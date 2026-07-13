ETV Bharat / bharat

বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল ডিমাপুৰ: আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত আক্ৰমণ, এজন সেনা জোৱান শ্বহীদ

এসপ্তাহৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ চুমৌকেডিমাত দ্বিতীয়টো আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷

NAGALAND IED EXPLOSION
আইইডি বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল নাগালেণ্ড (ETV Bharat Assam (File Photo))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: সোমাবাৰে এক ভয়ংকৰ আইইডি বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ চুমৌকেডিমা অঞ্চল ৷ ঘটনা অনুসিৰ, শোখুভি–চুমৌকেডিমা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি আইইডি বিস্ফোৰণ ঘটায় দুৰ্বৃত্তই ৷ বিস্ফোৰণটোত এজন সেনা জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে চাৰিজন জোৱান আহত হৈছে ৷ এসপ্তাহৰ ভিতৰত এইটো নাগালেণ্ডৰ চুমৌকেডিমাত দ্বিতীয়টো আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এই বিস্ফোৰণত এনএছচিএন(আইএম) জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেজৰ দিগ্বিজয় সিং ৰাৱটে এক্সত উল্লেখ কৰিছে , "নাগালেণ্ডৰ চুমৌকেডিমাত অসম ৰাইফলছ কনভয়ৰ ওপৰত এনএছচিএন (আই এম)ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো আইইডিৰে আক্ৰমণ ৷ আলফা আৰু এনএছচিএনে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত বহুসময়ত এনেদৰে এম্বুছৰ দৰে ঘটনা একেলগে কৰি আহিছে ।"

এই বিস্ফোৰণত বৰ্তমানলৈকে আছাম ৰাইফলছৰ চাৰিজন জোৱান আহত আৰু এজন নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো সঠিক তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও স্থানীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি, সেনাৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই আইইডিটো এখন অ'টত স্থাপন কৰিছিল ৷ এই ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে আছাম ৰাইফলছৰ চাৰিজন সেনা আহত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে ৷

ইফালে, ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী আৰু সেনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত ৰাইজে দিয়া মন্তব্য অনুসৰি, এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত আছাম ৰাইফলছৰ পাঁচজন সেনা বহি আছিল ৷ তেনেতে এখন অ'টই খুন্দা মাৰে সেনা বহি থকা বাহনখনত ৷

অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰক...

লগতে পঢ়ক: উত্তপ্ত মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল; ৬ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ

TAGGED:

নাগালেণ্ড
ডিমাপুৰত আইইডি বিস্ফোৰণ
আছাম ৰাইফলছ
সেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ
NAGALAND IED EXPLOSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.