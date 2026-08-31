নাছাৰ নতুন মহাকাশ টেলিস্কোপ ৰোমানে উৎক্ষেপণ : প্ৰকাশ পাব বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত লুকাই থকা গভীৰ গোপনীয়তা
বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ অন্ধকাৰ পদাৰ্থ আৰু অন্ধকাৰ শক্তিৰ ৰহস্য উন্মোচন কৰিবলৈ নাছাৰ নেন্সি গ্ৰেচ ৰোমান স্পেচ টেলিস্কোপে মহাকাশলৈ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ।
Published : August 31, 2026 at 8:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : নাছাই ২০২৬ চনৰ ৩০ আগষ্টৰ (দেওবাৰ) পুৱা ৭:২৬ বজাত নিজৰ নতুন আৰু অতি বিশেষ মহাকাশ দূৰবীণ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় । নাছাৰ এই বিশেষ দূৰবীণটোৰ নাম নেন্সি গ্ৰেচ ৰোমান স্পেচ টেলিস্কোপ (Nancy Grace Roman Space Telescope) ৷ ফ্ল’ৰিডাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ লঞ্চ কমপ্লেক্স 39A পৰা এই ৰকেটটো উৎক্ষেপণ কৰা হয় ।
এই নাছাৰ ৰকেটে নিজৰ কাম নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰিলে । কাষৰ দুয়োটা বুষ্টাৰ নিৰাপদে উভতি আহিল । টেলিস্কোপটো ৰকেটৰ পৰা পৃথক হৈ এতিয়া গন্তব্যস্থানলৈ গৈ আছে ৷ এই টেলিস্কোপৰ আকাৰ প্ৰায় বাছৰ সমান ৷ ইয়াৰ ব্যয়ৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৪.৩ বিলিয়ন ডলাৰ ।
Ad astra ⭐— NASA (@NASA) August 30, 2026
At 7:26am ET (1126 UTC) on Aug. 30, @NASARoman took to the skies en route to its new home 1 million miles away from Earth. It should reach its final destination in one month: https://t.co/GD5THXPBLn pic.twitter.com/99GE5f6U90
নাছাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানীৰ নামেৰে মহাকাশ টেলিস্কোপৰ নামকৰণ কৰা হৈছে । নেন্সি গ্ৰেচ ৰোমান আছিল নাছাৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী । হ’বল টেলিস্কোপৰ মাতৃ হিচাপেও তেওঁক জনা যায় । ১৯৫৯ চনত নাছাত যোগদান কৰি আকাশৰ পৰা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ চাবলৈ জোৰা দিছিল ৷ ২০১৮ চনত ৯৩ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
নাছাৰ এই অভিযানৰ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ’ল যে ইয়াক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ আগতেই আৰু এক নিৰ্দিষ্ট বাজেটৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয় যে এয়া নাছাৰ সফলতাৰ প্ৰমাণ । এই অভিযানে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ অন্ধকাৰ কোণবোৰ অন্বেষণ কৰি সেইবোৰৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰকাশ কৰিব ।
- ৰোমান টেলিস্কোপ ক’লৈ যাব আৰু ই কি কৰিব ?
ৰোমান টেলিস্কোপে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ১০ লাখ মাইল দূৰত থকা সূৰ্য-পৃথিৱী লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট ২ বা L2 লৈ যাত্ৰা কৰাৰ কথা । ৱেব টেলিস্কোপটোও তাত স্থাপন কৰা হৈছে । এই যাত্ৰাত প্ৰায় তিনিমাহ সময় লাগিব । ইতিমধ্যে ইয়াৰ পথত সৌৰ পেনেল আৰু ছানশ্বেড সফলতাৰে নিয়োগ কৰা হৈছে । অনাগত দিনত হাই-গেইন এন্টেনা আৰু এপাৰচাৰ কভাৰো স্থাপন কৰা হ’ব । কেইসপ্তাহমানৰ পিছত কাৰ্যক্ষম হ’ব মূল কেমেৰা ।
Deployment of Roman confirmed pic.twitter.com/QB1NHPmcNk— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2026
ইয়াৰ মূল কাম হৈছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ তিনিটা ডাঙৰ ৰহস্য বুজি পোৱা -
- প্ৰথম – ডাৰ্ক ম’টৰ অৰ্থাৎ অন্ধকাৰ পদাৰ্থ ।
- দ্বিতীয় – ডাৰ্ক শক্তি অৰ্তাৎ অন্ধকাৰ শক্তি ।
- তৃতীয় – সৌৰজগতৰ বাহিৰৰ গ্ৰহ অৰ্থাৎ বহিঃগ্ৰহৰ আৱিষ্কাৰ ।
ই আকাশৰ বিশাল অংশবোৰৰ ব্ৰেকনেক স্পীডত স্কেন কৰিব । ইয়াৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ হাবল টেলিস্কোপতকৈ এশগুণতকৈও অধিক বহল । ই হাবলতকৈ হাজাৰগুণ দ্ৰুতগতিত জৰীপ চলাব পাৰে । সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে ই এমাহৰ ভিতৰতে মিল্কীৱেৰ ছবি সংৰক্ষণ কৰিব, যিটো কৰিবলৈ হাবলক এশ বছৰ সময় লাগিব ।
