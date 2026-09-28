ETV Bharat / bharat

বিপ্লৱী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সমুখৰ সেনানী আছিল ভগত সিং ৷ আজি দেশবাসীয়ে এইগৰাকী স্বাধীনতা সেনানীৰ ১১৯ সংখ্যক পবিত্ৰ জন্ম দিনটোত তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে ৷

Nation is celebrating the 119th birth anniversary of revolutionary Shaheed-e-Azam Bhagat Singh
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সমুখৰ সেনানী আছিল ভগত সিং (ETV Bharat Assam/ @ranojpeguassam X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 2:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভগত সিং, ভাৰতৰ এনে এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যিয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে । তেওঁৰ ত্যাগে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে ৷ ভগত সিঙৰ পৰিয়ালৰ মতে, তেওঁ এনে এজন যুৱক আছিল, যিয়ে এখন সুন্দৰ পৃথিৱী চাব বিচাৰিছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল ৷

সেইগৰাকী মহান মনিষী, যি দেশপ্ৰেম, সাহস আৰু আত্মবলিদানৰ চিৰন্তন প্ৰতীক, ভাৰত মাতৃৰ অমৰ বীৰ সন্তান শ্বহীদ ভগত সিঙৰ সোমবাৰে ১১৯ সংখ্যক পবিত্ৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে সকলোৱে তেওঁক সশ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে ৷

১৯০৭ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত লায়ালপুৰ জিলাৰ বংগা গাঁৱত ভগত সিঙৰ জন্ম হৈছিল । বৰ্তমান লায়ালপুৰ জিলাখন পাকিস্তানত অৱস্থিত । ১৯৪৭ চনত ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত এই অঞ্চলটো পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । বৰ্তমান এই জিলাখনৰ নাম সলনি কৰি ফৈছলাবাদ জিলা কৰা হৈছে ।

তেওঁৰ পিতৃৰ বাসগৃহ আজিও পাকিস্তানৰ লাহোৰৰ ভগত সিং মেম'ৰিয়েল ফাউণ্ডেচনৰ অধীনত সংৰক্ষিত হৈ আছে । ভগত সিঙৰ পিতৃৰ নাম আছিল চৰ্দাৰ কিষাণ সিং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল বিদ্যাপতী । দেশপ্ৰেম যেন ভগত সিঙৰ তেজত আছিল । হিন্দু সংস্কাৰবাদী আন্দোলন, আৰ্য সমাজ আৰু ঘাদৰ পাৰ্টীৰ সৈতে তেওঁৰ পিতৃ আৰু খুৰাক জড়িত আছিল ।

  • শ্বহীদ ভগত সিঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি দেশৰ অন্যান্য নেতাসকলে শ্বহীদ ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেওঁৰ সাহস, ত্যাগৰ আৰু দেশপ্ৰেমৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । মোদীয়ে ভগত সিঙৰ নিৰ্ভীকতা আৰু মানুহৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথে যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা প্ৰেৰণা ল’বলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শ্বহীদ ভগত সিঙক স্মৰণ কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে, ‘‘শ্বহীদ ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেওঁলৈ প্ৰণাম । তেওঁৰ অদম্য সাহস আৰু ত্যাগে স্বাধীনতা আন্দোলনত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল । তেওঁৰ জাতিৰ সন্মানৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰাৰ মনোভাৱ ভাৰতৰ বাবে সাহস আৰু সংকল্পৰ প্ৰতীক...৷’’

ইফালে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক্সৰ পোষ্টটোত লিখে, ‘‘মহান বিপ্লৱী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভগত সিং জীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেখেতলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু কোটি কোটি প্ৰণাম । অতি কম বয়সতে ভগত সিং জীয়ে মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে পৰম ত্যাগ কৰিছিল । তেওঁৰ অদম্য সাহস, অদম্য দেশপ্ৰেম আৰু জাতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণে আজিও আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।’’

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভগত সিঙক শ্ৰদ্ধা জনাই এক্সত পোষ্ট কৰি লিখে, ‘‘দেশপ্ৰেম, সাহস আৰু আত্মবলিদানৰ চিৰন্তন প্ৰতীক, ভাৰত মাতাৰ অমৰ বীৰ সন্তান শ্বহীদ ভগত সিঙৰ পবিত্ৰ জয়ন্তীত তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছো । স্বাধীন ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেখেতে আগবঢ়োৱা অতুলনীয় ত্যাগ, আপোচহীন সাহস আৰু অদম্য দেশপ্ৰেম ভাৰতীয় জাতিৰ বাবে চিৰকাল প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব ৷’’

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, ‘‘দেশভক্তি, শৌৰ্য আৰু পৰাক্ৰমৰ এক অনন্য প্ৰতীক, অমৰ শ্বহীদ চৰ্দাৰ ভগত সিংহক তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।তেখেতৰ অদম্য সাহস, ত্যাগ, মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা সমৰ্পণে দেশবাসীক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্টযোগে কয়, ‘‘... দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰা মহান বিপ্লৱী শ্বহীদ-ই-আজম ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো । ভগত সিঙে কেৱল ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াই নহয়, নিজৰ কলম আৰু চিন্তাৰ জৰিয়তে সামাজিক বৈষম্য আৰু সমাজক বিভাজিত কৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল... ৷’’

উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ভগত সিঙৰ দৰে সাহসী বিপ্লৱী সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগক আজিও স্মৰণ কৰে । তেওঁৰ ত্যাগৰ কথা ভাবিলে, দেশবাসীৰ চকু আজিও সেমেকি উঠে ।

লগতে পঢ়ক : জন্ম বাৰ্ষিকীত লতা মংগেশকাৰক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

লগতে পঢ়ক : মেঘালয় পৰ্যটনত ৭৫ হাজাৰ লোকৰ কৰ্মসংস্থাপন লাভ; বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসত আশাৰ সঞ্চাৰ

লগতে পঢ়ক : সেৱা সেতু পৰ্টেল মুকলি; অনলাইনৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল বুকিং

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ : কিদৰে পৰিৱৰ্তন আহিব অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ ?

TAGGED:

স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ ভগত সিং
ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকী
ত্যাগৰ আৰু দেশপ্ৰেমৰ স্মৃতি
সাহস আৰু আত্মবলিদানৰ চিৰন্তন প্ৰতীক
TRIBUTE TO BHAGAT SINGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.