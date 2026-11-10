২০ কোটিৰ প্ৰকল্প, ৬ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা : নমো যমুনা ক্ৰুজ ছাফাৰী আৰম্ভ
ক্ৰুজ ছাফাৰী আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী সোণোৱালে ক'লে, "আমাৰ চিৰন্তন সংস্কৃতিয়ে আমাক শিকাইছে যে ভক্তিয়েই হৈছে ক্ষমতাৰ পথ ।"
Published : November 10, 2026 at 3:25 PM IST
নতুন দিল্লী : দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত নমো যমুনা ক্ৰুজ ছাফাৰী আৰম্ভ হৈছে । যমুনা নদীক নতুন পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য়ৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰ যাত্ৰাপথত এই সেৱা অব্যাহত থাকিব ।
মঙলবাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ, আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ছোনিয়া বিহাৰত যমুনা নদী ক্ৰুজ সেৱা উদ্বোধন কৰে । এতিয়াৰে পৰা দিল্লীবাসী আৰু পৰ্যটকসকলে ছোনিয়া বিহাৰ আৰু জগতপুৰৰ মাজৰ যমুনাত বৈদ্যুতিক ক্ৰুজ নাও যাত্ৰা উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । উল্লেখ্য যে এই ক্ৰুজ সেৱাত এবাৰত ৩২ গৰাকী যাত্ৰী বহাৰ সুবিধা আছে । তদুপৰি ইয়াত লাইট আৰু ফাউণ্টেইন শ্ব’ৰো আয়োজন কৰা হ’ব ।
পৰ্যটন মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই ৰাজধানী বাসিন্দাক এই উপহাৰ প্ৰদান কৰি কয় যে দিল্লীৰ মানুহে যাতে পৰিয়ালৰ সৈতে যমুনা দৰ্শনৰ লগতে ক্ৰুজ ভ্ৰমণৰ আনন্দ ল’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ৰাজধানীতেই বনভোজ খাব পাৰে তাৰ বাবে এক নতুন ঠাই লাভ কৰিলে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা দিল্লীৰ পৰ্যটন বৃদ্ধিয়েই নহয়, স্থানীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো বৃদ্ধি পাব ।" ইয়াৰ ফলত নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগো মুকলি হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এই নমো যমুনা ছাফাৰী সম্ভৱ হৈছে ।"
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কয়, " আমাৰ চিৰন্তন সংস্কৃতিয়ে আমাক শিকাইছে যে ভক্তি হৈছে ক্ষমতাৰ পথ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশনাত দিল্লী চৰকাৰ যমুনা পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু ইয়াৰ পানীক জনজীৱনৰ বাবে উপকাৰী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ ।"
২০ কোটিৰ প্ৰকল্প, ৬-৭ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা
২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰলৈকে প্ৰকল্পটোৰ পৰিসৰ আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰিত হয় । ২০২৫ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, দিল্লীৰ উপ-ৰাজ্যপাল, দিল্লীৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰীয়ে ছোনিয়া বিহাৰ-জগতপুৰ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । সেই সময়ত প্ৰকল্পটোৰ আনুমানিক ব্যয় ২০ কোটি টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল ।
যাত্ৰা-ভ্ৰমণ পথৰ বাবে জিৰাবাদ বেৰেজৰ ওপৰৰ ফালে ৬-৭ কিলোমিটাৰ কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ছোনিয়া বিহাৰত দুখন ভাসমান জেটি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হয় । ইয়াৰে প্ৰত্যেকখনে ৫০ গৰাকী যাত্ৰী বহন কৰিব পাৰিব ।
জানুৱাৰীত মুম্বাইৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল ক্ৰুজ
২০২৬ চনৰ ১৩ জানুৱাৰীত দিল্লীৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰই মুম্বাইত নিৰ্মিত ক্ৰুজ জাহাজখন পৰিদৰ্শন কৰে । সেই সময়ত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে ২০ জানুৱাৰীত এই ক্ৰুজখন মুম্বাইৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: বিলংগিং : এ জাৰ্নি অৱ লাভ : তীব্ৰ হেঁচাৰ পিছতো কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাছিল ছোনিয়া গান্ধী ?
স্পৰ্টছপাৰ্ছন অফ আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট নিৰ্বাচনত মোক্ষম আঘাত পি টি ঊষাৰ