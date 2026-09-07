এখন ঠেলাগাড়ীৰে আৰম্ভ হোৱা এক জনবিপ্লৱ, ঘৰুৱা জাবৰ ব্যৱস্থাপনাৰ উদাহৰণ দেখুৱালে নাগালেণ্ডৰ কুডা গাঁওবাসীয়ে

এখন ঠেলাগাড়ীৰে আৰম্ভ হোৱা এক জনবিপ্লৱ, ঘৰুৱা জাবৰ ব্যৱস্থাপনাৰ উদাহৰণ দেখুৱালে নাগালেণ্ডৰ কুডা গাঁওবাসীয়ে
নাগালেণ্ডৰ কুডা গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে দেখুৱাইছে যে বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনাৰ বহনক্ষম সমাধান কেৱল চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়; স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰাও হ’ব পাৰে ।
Published : September 7, 2026 at 8:18 PM IST
তেজপুৰ : ১৯৯৮ চনত এখন মাত্ৰ ঠেলাগাড়ীৰে আৰম্ভ হৈছিল এক যাত্ৰা । সেই সৰু প্ৰচেষ্টাই আজি এক উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰদায়-নেতৃত্বাধীন বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছে । নাগালেণ্ডৰ কুডা গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে দেখুৱাইছে যে বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনাৰ বহনক্ষম সমাধান কেৱল চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়; স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ, উদ্ভাৱনী চিন্তা আৰু সামূহিক দায়িত্ববোধৰ পৰাও ইয়াৰ আৰম্ভণি হ’ব পাৰে ।
এই উদ্যোগৰ আৰম্ভণি কৰিছিল সচেতন নাগৰিক আলহৌলিয়ে বেলহোৱে । ১৯৯৮ চনত তেওঁ এখন ঠেলাগাড়ীৰে গাঁৱৰ মূল পথৰ কাষৰ দোকানসমূহৰ পৰা বৰ্জিত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । সময়ৰ লগে লগে কুডা গাঁৱৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৰ্জিত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পালে ।
এজন ব্যক্তিৰ সেই প্ৰচেষ্টা ক্ৰমে পৰিণত হ’ল এক সংগঠিত ব্যৱস্থাত ৷ ঘৰে ঘৰে বৰ্জিত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ, পৃথকীকৰণ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু দায়িত্বশীলভাৱে নিষ্পত্তিৰ কাম সংগঠিত ৰূপত আগবাঢ়িবলৈ ধৰে ।
বৰ্তমান কুডা ভিলেজ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটীয়ে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৩,০০০ কিলোগ্ৰাম বৰ্জিত সামগ্ৰী পৰিচালনা কৰে । ইয়াত পেলনীয়া সামগ্ৰীক কেৱল বৰ্জিত সামগ্ৰী হিচাপে গণ্য নকৰি পুনৰুদ্ধাৰ, পুনঃব্যৱহাৰ আৰু পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব পৰা সম্পদ হিচাপে চোৱাৰ মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছে ।
- এখন ঠেলাগাড়ীৰ পৰা সংগঠিত ব্যৱস্থালৈ এক যাত্ৰা :
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত উদ্যোগটোৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অভিযন্তা কেলহৌচেছি ৰিনো আংগামীয়ে কয় যে কুডাৰ যাত্ৰাই দেখুৱাইছে কেনেকৈ এটা স্থানীয় উদ্যোগ ক্ৰমে এক বহনক্ষম সামূহিক ব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আৰম্ভণিতে উদ্দেশ্য আছিল কেৱল গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা । কিন্তু বৰ্জিত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কেৱল সংগ্ৰহ কৰি পেলাই দিয়াটোৱে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে বুলি উপলব্ধি কৰা হয় । সেয়েহে বৰ্জিত সামগ্ৰী পৃথকীকৰণ, পুনঃব্যৱহাৰ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িবলগীয়া হয় ।’’
- প্লাষ্টিকৰ পুনঃ ব্যৱহাৰ :
কুডাৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদ্ভাৱন হৈছে পুনঃ ব্যৱহাৰ কঠিন বুলি গণ্য কৰা প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰিক দিশ বিচাৰি উলিওৱা । প্লাষ্টিকৰ বটল কাটি ফিটালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় । সেই ফিটাৰে মজবুত ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰা হয় । একে সামগ্ৰী বাগিচাৰ বেৰা নিৰ্মাণত বান্ধনি হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ জৰিয়তে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰিক মূল্য বিচৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।
- প্লাষ্টিকৰ পৰা তেল উৎপাদন :
