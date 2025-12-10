দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰে ভৰি থকা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি
ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে ক’লে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ৷
Published : December 10, 2025 at 6:42 PM IST
কোহিমা(নাগালেণ্ড): সফলতাৰে সামৰণি পৰিল নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ২০২৫ ৰ ৷ কিছামাৰ নগা ঐতিহ্যৰে পূৰ্ণ গাঁৱত প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱ ভিন্নধৰ্মী লোক, ভিন্নৰঙী সংস্কৃতিৰ মিলনভূমি হৈ পৰে ৷
এইবাৰৰ অনুষ্ঠানত লাইভ পাৰফমেন্স, আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী আৰু শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী অংশগ্ৰহণৰে সকলো বয়সৰ পৰ্যটকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।
দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে নগা জনজাতিসকলৰ অনন্য ঐতিহ্যক এনে সজীৱ আৰু সুলভ ৰূপত সংৰক্ষণ আৰু উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে এনে ফেষ্টিভেলৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ৷ বহু পৰ্যটকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ আদৰ আৰু আতিথ্য, পৰম্পৰাগত সংগীত, নৃত্য আৰু থলুৱা খেলসমূহৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ শলাগ লৈছিল ।
ইজৰাইলৰ পৰা অহা পৰ্যটক গয়া জিভ এড্ৰিয়ে কয়, ‘‘এই উদযাপন উপভোগ কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হোৱাটো অতি ভাললগা । স্থানীয় সংস্কৃতি অতি সুন্দৰ । মই পৰিৱেশটো বাৰুকৈয়ে উপভোগ কৰিছো ।’’
কানাডাৰ এজন পৰ্যটকে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ আহি তেওঁৰ দ্বিতীয়টো ভ্ৰমণৰ বিষয়ে কয়, ‘‘আমি নাগালেণ্ডৰ সংস্কৃতি উপভোগ কৰি আছো, য’ত বাৰে-ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহে বহুকেইটা জনজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৷’’
প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ অহা বহু লোকৰ বাবে এই উৎসৱে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ এক বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল ।
তামিলনাডুৰ পৰা অহা উদয়ে কয়, "নাগালেণ্ডলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছো আৰু এতিয়ালৈকে ই এক সুখদায়ক অভিজ্ঞতা । উৎসৱতকৈও বেছি মই মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক ভালপাওঁ । ইয়াত থাকিবলৈ আটাইতকৈ নিৰাপদ ঠাই ।’’
দেশীয় পৰ্যটকসকলেও তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছিল । ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা পৰ্যটকে হৰ্ণবিল ২০২৫ ক ‘‘উত্তৰ-পূবৰ আভাস’’ বুলি অভিহিত কৰি ইয়াৰ সংস্কৃতি, শিল্পকলা, খাদ্য আৰু সমসাময়িক আকৰ্ষণৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰশংসা কৰে ।
থলুৱা খাদ্যৰ ষ্টল, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ বজাৰ আৰু দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপসমূহ আছিল আটাইতকৈ চৰ্চিত আকৰ্ষণৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ বহুতে কয় যে এই উৎসৱে তেওঁলোকক মনোৰঞ্জন দিয়াই নহয়, নগা সংস্কৃতিৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু স্থিতিস্থাপক,তাৰ বিষয়েও জ্ঞান প্ৰদান কৰে ।
দহদিনীয়া এই ফেষ্টিভেলৰ সামৰণিত পৰ্যটকসকলে সামূহিকভাৱে মসৃণ পৰিচালনা, উন্নত সা-সুবিধা আৰু উৎসৱৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । বহুতৰে বাবে এই উৎসৱ কেৱল এটা অনুষ্ঠান নহয়, বৰং এক যাত্ৰা আছিল, যিয়ে নাগালেণ্ডৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি দৃঢ় কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁলোকক পুনৰ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰি তুলিছে ৷
নাগালেণ্ডৰ আঠাইশটা সাংস্কৃতিক দলে বুধবাৰে ইউনিটি এৰিনাত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউনিটি নৃত্যৰ জৰিয়তে এই ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি মাৰে । অৱশ্যে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হয় বুধবাৰে সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা ৷
