালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । তেওঁলোকৰ মমতা, দায়িত্ব আৰু সেৱাৰ ইচ্ছাই শক্তিশালী সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে আৰু আমাক এক বিকশিত ভাৰতৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে ।"
On NSS Day, we celebrate the young volunteers who turn the spirit of “Not Me, But You” into meaningful service to society.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 24, 2026
Their compassion, responsibility and willingness to serve are helping build stronger communities and taking us closer to a Viksit Bharat.#NSSDay pic.twitter.com/bJBhraMMe6
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বাৰ্তা
আনহাতে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো নিজৰ X হেণ্ডেলত এন এছ এছ দিৱসৰ গুৰুত্ব আৰু তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভত বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ লিখিছে, "এন এছ এছে যুৱক-যুৱতীসকলক শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰলৈ খোজ দি তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ সমাজলৈ অৰিহণা যোগোৱাৰ সুযোগ দিয়ে । এন এছ এছ দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক এক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা সেৱা, দায়িত্ব আৰু অংশগ্ৰহণৰ মনোভাবক উদযাপন কৰা ।"
NSS gives young people an opportunity to step beyond the classroom and contribute to the community around them.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) September 24, 2026
On #NSSDay, celebrating the spirit of service, responsibility and participation that inspires our youth to make a difference. pic.twitter.com/LsUaNQQ9eJ
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ বাৰ্তা
একেদৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও এন এছ এছ দিৱস উপলক্ষে বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে । নিজৰ X হেণ্ডেলত ৰণোজ পেগুৱে লিখিছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱসত দায়বদ্ধতা আৰু মমতাৰে সমাজ সেৱাৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰা এন এছ এছৰ সকলো স্বেচ্ছাসেৱকলৈ মোৰ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।
On National Service Scheme Day, I extend my warm wishes to all NSS volunteers who dedicate themselves to serving society with commitment and compassion.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 24, 2026
Their spirit of selfless service, social responsibility and community engagement continues to inspire young minds to become… pic.twitter.com/5MOJrPsNKr
তেওঁলোকৰ নিস্বাৰ্থ সেৱা, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগে যুৱ মনক দায়িত্বশীল নাগৰিক হ’বলৈ আৰু জাতি গঠনত অৰিহণা যোগাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি দিৱস কেৱল এটা দিনৰ উদযাপনেই নহয়, ই হ’ল সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এক অবিৰত সংকল্প । যুৱ শক্তিৰ সঠিক ব্যৱহাৰেৰে এখন সুস্থ আৰু সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঢ়াত এই আঁচনিয়ে সদায় দিকদৰ্শকৰ কাম কৰি আহিছে ।