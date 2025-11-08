ETV Bharat / bharat

নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰ: ছোনিয়া-ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ অভিযোগনামা গ্ৰহণত নিজৰ নিৰ্দেশ সংৰক্ষণ আদালতৰ

বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনেয়ে নেচনেল হেৰাল্ডৰ সৈতে জড়িত ধন আত্মসাতৰ গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ২৯ নৱেম্বৰত গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

National Herald case
ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী (IANS)
Published : November 8, 2025 at 7:51 AM IST

নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰৌজ এভিনিউ আদালতে নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰৰ বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিৰ অভিযোগনামা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিৰ্দেশ ২৯ নৱেম্বৰলৈ সংৰক্ষণ ৰাখে ।

এই সন্দৰ্ভত বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে কয়, "আদালতত দাখিল কৰা গোচৰটো পৰিদৰ্শনৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ইডিৰ হৈ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেলে অধিক তথ্য আৰু স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে । আদেশৰ বাবে ২৯ নৱেম্বৰত ইয়াক তালিকাভুক্ত কৰা হওক ।"

২০১৪ চনৰ ৪ জুলাইত সুব্ৰমণিয়ম স্বামীয়ে ইডিৰ ওচৰত দাখিল কৰা অভিযোগৰ প্ৰতিলিপি আৰু ২০২১ চনৰ ৩০ জুন তাৰিখৰ নথিৰ সন্দৰ্ভত আদালতে তদন্ত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ইডিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ভি ৰাজুৱে দুয়োখন নথি আদালতত দাখিল কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইয়াৰ পিছত আদালতে ৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ শুনানি স্থগিত ৰাখে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৮ আগষ্টত ইডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক শিৱ কুমাৰ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত আদালতে নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বেও আদালতে ইডিৰ জ্ঞাতসাৰে এই নিৰ্দেশ পিছুৱাই দি গোচৰৰ ফাইলসমূহৰ অধিক পৰিদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আঙুলিয়াই দিছিল । বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী, দলৰ নেতা প্ৰয়াত মতিলাল ভোৰা আৰু অস্কাৰ ফাৰ্নাণ্ডেজৰ লগতে সুমন ডুবে, ছেম পিট্ৰ’ডা আৰু ইয়ং ইণ্ডিয়ান নামৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক নেচনেল হেৰাল্ড কাকত প্ৰকাশ কৰা এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেল লিমিটেডৰ (এ জে এল) ২০০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জালিয়াতিৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগত ষড়যন্ত্ৰ আৰু ধন সৰবৰাহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

৯০ কোটি টকাৰ ঋণৰ বিনিময়ত জালিয়াতিৰে এ জে এলৰ সম্পত্তি দখল কৰা ইয়ং ইণ্ডিয়ানৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক ৭৬ শতাংশ শ্বেয়াৰ গান্ধীৰ হাতত আছিল বুলি সংস্থাটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অভিযোগনামাত ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী, পিট্ৰ'ডা, ডুবে, সুনীল ভাণ্ডাৰী, ইয়ং ইণ্ডিয়ান এণ্ড ডটেক্স মাৰ্চেণ্ডাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে ।