- ৰোমান টেলিস্কোপৰ দুটা বিশেষ যন্ত্ৰ
- প্ৰথমতে, ৱাইড ফিল্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট : এইটো হৈছে ১৮ টা সৰু ডিটেক্টৰৰ সৈতে ৩০০ মেগাপিক্সেলৰ ইনফ্ৰাৰেড কেমেৰা । ই দৈনিক ১.৪ টেৰাবাইট ডাটা প্ৰেৰণ কৰিব । নাছাৰ কোনো জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান অভিযানে কেতিয়াও ইমান তথ্য প্ৰেৰণ কৰা নাই । মেচিন লাৰ্নিং, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু সাধাৰণ নাগৰিক বিজ্ঞানীসকলে একত্ৰিত হৈ উল্লেখযোগ্য তথ্য বিচাৰি উলিয়াব ।
- দ্বিতীয়তে, ক’ৰ’নাগ্ৰাফ : ই তৰাৰ পোহৰক বাধা দি ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা গ্ৰহৰ ফটো তুলিব ৷ ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে পৃথিৱীৰ সদৃশ গ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰিব ।
নাছাৰ বিজ্ঞানী জুলি মেকনেৰীয়ে কয় যে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনক আগতে কেতিয়াও এনেদৰে চোৱা হোৱা নাছিল । নিক্সি ফক্সে বুজাই দিলে যে ইয়াৰ দ্বাৰা হাজাৰ হাজাৰ ছুপাৰন’ভা, হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰহ, কোটি কোটি তাৰকাৰাজ্য আৰু কোটি কোটি তৰাৰ আৱিষ্কাৰ হ’ব ।
Falcon Heavy launches @NASA’s Nancy Grace Roman Space Telescope from pad 39A in Florida, beginning its more than three-month journey to its destination where it will generate never-before-seen photos of the universe pic.twitter.com/L3gHrBiQ08— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2026
- লন্সৰ পাছত কি হ’ল আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা
উৎক্ষেপণৰ সাত মিনিটৰ পাছত গ’ডাৰ্ড মহাকাশ উৰণ কেন্দ্ৰই সংকেত লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
- ৩১ মিনিটৰ পাছত টেলিস্কোপটো ৰকেটৰ পৰা পৃথক হ’ল ।
- এতিয়া ইয়াক ডিপ স্পেচ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
- প্ৰথমে অষ্ট্ৰেলিয়া, তাৰ পাছত স্পেইন আৰু তাৰ পাছত কেলিফৰ্ণিয়াৰ ষ্টেচনৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব ।
তিনিমাহৰ কমিচনিং সময়ছোৱাত সকলো যন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব । ২০২৭ চনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমখন ফটো তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই টেলিস্কোপত ইন্ধন ভৰোৱাও পৰা যাব । ভৱিষ্যতে ৰবটিক টেংকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে ইয়াৰ আয়ুস বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ।
- নাছাৰ লগত কোন আছে ?
এই অভিযানত নাছাৰ সৈতে যোগ দিছে ESA, JAXA, ফ্ৰান্সৰ CNIS আৰু জাৰ্মানীৰ মেক্স প্লেংক ইনষ্টিটিউটে । মূল অংশীদাৰসকলৰ ভিতৰত আছে BAE Systems, L3Harris আৰু Teledyne । ৰোমান টেলিস্কোপে হাবল আৰু ৱেবৰ সহযোগত কাম কৰিব । ইউৰোপৰ ইউক্লিড মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু চিলিৰ ভেৰা চি ৰুবিন মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰেও অৰিহণা যোগাব ।
The Nancy Grace Roman Space Telescope has officially launched and is heading to its forever home at L2!— Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026
Over the next three months, the observatory will perform final checks and power its instruments before revealing its first images by early 2027.https://t.co/IdabpolHmh pic.twitter.com/tuDHAEzgKh
ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন কিমান দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে তাৰ স্পষ্ট ছবি পোৱা যাব । ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষুদ্ৰপথৰ কেন্দ্ৰৰ গভীৰ ছবিও পোৱা যাব, যিবোৰ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই । এই মিছন কেৱল বিজ্ঞানীৰ বাবে নহয় । সাধাৰণ মানুহেও বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ নতুন মানচিত্ৰ লাভ কৰিব । নেন্সি গ্ৰেচ ৰোমানৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা মহাকাশ দূৰবীণৰ জৰিয়তে এতিয়া বাস্তৱায়িত হৈছে ।