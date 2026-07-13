বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল ডিমাপুৰ: আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত আক্ৰমণ, এজন সেনা জোৱান শ্বহীদ

বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল ডিমাপুৰ: আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত আক্ৰমণ, এজন সেনা জোৱান শ্বহীদ
এসপ্তাহৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ চুমৌকেডিমাত দ্বিতীয়টো আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷
Published : July 13, 2026 at 6:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: সোমাবাৰে এক ভয়ংকৰ আইইডি বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ চুমৌকেডিমা অঞ্চল ৷ ঘটনা অনুসিৰ, শোখুভি–চুমৌকেডিমা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি আইইডি বিস্ফোৰণ ঘটায় দুৰ্বৃত্তই ৷ বিস্ফোৰণটোত এজন সেনা জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে চাৰিজন জোৱান আহত হৈছে ৷ এসপ্তাহৰ ভিতৰত এইটো নাগালেণ্ডৰ চুমৌকেডিমাত দ্বিতীয়টো আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এই বিস্ফোৰণত এনএছচিএন(আইএম) জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেজৰ দিগ্বিজয় সিং ৰাৱটে এক্সত উল্লেখ কৰিছে , "নাগালেণ্ডৰ চুমৌকেডিমাত অসম ৰাইফলছ কনভয়ৰ ওপৰত এনএছচিএন (আই এম)ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো আইইডিৰে আক্ৰমণ ৷ আলফা আৰু এনএছচিএনে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত বহুসময়ত এনেদৰে এম্বুছৰ দৰে ঘটনা একেলগে কৰি আহিছে ।"
A suspected IED blast has been reported near Sukhovi on Assam Rifles vehicles. One fatality and four injuries have been reported. The operation is in progress. Further details are awaited: Defence PRO, Kohima and Imphal pic.twitter.com/cv8T2T80m2— IANS (@ians_india) July 13, 2026
এই বিস্ফোৰণত বৰ্তমানলৈকে আছাম ৰাইফলছৰ চাৰিজন জোৱান আহত আৰু এজন নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো সঠিক তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও স্থানীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি, সেনাৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই আইইডিটো এখন অ'টত স্থাপন কৰিছিল ৷ এই ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে আছাম ৰাইফলছৰ চাৰিজন সেনা আহত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে ৷
ইফালে, ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী আৰু সেনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত ৰাইজে দিয়া মন্তব্য অনুসৰি, এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত আছাম ৰাইফলছৰ পাঁচজন সেনা বহি আছিল ৷ তেনেতে এখন অ'টই খুন্দা মাৰে সেনা বহি থকা বাহনখনত ৷
অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰক...
লগতে পঢ়ক: উত্তপ্ত মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল; ৬ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