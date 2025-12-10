ETV Bharat / bharat

দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰে ভৰি থকা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি

ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে ক’লে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ৷

Hornbill Festival 2025
হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ সামৰণি (ANI)
By ANI

Published : December 10, 2025 at 6:42 PM IST

কোহিমা(নাগালেণ্ড): সফলতাৰে সামৰণি পৰিল নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ২০২৫ ৰ ৷ কিছামাৰ নগা ঐতিহ্যৰে পূৰ্ণ গাঁৱত প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱ ভিন্নধৰ্মী লোক, ভিন্নৰঙী সংস্কৃতিৰ মিলনভূমি হৈ পৰে ৷

এইবাৰৰ অনুষ্ঠানত লাইভ পাৰফমেন্স, আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী আৰু শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী অংশগ্ৰহণৰে সকলো বয়সৰ পৰ্যটকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।

দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে নগা জনজাতিসকলৰ অনন্য ঐতিহ্যক এনে সজীৱ আৰু সুলভ ৰূপত সংৰক্ষণ আৰু উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে এনে ফেষ্টিভেলৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ৷ বহু পৰ্যটকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ আদৰ আৰু আতিথ্য, পৰম্পৰাগত সংগীত, নৃত্য আৰু থলুৱা খেলসমূহৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ শলাগ লৈছিল ।

ইজৰাইলৰ পৰা অহা পৰ্যটক গয়া জিভ এড্ৰিয়ে কয়, ‘‘এই উদযাপন উপভোগ কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হোৱাটো অতি ভাললগা । স্থানীয় সংস্কৃতি অতি সুন্দৰ । মই পৰিৱেশটো বাৰুকৈয়ে উপভোগ কৰিছো ।’’

HORNBILL FESTIVAL 2025
ভিন্নৰঙী সংস্কৃতিৰ মিলনভূমিত পৰিণত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল (ANI)

কানাডাৰ এজন পৰ্যটকে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ আহি তেওঁৰ দ্বিতীয়টো ভ্ৰমণৰ বিষয়ে কয়, ‘‘আমি নাগালেণ্ডৰ সংস্কৃতি উপভোগ কৰি আছো, য’ত বাৰে-ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহে বহুকেইটা জনজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৷’’

প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ অহা বহু লোকৰ বাবে এই উৎসৱে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ এক বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল ।

তামিলনাডুৰ পৰা অহা উদয়ে কয়, "নাগালেণ্ডলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছো আৰু এতিয়ালৈকে ই এক সুখদায়ক অভিজ্ঞতা । উৎসৱতকৈও বেছি মই মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক ভালপাওঁ । ইয়াত থাকিবলৈ আটাইতকৈ নিৰাপদ ঠাই ।’’

দেশীয় পৰ্যটকসকলেও তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছিল । ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা পৰ্যটকে হৰ্ণবিল ২০২৫ ক ‘‘উত্তৰ-পূবৰ আভাস’’ বুলি অভিহিত কৰি ইয়াৰ সংস্কৃতি, শিল্পকলা, খাদ্য আৰু সমসাময়িক আকৰ্ষণৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰশংসা কৰে ।

থলুৱা খাদ্যৰ ষ্টল, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ বজাৰ আৰু দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপসমূহ আছিল আটাইতকৈ চৰ্চিত আকৰ্ষণৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ বহুতে কয় যে এই উৎসৱে তেওঁলোকক মনোৰঞ্জন দিয়াই নহয়, নগা সংস্কৃতিৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু স্থিতিস্থাপক,তাৰ বিষয়েও জ্ঞান প্ৰদান কৰে ।

দহদিনীয়া এই ফেষ্টিভেলৰ সামৰণিত পৰ্যটকসকলে সামূহিকভাৱে মসৃণ পৰিচালনা, উন্নত সা-সুবিধা আৰু উৎসৱৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । বহুতৰে বাবে এই উৎসৱ কেৱল এটা অনুষ্ঠান নহয়, বৰং এক যাত্ৰা আছিল, যিয়ে নাগালেণ্ডৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি দৃঢ় কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁলোকক পুনৰ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰি তুলিছে ৷

নাগালেণ্ডৰ আঠাইশটা সাংস্কৃতিক দলে বুধবাৰে ইউনিটি এৰিনাত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউনিটি নৃত্যৰ জৰিয়তে এই ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি মাৰে । অৱশ্যে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হয় বুধবাৰে সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা ৷

