ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ইডিৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে আদালতে, শুনানি স্থগিত
বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অহা ৩০ অক্টোবৰ ধাৰ্য কৰে ।
Published : October 25, 2025 at 11:33 PM IST
নতুন দিল্লী : ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে নেশ্যনেল হেৰাল্ড সম্পৰ্কীয় ধন সৰবৰাহৰ গোচৰৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে । বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে ৩০ অক্টোবৰত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে । আজি আদালতে কেমেৰাৰ সমূখত শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
শুনানিৰ সময়ত ইডিৰ হৈ উপস্থিত আছিল বিশেষ ৰাজহুৱা অভিযুক্ত এন কে মাতা, ইডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক শিৱ কুমাৰ গুপ্তা, বলবৎকাৰী বিষয়া ঋষি ৰিতেশ আৰু সহকাৰী বলবৎকাৰী বিষয়া ছাহিল । ৬ ছেপ্টেম্বৰত ইডিয়ে ২০১৪ চনৰ ৪ জুলাইত সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে ইডিৰ ওচৰত দাখিল কৰা অভিযোগৰ প্ৰতিলিপি আৰু ২০২১ চনৰ ৩০ জুন তাৰিখৰ নথি দাখিল কৰে ।
ইডিৰ স্থিতি : শুনানিৰ সময়ত ইডিয়ে উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছ দলক দান দিয়াসকলক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে । ইডিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে দান দিয়া একাংশক টিকট দিয়া হৈছিল । এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি গান্ধী পৰিয়ালৰ যুক্তিক ৰাজুৱে প্ৰত্যাহ্বান জনায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এ জে এল প্ৰথমে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক আছিল ।
কংগ্ৰেছে এ জে এলক বচাব বিচাৰিছিল : এই গোচৰত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰ এছ চিমাই কয় যে কংগ্ৰেছে এ জে এলক বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাছিল বৰঞ্চ সংগঠনটোক বচাব বিচাৰিছিল কাৰণ ই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অংশ আছিল । চিমাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে ইডিয়ে কিয় এ জে এলৰ মেম'ৰেণ্ডাম অৱ এছ'চিয়েছন দেখুৱাব পৰা নাই । ১৯৩৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, জে বি কৃপালানী, ৰফী আহমেদ কিদৱাই আদি কংগ্ৰেছ নেতাই এ জে এল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । চিমাই উল্লেখ কৰে যে এ জে এলৰ মেম'ৰেণ্ডাম অৱ এছ'চিয়েছনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সকলো নীতি কংগ্ৰেছৰ হ’ব ।
ইডিয়ে এটা আচৰিত আৰু অপ্ৰত্যাশিত গোচৰ গঢ়ি তুলিছে : ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে কয় যে ইডিয়ে এটা আচৰিত আৰু অপ্ৰত্যাশিত গোচৰ গঢ়ি তুলিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ইডিয়ে এনে এটা গোচৰ গঢ়ি তুলিছে যিটো আৰু অধিক আচৰিত । এইটো এটা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ য’ত সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নাই । সিংভীয়ে কয় যে ইয়ং ইণ্ডিয়ানে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেল লিমিটেডক ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আইন অনুসৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । সিংভীয়ে কয় যে ইডিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি একোৱেই কৰা নাছিল আৰু ব্যক্তিগত অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
২ মে’ত আদালতে এই গোচৰত ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সাতজন অভিযুক্তক জাননী জাৰি কৰিছিল । যোৱা ১৫ এপ্ৰিলত ইডিয়ে আদালতত বিচাৰৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।এই গোচৰত ইডিয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছেম পিট্ৰ’ডাক অভিযুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰিছে । ইডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইনৰ ৪৪ আৰু ৪৫ নং ধাৰাত এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে ।