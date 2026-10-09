উভতি নহাৰ বাটেৰে গ’লগৈ নানা পাটেকাৰ, পুনেত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন
৭৫ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত ‘‘নানা অমৰ ৰহে’’ (নানা অমৰ হওক) ধ্বনি দিয়া হয় ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় অভিনেতাগৰাকীৰ ৷
Published : October 9, 2026 at 7:35 AM IST
পুনে: পঞ্চভূতত বিলীন হ’ল প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা নানা পাটেকাৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে জিলাৰ ডোনজে গাঁৱত থকা অভিনেতাগৰাকীৰ ফাৰ্মহাউচত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ৷ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক অন্তিম বিদায় জনায় ৷
ৰূপালী পৰ্দা আৰু মঞ্চত বহু স্মৰণীয় চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৭৫ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত ‘‘নানা অমৰ ৰহে’’ (নানা অমৰ হওক) ধ্বনি দিয়া হয় ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় অভিনেতাগৰাকীৰ ৷
#WATCH | Maharashtra: Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with state honours at his native village, Donje village in Pune Rural. He passed away in Goa today. https://t.co/sh2DtLvT4g— ANI (@ANI) October 8, 2026
সহায়কসকলৰ মতে, পাটেকাৰে কৈছিল যে তেওঁৰ ফাৰ্ম হাউচতে শেষ জিৰণি ল’ব বিচাৰে ৷ সেয়ে নানাৰ ইচ্ছানুসৰিয়েই ডোনজে গাঁৱৰ ফাৰ্মহাউচত তেওঁক শেষকৃত্য কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে গোৱাৰ পৰা নানা পাটেকাৰৰ নশ্বৰদেহ পুনেলৈ অনা হয় ৷ পুনে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছে অভিনেতাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷
VIDEO | Pune: Actor Nana Patekar cremated with full state honours at his farmhouse in Donje in Pune district. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Ydjr0O5TlQ— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
নানা পাটেকাৰৰ পুত্ৰ মালহাৰে তেওঁৰ মুখাগ্নি কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় একনাথ সিন্দে আৰু সুনেত্ৰ পাৱাৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আথাৱালে আৰু মুৰলীধৰ মোহল, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰকান্ত পাটিল, উদয় সামন্ত আৰু মাধুৰী মিছাল, লোকসভাৰ সাংসদ সুনীল তাটকাৰে, এন এ এম ফাউণ্ডেশ্বনৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অভিনেতা মকৰন্দ আনাছপুৰে, এফ ডি এৰ আয়ুক্ত টুকাৰাম মুন্ধে, অভিনেতা জেকী শ্ৰফ, সাজিদ, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অনিল শৰ্মা, সাজিদ নাদিয়াদৱালাৰ লগতে বলীউড, ৰাজনীতি, ক্ৰীড়া আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
VIDEO | Pune: Actor Nana Patekar cremated with full state honours at his farmhouse in Donje. His son Malhar Patekar says, “…The most important thing is that a person like Nana Sahib never really leaves us. I said this for the past two days as well: a person like Nana Sahib lives on through his work…In Marathi, we call such people ajaramar, meaning immortal. That is one thing. The second thing is that he always had one thought. He used to repeat one line again and again: ‘Let’s get together in the name of humanity and work for the betterment of the world’.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭৫ বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে নানা পাটেকাৰৰ ৷ বুধবাৰে নিশা গোৱাৰ ফাৰ্মহাউচত থকাৰ সময়তেই তেওঁ তীব্ৰ বুকুৰ বিষত ভোগে ৷ নিশা এজন বন্ধুলৈ মেছেজ কৰি তেওঁ এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল যদিও বন্ধুগৰাকীয়ে মেছেজটো প্ৰায় ৪ মান বজাতহে পঢ়ে ৷ লগে লগে তেওঁ নানাৰ ওচৰলৈ যায় যদিও তেতিয়ালৈ তেওঁৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰে ৷ লগে লগে নানাক মণিপাল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও পুৱালৈ তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰহে লাভ কৰিলে দেশবাসীয়ে ৷
Pune, Maharashtra: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Food and Drug Administration (FDA), Commissioner Tukaram Mundhe says, "I think we have a huge loss, it is very difficult to express it in words. It is a loss of humanity. He was a great human being, a great person and the greatest of a friend of all...."— IANS (@ians_india) October 8, 2026
লগতে পঢ়ক:
নানা পাটেকাৰৰ মৃত্যু: পদ্মশ্ৰী প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্য়ুত শোকস্তব্ধ দেশ, ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ সকলোৰে শোকবাৰ্তা