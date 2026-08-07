ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: কালজয়ী পৰম্পৰা আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ আধাৰ
শিপিনীৰ হাতৰ যাদুৰে ধৈৰ্য আৰু দক্ষতাৰ অনন্য নিদৰ্শন ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন তথা উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ সুন্দৰ বাৰ্তা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 2:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ৭ আগষ্টৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । দেশৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ সৈতে জড়িত থকা শিপিনী সমাজক সন্মান আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থেৰে এই দিনটো উদযাপন কৰা হয় ।
বিশেষ দিনটো উদযাপন জৰিয়তে দেশৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত এই খণ্ডটোৰ যি অৱদান আছে, সেই কথাও সকলোৰে আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, ১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টত ঐতিহাসিক ‘স্বদেশী আন্দোলন’ আৰম্ভ হৈছিল । সেই বিশেষ দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ এই দিনটো বাছি লোৱা হৈছে । ২০১৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে এই দিৱসটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ।
Assam's handloom tradition is a living legacy, woven with skill, patience and generations of craftsmanship.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 7, 2026
On National Handloom Day, let us salute our weavers who continue to carry this timeless tradition forward while strengthening rural livelihoods. pic.twitter.com/0HJw903nca
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উপলক্ষে এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "অসমৰ হস্ততাঁত শিল্প এক জীৱন্ত পৰম্পৰা, যিটো দক্ষতা, ধৈৰ্য আৰু প্ৰজন্মৰ কাৰুকাৰ্যৰে বৈ থকা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত গ্ৰাম্য জীৱিকা সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে এই কালজয়ী পৰম্পৰাক আগুৱাই লৈ যোৱা আমাৰ শিপিনীসকলক প্ৰণাম জনাওঁ আহক ।"
প্ৰতিটো হস্ততাঁতৰ উৎপাদনে দেশৰ একো একোটা পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখে, শিপিনীসকলৰ জীৱিকাক সমল দিয়ে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰে দক্ষ খনিকৰসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তোলে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ ক্ষণটো, ভাৰতৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰা এই সুন্দৰ শিল্পকলাক সন্মান জনোৱাৰ এক সুবৰ্ণ সুযোগ ৷ ইয়ে নিশ্চয়কৈ থলুৱা শিপিনী সমাজক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।
হস্ততাঁত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে শিপিনীসকলৰ জীৱিকা সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব এইখন দেশৰ নাগৰিকৰে । প্ৰতিটো হস্ততাঁতৰ কাপোৰে দেশৰ ঐতিহ্য আৰু সুন্দৰ কাৰুকাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰে । এই শিল্পই দেশক স্বাৱলম্বী হ’বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে লগতে ই পূৰ্বপুৰুষৰ পুৰণি কলা-কৌশলক হেৰাই যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
एक धागा. एक कहानी.— Temjen Imna Along (@AlongImna) August 7, 2026
Before your day began, someone in Nagaland had already woven प्यार into every thread.
Because some stories are meant to be worn. #NationalHandloomDay
PC - @atiassumingullie pic.twitter.com/vdRVS5bS2K
সামাজিক মাধ্যমত খুবেই ধেমেলীয়া প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে লিখিছে, "এডাল সূতা । এটা কাহিনী । আপোনাৰ দিনটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই, নাগালেণ্ডৰ কোনোবা এগৰাকী শিপিনীয়ে প্ৰতিডাল সূতাত বৈ তুলিছিল ‘মৰম’ । কাৰণ কিছুমান কাহিনী কেৱল পিন্ধিবৰ বাবেই তৈয়াৰ কৰা হয় । #ৰাষ্ট্ৰীয়হস্ততাঁতদিৱস"
লগতে পঢ়ক : অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালত এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ গীত