পাতল আৰু কোমল প্লাষ্টিক, যিবোৰৰ পৰম্পৰাগত পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণত বিশেষ মূল্য নাথাকে, সেইবোৰ কুডাত স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত সৰু পাইৰ’লাইছিছ যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় । এই প্ৰক্ৰিয়াত তেলৰ লগতে গেছ আৰু কাৰ্বনজাতীয় অৱশিষ্ট পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ।
আংগামীৰ মতে, উৎপাদিত তেল হট-মিক্স প্ৰকল্প আৰু কিছুমান গধুৰ উদ্যোগত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ গুণগত মান আৰু উপযুক্ত ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ অধিক পৰিশোধন, পাতন, বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয় আৰু পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে । কুডাৰ মূল ধাৰণাটো স্পষ্ট- সম্ভৱ হ’লে বৰ্জিত সামগ্ৰীক পেলাই দিয়াৰ সলনি সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰা ।
- স্থানীয় অভিযন্তা, স্থানীয় সমাধান :
কুডাৰ মডেলৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে স্থানীয় প্ৰয়োজন অনুসৰি স্থানীয় অভিযন্তাসকলৰ দ্বাৰা যন্ত্ৰ-পাতি নিৰ্মাণ কৰা । আংগামী আৰু আন এজন প্ৰতিষ্ঠাপক ম্হিয়েচিলহৌটো ছাভিনো কুডা ৱেষ্ট ছলিউচনছৰ সৈতে জড়িত । এইটো উদ্যোগ পঞ্জীয়নভুক্ত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, য’ত কঠিন বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্ৰ-পাতি নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
বাহিৰৰ পৰা ব্যয়বহুল যন্ত্ৰ-পাতি আনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ সলনি কুডাই স্থানীয় সমস্যাক চিনাক্ত কৰি স্থানীয়ভাৱে চলাব, মেৰামতি কৰিব আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পৰা সমাধান গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিছে । আংগামীৰ ভাষাত, ‘‘লক্ষ্য হৈছে এনে প্ৰযুক্তি বিকশিত কৰা যি সম্প্ৰদায়ৰ পৰ্যায়ত বাস্তৱিকভাৱে টিকি থাকিব পাৰে ।’’
- নতুন কেন্দ্ৰৰ বাবে ৮২ লাখ টকা সামূহিক বিনিয়োগ :
জনবসতি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কুডাৰ বৰ্তমানৰ বৰ্জিত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰটো পৰিচালনা কৰাটো ক্ৰমে কঠিন হৈ পৰিছিল । কেন্দ্ৰটোৰ চৌপাশে জনবসতি বৃদ্ধি পোৱাত জনস্বাস্থ্য, পৰিৱেশ আৰু স্থানীয় লোকৰ সুৰক্ষাক লৈও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায় । কুডা পৌৰসভাৰ অধীনত নথকাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজাববীয়াকৈ বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনা কৰি আহিছে । সেয়ে অধিক সুৰক্ষিত আৰু উপযুক্ত নতুন স্থানৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা হয় ।
এই উদ্দেশ্যে গাঁওবাসীয়ে সামূহিকভাৱে ৮২ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি নতুন ভূমি ক্ৰয় কৰে । নতুন স্থানটো কুডাৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত, চুমুকেডিমা জিলাৰ ছেইথেকেমা অ’ল্ড ভিলেজৰ অধীনত অৱস্থিত । প্ৰায় ২০০ বিঘা মাটিকালি সামৰি এই স্থানত নতুন কেন্দ্ৰটো গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে- “ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰিছ’ৰ্চ ৰিক’ভাৰী এণ্ড ইক’-লাৰ্ণিং পাৰ্ক” ৷ এইটো কেৱল বৰ্জিত সামগ্ৰী প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰ নহয় । ইয়াক এক শিক্ষামূলক পৰিৱেশ কেন্দ্ৰ হিচাপেও গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, য’ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ লোকে বৰ্জিত সামগ্ৰী পৃথকীকৰণ, পুনঃব্যৱহাৰ, সম্পদ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পৰিৱেশ-অনুকূল বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব ।
আংগামীয়ে কয়, ‘‘নতুন স্থানটো কেৱল বৰ্জিত সামগ্ৰী প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ঠাই হিচাপে নহয়, শিক্ষা আৰু সজাগতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । বৰ্তমান কেন্দ্ৰটোৰ যন্ত্ৰ-পাতিসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব আৰু তাৰ পাছত নতুন কেন্দ্ৰটোত কাম-কাজ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।’’
- এটা সম্প্ৰদায়ৰ সহযোগিতা :
