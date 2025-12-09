ETV Bharat / bharat

এতিয়াৰে পৰা পেলাই নিদিব আনাৰসৰ আৱৰ্জনাবোৰ: ই হ’ব পাৰে আপোনাৰ ধনৰ এক অংশ

নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলৰ এক প্ৰেচেষ্টা ৷ আনাৰসৰ আৱৰ্জনাক উচ্চমানৰ ভিনেগাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস ৷

Nagaland University researchers
নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক (ANI)
author img

By ANI

Published : December 9, 2025 at 2:20 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কোহিমা (নাগালেণ্ড) : নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে দেখুৱাইছে যে আনাৰস প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ আৱৰ্জনাবোৰ কেনেকৈ মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি । তেওঁলোকৰ কামে ব্যৱহাৰিক, বহনক্ষম পদ্ধতিসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিয়ে গ্ৰাম্য জীৱিকাক সহায় কৰাৰ লগতে ফলৰ আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰিৱেশগত বোজাও হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

আনাৰস হৈছে এনে এবিধ ফল, যি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উৎপাদিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল হিচাবে গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াৰ প্রধান উৎপাদক দেশৰ ভিতৰত ভাৰত অন্যতম ৷ দেশৰ ভিতৰত নাগালেণ্ড হৈছে আনাৰস খেতি কৰা এক উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ৷ নাগালেণ্ডত উৎপাদিত হোৱা এই ফলৰ সোৱাদ অত্যন্ত মিঠা, ৰসযুক্ত আৰু কম আঁহযুক্ত ৷ ইয়াত 'KEW' জাতৰ খেতি বহুলভাৱে কৰা হয় ৷ লগতে 'Queen' জাতটোৰ সৰু সৰু পকেটত খেতি কৰা হয় ।

নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, চৰকাৰী পদক্ষেপ যেনে মিছন ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট অৱ হৰ্টিকালচাৰ (Mission for Integrated Development of Horticulture চমুকৈ MIDH), মিছন অৰ্গেনিক ভেল্যু চেইন ডেভেলপমেণ্ট ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিঅ’ন (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region চমুকৈ MOVCDNER) আৰু জৈৱিক মূল্য শৃংখল কাৰ্যসূচীয়ে কৃষকসকলক বাণিজ্যিক পৰ্যায়ত আনাৰস খেতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ৷ যাৰ ফলত চুমৌকেডিমা, নিউলেণ্ড, ডিমাপুৰ, কিফিৰে আৰু মোককচাং আদি জিলাসমূহ মূল উৎপাদন ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । মুক্তিৰ অনুসৰি আনাৰসৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ খোলা, পোমেচ, কোৰ আৰু মুকুট উৎপন্ন কৰে, যাৰ বহুখিনি পেলাই দিয়া হয় ।

দুৰ্বল পৰিচালনা আৰু অনুচিত সংৰক্ষণে আৰু অধিক আৱৰ্জনা সৃষ্টি কৰে ৷ তথাপিও ইয়াৰ আঁহ, প্ৰটিন, পেক্টিন, ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ বেছি । পৰিচালিত নোহোৱাকৈ ৰখাৰ সময়ত ইহঁত লেণ্ডফিলত জমা হৈ পৰে, যাৰ ফলত প্ৰদূষণ হয় আৰু নিষ্কাশনৰ খৰচো বৃদ্ধি পায় । কিন্তু এই একেটা আৱৰ্জনাই কিম্বন আৰু অন্যান্য মূল্য সংযোজিত প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নিখুঁত ছাবষ্ট্ৰেট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে।

ভিনেগাৰ উৎপাদন এনে এটা পথ, কিয়নো চেনি সমৃদ্ধ অৱশিষ্টই এলকহ'লিক আৰু এচিটিক কিম্বনৰ বাবে এক আদৰ্শ ভিত্তি প্ৰদান কৰে । ভিনেগাৰক দীৰ্ঘদিন ধৰি সংৰক্ষক আৰু মচলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ফলমূল ভিত্তিক ভিনেগাৰৰ কাৰ্যক্ষম আৰু পুষ্টিকৰ উপকাৰিতাৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে উল্লেখযোগ্য ।

প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰা মতে, এই অত্যাধুনিক তথ্যই অতি ব্যয়বহুল আপেল ভিত্তিক ভিনেগাৰৰ ঠাই লোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যাৰ ফলত বাণিজ্যিক আনাৰস খেতি কৰা বেল্টত বহনক্ষম আৱৰ্জনা ব্যৱহাৰ আৰু ৰাজহ আহৰণ বৃদ্ধিৰ পথ মুকলি হৈছে ।

নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই গৱেষণাৰ তথ্য ইউৰোপীয় জাৰ্নেল অৱ নিউট্ৰিচন এণ্ড ফুড ছেফটি (DOI: 10.9734/ejnfs/2025/v17i31667)ত প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যিখন সমনীয়াৰ দ্বাৰা পৰ্যালোচিত, মুকলি প্ৰৱেশৰ আলোচনীয়ে মানৱ পুষ্টি আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত গৱেষণা প্ৰকাশ কৰে । গৱেষণা পত্ৰখনৰ সহ-লেখক আছিল নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ ড৹ চেণ্টিনাৰো ৱালিং, অধ্যাপক আকালি ছেমা, অধ্যাপক চি এছ মাইটি, ড৹ অনিমেশ সৰকাৰ, অধ্যাপক এছ পি কনাউজিয়া আৰু আলেমলা ইমচেনে ।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ ওপৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষণাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক জগদীশ কে পাটনাইকে কয়, "মই এই কথা শ্বেয়াৰ কৰি আনন্দিত হৈছো যে নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে আনাৰসৰ বাকলিৰ পৰা উচ্চমানৰ ভিনেগাৰ সফলতাৰে উৎপাদন কৰি সফলতাৰে উৎপাদন কৰি এক বৃহৎ বৈজ্ঞানিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । এয়া কৃষিভিত্তিক বহনক্ষম, মূল্যবৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ দিশত এক অভিনৱ পদক্ষেপ । এই গৱেষণাই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ উদ্ভাৱন, গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ উন্নতি আৰু স্থানীয় সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈজ্ঞানিক অৱদান প্ৰদৰ্শন কৰে উদ্যোগসমূহ ।"

নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ একাডেমিক টীম লিডাৰ অধ্যাপক আকালি ছেমাই কয়, "আমাৰ অধ্যয়নত আনাৰস প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ আৱৰ্জনাসমূহৰ বিভিন্ন উপাদানক উচ্চমানৰ ভিনেগাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায় নেকি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰা হৈছিল । চেনিৰ (Saccharomyces cerevisiae) আৰু এচিটিক এচিড বেক্টেৰিয়াৰ সৈতে মানক ফাৰ্মেণ্টেচন ব্যৱহাৰ কৰি আমি দেখিলো যে পিল ভিত্তিক ভিনেগাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে দিশৰ পৰা উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ 'এচিডিটি, ৰং আৰু সোৱাদ'ৰ ক্ষেত্ৰত এটা সংবেদনশীল পেনেলে ইয়াৰ সোৱাদ, সুগন্ধি আৰু সামগ্ৰিক গুণগত মানৰ বাবে খোলা ভিত্তিক ভিনেগাৰক পছন্দ কৰিছিল, যিটো বাণিজ্যিক ফলৰ ভিনেগাৰৰ সৈতে তুলনাযোগ্য আছিল, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই সাধাৰণতে পেলন কৰা সামগ্ৰীয়ে আৱৰ্জনাক ধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

ইয়াৰ উপৰিও নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যান শস্য বিভাগৰ অধ্যাপক চি এছ মাইটিয়ে কয়, “ৰপ্তানিৰ উপযুক্ততা, পেকেজিঙৰ বাবে মুকুটৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰা আৰু ফলৰ গুণাগুণ, উৎপাদন আৰু শেল্ফ লাইফ বৃদ্ধি কৰা চিকিৎসা চিনাক্তকৰণৰ কামো চলি আছে ।”

উদ্যান শস্য বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অনিমেশ সৰকাৰে লগতে কয়, “কৃষি বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক খেতিৰ বাবেও প্ৰযুক্তিটো পৰিশোধন আৰু প্ৰচাৰ কৰিছিল য’ত কৃষকসকলে ঋতু অনুসৰি বীজ ৰোপণ কৰে, যাতে ঋতু অনুসৰি ৰোপণ কৰা বীজসমূহ স্থান সলনি কৰি বছৰজুৰি কৃষকক যোগান ধৰিব পৰা যায় ৷ ফলত কম মূল্যত অধিক সুস্থিৰ আয় আৰু বছৰজুৰি নিয়োগ সৃষ্টি নিশ্চিত কৰা হয় ।”

আনাৰসৰ মূল আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰা মিঠাই প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট শিতানৰ অধীনত পেটেণ্ট পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গৱেষক চেণ্টিনাৰো ৱালিঙে । এই গৱেষণাই নাগালেণ্ডৰ বহনক্ষম আনাৰস উৎপাদন শক্তিশালী, মূল্য সংযোজন উন্নত আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাত অৰিহণা যোগায় ।

অনুকূল ভূ-পৰিৱেশগত পৰিস্থিতিয়ে ফলৰ উৎকৃষ্ট গুণগত মান নিশ্চিত কৰে, যিটো ইয়াৰ মিশ্ৰিত মিঠা আৰু অন্যান্য বাঞ্ছনীয় জৈৱ ৰাসায়নিক বৈশিষ্ট্যত প্ৰতিফলিত হয়, যিয়ে আনাৰস প্ৰেমীসকলৰ মাজত ইয়াৰ উচ্চ গ্ৰহণযোগ্যতা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : মহিলা লোকো পাইলটৰ কথাৰে আজিৰ ৰে'ল যাত্ৰাৰ এক আমেজ...

লগতে পঢ়ক : কোহিমাত আৰম্ভ হৰ্ণবিল ই-স্প’ৰ্টছ ফেষ্টিভেল ২০২৫

TAGGED:

NAGALAND UNIVERSITY RESEARCHERS
PINEAPPLE PEELS
FRUIT WASTE
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGALAND UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.