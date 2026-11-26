সংবিধান দিৱসত দেশজুৰি সংবিধান প্ৰণেতাসকলক স্মৰণ : প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন নেতাৰ শুভেচ্ছা
সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ২০১৫ চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ২৬ নৱেম্বৰ দিনটো সংবিধান দিৱস হিচাপে উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
Published : November 26, 2026 at 2:35 PM IST
গুৱাহাটী : ২৬ নৱেম্বৰৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবছৰে সংবিধান দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় আইন দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । উল্লেখ্য যে ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰৰ দিনাই ভাৰতৰ সংবিধান সভাই ভাৰতীয় সংবিধানখন আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় ।
আনহাতে, এই সংবিধান খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ ডঃ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ২০১৫ চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ২৬ নৱেম্বৰৰ দিনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে সংবিধান দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
সংবিধান দিৱস উদযাপনৰ উদ্দেশ্য
দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সংবিধানৰ মূল্যবোধ, নীতি আৰু আদৰ্শৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই হৈছে এই দিৱস উদযাপনৰ মূল লক্ষ্য । ইয়াৰ উপৰি এই দিৱসটোৰ জৰিয়তে বি আৰ আম্বেদকাৰকে ধৰি সংবিধান সভাৰ সদস্যসকলৰ অসীম ত্যাগ, দূৰদৰ্শিতা আৰু অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয় ।
সংবিধান দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন নেতাই দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
সংবিধান দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে । এটা X পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "সংবিধান দিৱসত দেশৰ সকলো নাগৰিকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । এই পবিত্ৰ দিৱস উপলক্ষে পূজনীয় বাবাচাহেব আৰু সংবিধান সভাৰ সকলো মহান আলোকক প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সংবিধানৰ ৰূপত তেওঁলোকে আমাক দিয়া উপহাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ অমূল্য ঐতিহ্য । ই উন্নত ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্প পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব ।"
समस्त देशवासियों को ‘संविधान दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी सहित संविधान सभा के सभी महान सदस्यों को नमन करता हूँ। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूत नींव है, जो हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। मोदी जी ने ‘संविधान दिवस’ मनाने की शुरुआत कर संवैधानिक मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया है।— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026
অমিত শ্বাহৰ শুভেচ্ছা
সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও দেশবাসীক সংবিধান দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "সংবিধান দিৱসত সকলো সন্মানীয় নাগৰিকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । এই গৌৰৱ উপলক্ষে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাত অমূল্য অৱদান আগবঢ়োৱা বাবাচাহেব ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, ডঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু সংবিধান সভাৰ সকলো মহান সদস্যলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । আমাৰ সংবিধান বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ শক্তিশালী ভেটি । ই প্ৰতিজন নাগৰিকক সমান সুযোগ আৰু মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে । মোডীজীয়ে ‘সংবিধান দিৱস’ পালনৰ শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মাজলৈ সাংবিধানিক মূল্যবোধ অনাৰ কাম কৰিছে ।"
Greetings to all citizens on #ConstitutionDay. On this day in 1949, the Constituent Assembly adopted the Constitution of India - the bedrock of our democracy. Today, we honour the remarkable visionaries who framed this sacred document and pledge to uphold its ideals to build a prosperous and self-reliant India. #SamvidhanDiwas— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 26, 2026
সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শুভেচ্ছা
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবিধান দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনা এটা X পোষ্টত লিখিছে, "সংবিধান দিৱসত সকলো নাগৰিকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ১৯৪৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে সংবিধান সভাই ভাৰতৰ সংবিধান- আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ভেটি গৃহীত কৰে । আজি আমি এই পবিত্ৰ নথিখন ৰচনা কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দূৰদৰ্শী ব্যক্তিসকলক সন্মান জনাইছোঁ আৰু এখন সমৃদ্ধিশালী আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰত গঢ়াৰ বাবে ইয়াৰ আদৰ্শক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ।"
On #ConstitutionDay, we recollect the contributions of the visionary members of the Constituent Assembly who crafted the bedrock of our vibrant democracy. Our Constitution is not merely a legal framework, but a living sacred document that safeguards justice, liberty, equality and fraternity for every citizen. It empowers our institutions, guarantees fundamental rights, and reminds us of our sacred fundamental duties toward nation-building. As we march forward in this Amrit Kaal, let us reaffirm our collective commitment to upholding constitutional values, strengthening the nation's unity and serving the motherland with an unwavering dedication.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 26, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
সংবিধান দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য তথা দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, "সংবিধান দিৱসত আমি আমাৰ সজীৱ গণতন্ত্ৰৰ শিলাস্তম্ভ ৰচনা কৰা সংবিধান সভাৰ দূৰদৰ্শী সদস্যসকলৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰিছোঁ । আমাৰ সংবিধান কেৱল আইনী কাঠামো নহয়, বৰঞ্চ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধ ৰক্ষা কৰা এক জীৱন্ত পবিত্ৰ নথি ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক শক্তিশালী কৰে, মৌলিক অধিকাৰৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে আৰু দেশ গঠনৰ প্ৰতি আমাৰ পবিত্ৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । এই অমৃত কালত আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত সাংবিধানিক মূল্যবোধক ৰক্ষা কৰা, দেশৰ ঐক্য মজবুত কৰা আৰু অদম্য সমৰ্পণেৰে মাতৃভূমিৰ সেৱাৰ বাবে আমাৰ সামূহিক দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰোঁ আহক ।"
On National Constitution Day, let us honour the visionaries who gave India the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity—and pledge to uphold them for a stronger, united nation. #ConstitutionDay #SamvidhanDiwas https://t.co/3gYkXlWBLI— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 26, 2026
ছোনিয়া গান্ধীৰ শুভেচ্ছা
সংবিধান দিৱসত দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনাই কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান দিৱসত ভাৰতক ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা, ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শ প্ৰদান কৰা দূৰদৰ্শী ব্যক্তিসকলক সন্মান জনাওঁ আহক । লগতে শক্তিশালী, সংযুক্ত দেশৰ বাবে সেইবোৰ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ আহক ।"
भारत का संविधान सिर्फ़ एक किताब नहीं - देश की आत्मा है। ये हर नागरिक की गरिमा का कवच है, हर आवाज़ की ताक़त है - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का रक्षक। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है, और अन्याय के ख़िलाफ़ हमारा सबसे बड़ा हथियार। संविधान दिवस पर संकल्प दोहराता हूँ - हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे, और हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जय संविधान, जय हिंद! 🇮🇳— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2026
ৰাহুল গান্ধীৰ শুভেচ্ছা
লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও সংবিধান দিৱসত দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছাবাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে । X পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "ভাৰতৰ সংবিধান কেৱল এখন গ্ৰন্থ নহয়- ই দেশৰৰ আত্মা ৷ ই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মৰ্যাদাৰ ঢাল, প্ৰতিজন কণ্ঠৰ শক্তি- ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ ৰক্ষক । এইটোৱেই আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ভেটি আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ । সংবিধান দিৱসত মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দোহাৰিছোঁ- আমি সকলো পৰিস্থিতিত ইয়াৰ ৰক্ষা কৰিম, আৰু প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজি যাম ।"