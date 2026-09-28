বিপ্লৱী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সমুখৰ সেনানী আছিল ভগত সিং ৷ আজি দেশবাসীয়ে এইগৰাকী স্বাধীনতা সেনানীৰ ১১৯ সংখ্যক পবিত্ৰ জন্ম দিনটোত তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে ৷
Published : September 28, 2026 at 2:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভগত সিং, ভাৰতৰ এনে এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যিয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে । তেওঁৰ ত্যাগে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে ৷ ভগত সিঙৰ পৰিয়ালৰ মতে, তেওঁ এনে এজন যুৱক আছিল, যিয়ে এখন সুন্দৰ পৃথিৱী চাব বিচাৰিছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল ৷
সেইগৰাকী মহান মনিষী, যি দেশপ্ৰেম, সাহস আৰু আত্মবলিদানৰ চিৰন্তন প্ৰতীক, ভাৰত মাতৃৰ অমৰ বীৰ সন্তান শ্বহীদ ভগত সিঙৰ সোমবাৰে ১১৯ সংখ্যক পবিত্ৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে সকলোৱে তেওঁক সশ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে ৷
১৯০৭ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত লায়ালপুৰ জিলাৰ বংগা গাঁৱত ভগত সিঙৰ জন্ম হৈছিল । বৰ্তমান লায়ালপুৰ জিলাখন পাকিস্তানত অৱস্থিত । ১৯৪৭ চনত ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত এই অঞ্চলটো পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । বৰ্তমান এই জিলাখনৰ নাম সলনি কৰি ফৈছলাবাদ জিলা কৰা হৈছে ।
তেওঁৰ পিতৃৰ বাসগৃহ আজিও পাকিস্তানৰ লাহোৰৰ ভগত সিং মেম'ৰিয়েল ফাউণ্ডেচনৰ অধীনত সংৰক্ষিত হৈ আছে । ভগত সিঙৰ পিতৃৰ নাম আছিল চৰ্দাৰ কিষাণ সিং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল বিদ্যাপতী । দেশপ্ৰেম যেন ভগত সিঙৰ তেজত আছিল । হিন্দু সংস্কাৰবাদী আন্দোলন, আৰ্য সমাজ আৰু ঘাদৰ পাৰ্টীৰ সৈতে তেওঁৰ পিতৃ আৰু খুৰাক জড়িত আছিল ।
- শ্বহীদ ভগত সিঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি দেশৰ অন্যান্য নেতাসকলে শ্বহীদ ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেওঁৰ সাহস, ত্যাগৰ আৰু দেশপ্ৰেমৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । মোদীয়ে ভগত সিঙৰ নিৰ্ভীকতা আৰু মানুহৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷
লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথে যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা প্ৰেৰণা ল’বলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শ্বহীদ ভগত সিঙক স্মৰণ কৰে ৷
शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2026
अपने अदम्य साहस और शौर्य से उन्होंने आजादी के आंदोलन को नई धार दी।
राष्ट्र के सम्मान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का उनका जज्बा भारत के नौजवानों की हिम्मत और हौसले का प्रतीक है। pic.twitter.com/GPH1tNHyVf
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে, ‘‘শ্বহীদ ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেওঁলৈ প্ৰণাম । তেওঁৰ অদম্য সাহস আৰু ত্যাগে স্বাধীনতা আন্দোলনত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল । তেওঁৰ জাতিৰ সন্মানৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰাৰ মনোভাৱ ভাৰতৰ বাবে সাহস আৰু সংকল্পৰ প্ৰতীক...৷’’
महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कोटि-कोटि नमन। अल्पायु में ही भगत सिंह जी ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 28, 2026
ইফালে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক্সৰ পোষ্টটোত লিখে, ‘‘মহান বিপ্লৱী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভগত সিং জীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেখেতলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু কোটি কোটি প্ৰণাম । অতি কম বয়সতে ভগত সিং জীয়ে মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে পৰম ত্যাগ কৰিছিল । তেওঁৰ অদম্য সাহস, অদম্য দেশপ্ৰেম আৰু জাতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণে আজিও আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।’’
क्रांतिकारी चेतना के अमर प्रतीक शहीद भगत सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
भगत सिंह जी ने जिस साहस और क्रांतिकारी चेतना से भारत के युवाओं को जगाया, उसकी गूंज असम में भी सुनाई दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कनकलता बरुआ, मुकुंद काकती, कुशल कोंवर, भोगेश्वरी फूकननी सहित असम… pic.twitter.com/4u8zpir3F9
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভগত সিঙক শ্ৰদ্ধা জনাই এক্সত পোষ্ট কৰি লিখে, ‘‘দেশপ্ৰেম, সাহস আৰু আত্মবলিদানৰ চিৰন্তন প্ৰতীক, ভাৰত মাতাৰ অমৰ বীৰ সন্তান শ্বহীদ ভগত সিঙৰ পবিত্ৰ জয়ন্তীত তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছো । স্বাধীন ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেখেতে আগবঢ়োৱা অতুলনীয় ত্যাগ, আপোচহীন সাহস আৰু অদম্য দেশপ্ৰেম ভাৰতীয় জাতিৰ বাবে চিৰকাল প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব ৷’’
देशभक्ति, शौर्य और पराक्रम के अद्वितीय प्रतीक, अमर शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन।— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 28, 2026
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका अदम्य साहस, त्याग और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा।#BhagatSingh pic.twitter.com/EfRehUWyC1
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, ‘‘দেশভক্তি, শৌৰ্য আৰু পৰাক্ৰমৰ এক অনন্য প্ৰতীক, অমৰ শ্বহীদ চৰ্দাৰ ভগত সিংহক তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।তেখেতৰ অদম্য সাহস, ত্যাগ, মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা সমৰ্পণে দেশবাসীক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’
“लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका…— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 28, 2026
कल आगाज़ आएगा…
मेरे लहू का हर एक कतरा… इंकलाब लाएगा।”
~ शहीद भगत सिंह
देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन।
भगत सिंह ने केवल ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध… pic.twitter.com/lZ8nLLQksu
কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্টযোগে কয়, ‘‘... দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰা মহান বিপ্লৱী শ্বহীদ-ই-আজম ভগত সিঙৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো । ভগত সিঙে কেৱল ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াই নহয়, নিজৰ কলম আৰু চিন্তাৰ জৰিয়তে সামাজিক বৈষম্য আৰু সমাজক বিভাজিত কৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল... ৷’’
উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ভগত সিঙৰ দৰে সাহসী বিপ্লৱী সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগক আজিও স্মৰণ কৰে । তেওঁৰ ত্যাগৰ কথা ভাবিলে, দেশবাসীৰ চকু আজিও সেমেকি উঠে ।