'নমো ভাৰত' কৰিড‘ৰ মুকলিৰ প্ৰথম দিনটোত অভিলেখ, এক লাখৰো অধিক যাত্ৰীৰ যাত্ৰা
Published : February 24, 2026 at 10:39 AM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লী-গাজিয়াবাদ-মীৰাট নমো ভাৰত ৰে’ল সেৱাই মুকলিৰ প্ৰথমটো দিনতে যাত্ৰীৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়িছে নতুন অভিলেখ । ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা ১০ বজাত চলাচল কৰা শেষৰখন ৰে’লে যাত্ৰা কৰাৰ সময়লৈকে এই পথৰে দিনটোত যাত্ৰা কৰা মুঠ যাত্ৰীৰ সংখ্যাই এক লাখৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে বুলি বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনায় । মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ কৰিড’ৰ আৰু মীৰাট মেট্ৰ’ ৰে’ল সেৱা মুকলি কৰিছিল ৷
নতুন দিল্লীৰ পৰিবহণ নিগমৰ তথ্য অনুসৰি যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে ষ্টেচনত ৮ হাজাৰৰো অধিক বাহনৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে । গাজিয়াবাদ ষ্টেচনত সৰ্ববৃহৎ চাৰিচকীয়া বাহন পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে, য’ত ৩৭০ খন চাৰিচকীয়া আৰু ৬৩২ খন দুচকীয়া বাহন ৰখাব পাৰি । চাহিবাবাদ ষ্টেচনত ৭৬ খন চাৰিচকীয়া আৰু ২২৩ খন দুচকীয়া বাহন আৰু গুলধৰ ষ্টেচনত ১৯১ খন চাৰিচকীয়া আৰু ৮৪৮ খন দুচকীয়া বাহন পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ।
আনহাতে, দিল্লীৰ ছৰাই কালে খা নমো ভাৰত ষ্টেচনত ২৬৬ খন চাৰিচকীয়া আৰু ৮৩৭ খন দুচকীয়া বাহনৰ বাবে ঠাই আছে । বাছ আস্থান, ৰে’ল ষ্টেচন আৰু মেট্ৰ’ সেৱাৰ সৈতে থকা সংযোগৰ বাবেই এই ষ্টেচনটো এক প্ৰধান কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে ৷ তদুপৰি আনন্দ বিহাৰ ষ্টেচনতো পাৰ্কিঙৰ সু-ব্যৱস্থা আছে ।
মীৰাটতো একেই ব্যৱস্থা উপলব্ধ ৷ মীৰাট ছাউথ ষ্টেচনত ২৮৯ খন চাৰিচকীয়া আৰু ৮৫৪ খন দুচকীয়া বাহন ৰখাব পাৰি ৷ একেদৰে মোদীপুৰম ষ্টেচনত ১৩৫ খনতকৈও অধিক চাৰিচকীয়া আৰু ১২০০ খন দুচকীয়া বাহন, শতাব্দী নগৰ ষ্টেচনত প্ৰায় ১২০ খন চাৰিচকীয়া আৰু ৩৫০ খন দুচকীয়া বাহনৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ স্থান উপলব্ধ ।
যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে পাৰ্কিং মাচুল তুলনামূলকভাৱে কম কৰা হৈছে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ ষ্টেচনসমূহত চাইকেল, দুচকীয়া বাহন, চাৰিচকীয়া বাহনৰ পাৰ্কিঙৰ বাবে সময়সীমা বেলেগ বেলেগ ৷ আনহাতে ৰাজধানী দিল্লীৰ ষ্টেচনসমূহতো একেধৰণৰ স্লেব ব্যৱস্থা আছে ।
নমো ভাৰত কানেক্ট এপে যাত্ৰীসকলক প্ৰকৃত সময়ৰ পাৰ্কিং উপলব্ধতা, লাইভ ট্ৰেইন ট্ৰেকিং, ষ্টেচন নেভিগেচনকে ধৰি বহু তথ্য প্ৰদান কৰে । ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ সুবিধাৰ বাবে ই-ৰিক্সা, অট’, ফিডাৰ বাছ, ভাড়াত উপলব্ধ চাইকেল, অন্যান্য দুচকীয়া বাহনৰ সেৱাও সংযোজিত কৰা হৈছে । অভিলেখসংখ্যক ৰাইডাৰশ্বিপ আৰু প্ৰথম দিনটোত পাৰ্কিঙৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰে দিল্লী আৰু মীৰাটৰ মাজত দ্ৰুত আৰু সুবিধাজনক ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ প্ৰবল চাহিদাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ৷