কুডা ভিলেজ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটীত যুৱ নেতা, মহিলা নেতা, গাঁও প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধি আৰু অন্যান্য স্থানীয় অংশীদাৰসকল জড়িত । বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনাৰ আৰম্ভণি ঘৰৰ পৰাই হয় । বাসিন্দাসকলক উৎসস্থলতে বৰ্জিত সামগ্ৰী পৃথক কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ।
ইয়াৰ ফলত বৰ্জিত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ, বাছনি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সহজ হোৱাৰ লগতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰো মূল্য আছে বুলি মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি পাইছে । এই সামূহিক অংশগ্ৰহণেই কুডাৰ মডেলটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
- পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাবে এক সম্ভাৱনাময় আৰ্হি :
কুডাৰ অভিজ্ঞতা পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । দুৰ্গম ভূ-প্ৰকৃতি, সিঁচৰতি হৈ থকা জনবসতি, সীমিত পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু দূৰ-দূৰণিলৈ বৰ্জিত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ অধিক ব্যয়- এইবোৰ সমস্যাই বহু পাহাৰীয়া অঞ্চলত কেন্দ্ৰীভূত বৰ্জিত সামগ্ৰী ব্যৱস্থাপনাক জটিল কৰি তোলে ।
কুডাৰ দৰে বিকেন্দ্ৰীকৃত ব্যৱস্থাই উৎপাদনস্থলৰ ওচৰতে বৰ্জিত সামগ্ৰী সংগ্ৰহ, পৃথকীকৰণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । অৱশ্যে আংগামীয়ে কয়, ‘‘কুডাৰ মডেলক হুবহু আন ঠাইত প্ৰয়োগ কৰাৰ সলনি স্থানীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খুৱাই লোৱা উচিত । প্ৰতিটো অঞ্চলৰ ভূগোল, জনবসতিৰ বিন্যাস, সম্পদ আৰু বৰ্জিত সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃতি বেলেগ । সেয়ে সমাধানো স্থানীয়ভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ।’’
- নীতি থাকিলেই নহয়, লাগিব স্থানীয় মালিকীস্বত্ব :
আংগামীয়ে চৰকাৰী নীতি আৰু নিয়ম-কানুনক স্বাগতম জনাই কয় যে কোনো নীতিয়েই তেতিয়াহে সফল হ’ব, যেতিয়া সেই নীতিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত বাস্তৱ ৰূপ পাব । চৰকাৰে নীতি, নিয়ম, আন্তঃগাঁথনি, পুঁজি আৰু কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়াব পাৰে । কিন্তু পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণত স্থানীয় সম্প্ৰদায়ক অংশীদাৰ কৰিব লাগিব ।
তেওঁৰ মতে, মানুহে নিজকে কেৱল চৰকাৰী নিৰ্দেশ পালনকাৰী হিচাপে নহয়, সমাধানৰ অংশীদাৰ হিচাপে অনুভৱ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ লগতে এক্সটেণ্ডেড প্ৰডিউচাৰ ৰেছপনচিবিলিটি (EPR) অধিক শক্তিশালীভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । বিশেষকৈ কম মূল্যৰ পাতল আৰু বহু-স্তৰীয় প্লাষ্টিকৰ বাবে সহজলভ্য সংগ্ৰহ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
- এখন ঠেলাগাড়ীৰ পৰা এক বৃহৎ সপোনলৈ :
১৯৯৮ চনত এজন মানুহে এখন ঠেলাগাড়ী ঠেলি আৰম্ভ কৰা যাত্ৰাই আজি এক বৃহৎ সামূহিক সপোনৰ ৰূপ লৈছে । লগতে সংগ্ৰহৰ পৰা পৃথকীকৰণ, পুনঃব্যৱহাৰ, স্থানীয় প্ৰযুক্তি, সম্পদ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পৰিৱেশ শিক্ষালৈ কুডাই নিজৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কেৱল গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা নহয়, বৰঞ্চ এনে এক ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰা, য’ত বৰ্জিত সামগ্ৰীক সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰা হয়, সম্প্ৰদায়সমূহে নিজৰ দায়িত্ব নিজে গ্ৰহণ কৰে আৰু স্থানীয় জ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰে স্থানীয় সমস্যাৰ সমাধান বিচৰা হয় ।
কুডাৰ কাহিনীয়ে এটা ডাঙৰ কথাই সোঁৱৰাই দিয়ে ৷ ভাৰতৰ বৰ্জিত সামগ্ৰী নিষ্পাদনৰ সমস্যাৰ সমাধান সদায় ডাঙৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বা কেৱল নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকিবও পাৰে । কেতিয়াবা এই সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব পাৰে এখন সৰু ঠেলাগাড়ীৰ পৰা ৷ যেতিয়া এজন মানুহে নিজৰ গাঁওখনৰ বৰ্জিত সামগ্ৰীক নিজৰেই সমস্যা বুলি গ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ; ২০,০০০ কোটিৰো অধিক বিনিয়োগ, ১১ লাখ কৰ্মসংস্থাপন