অসম-নাগালেণ্ড সীমা বিবাদ: নাগালেণ্ড চৰকাৰে সীমান্তবাসীৰ স্বাৰ্থ সক্ৰিয়ভাৱে ৰক্ষা কৰাৰ দাবী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পেটনৰ
পেটনে সদনক আশ্বাস দিয়ে যে ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সক্ৰিয়ভাৱে নিৰীক্ষণ আৰু অনুসৰণ কৰি আছে ।
By ANI
Published : September 4, 2026 at 9:13 AM IST
কহিমা: নাগালেণ্ড-অসম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা উত্তেজনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাত নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেটনে এক বিশদ বিবৃতি প্ৰদান কৰে ।
নাগালেণ্ড বিধানসভাত জৰুৰী ৰাজহুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটাৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক তথা উপদেষ্টা আচুম্বেমো কিকনে কৰা আলোচনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পেটনে বিবাদিত এলেকা বেল্টৰ (ডি এ বি) ছেক্টৰ ডিৰ ভিতৰৰ মেকিৰাং/নেঘেৰিবিল অঞ্চলত ২৫ আৰু ২৬ আগষ্টৰ পৰিঘটনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে শান্তিৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সীমান্তবাসীৰ স্বাৰ্থ সক্ৰিয়ভাৱে ৰক্ষা কৰি আছে বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে ।
পেটনে কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত ২৬ আগষ্টত সংঘাতৰ সময়ত দুজন গাঁৱৰ সভাপতি আৰু লোথা ল’ৱাৰ ৰেঞ্জ পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এজন প্ৰতিনিধি আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত ২৭ আগষ্টত ভাণ্ডাৰী থানাত এফআইআৰ দাখিল কৰা হয় ।
তেওঁ কয় যে ওখা আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে সমন্বয় বৃদ্ধি, শান্তি বজাই ৰখা আৰু এনে ঘটনা ৰোধৰ বাবে সীমান্ত পৰ্যায়ৰ শান্তি সমিতি সক্ৰিয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
ঘটনাৰ পটভূমি দাঙি ধৰি পেটনে কয় যে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত বিবাদিত অঞ্চলটোত যৌথ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত ২০৫ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হৈছিল, তাৰ পিছত ১৪৬টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল । বাকী ৫৯টা ঘৰৰ উচ্ছেদত আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২০২৬ চনৰ ১৮ আগষ্টত দিয়া নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে তাৰ পিছত ৫৯ টা পৰিয়ালক আৰু ঠাই খালী কৰিবলৈ ৬০ দিনৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰিছে । পেটনে সদনক আশ্বাস দিয়ে যে ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ডি এ বি এলেকাৰ সকলো বিষয় নিৰন্তৰ আৰু সক্ৰিয়ভাৱে নিৰীক্ষণ আৰু অনুসৰণ কৰি আছে ।
‘‘ওখাৰ উপায়ুক্ত আৰু সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ নেতৃত্বত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে অসমৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সক্ৰিয় সমন্বয়ত আছে আৰু আমাৰ সকলো নগা গাঁও বা ব্যক্তি যাতে সুৰক্ষিত হয় আৰু ২০২৬ চনৰ ২৫ আৰু ২৬ আগষ্টত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষৰ অনুৰূপ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তথা উচ্ছেদ বা বাগিচা অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত নাগালেণ্ড আৰু অসম ৰাজ্যৰ বিষয়াসকলে যাতে একপক্ষীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ।’’ পেটনে কয় ৷
অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা
অসমৰ সৈতে নাগালেণ্ডৰ সীমাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ৫১২.১ কিলোমিটাৰ ৷ ১৯৬৩ চনত চুবুৰীয়া ৰাজ্যখন গঠন পিছত আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই সীমা সংঘাত চলি আহিছে । ১৯৬২ চনৰ নাগালেণ্ড ৰাজ্যিক আইনখনে ১৯২৫ চনৰ অধিসূচনা অনুসৰি ইয়াৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷ তেতিয়া নগা পাহাৰ আৰু তুয়েছাং এলেকা (এন এইচ টি এ)ক নতুন প্ৰশাসনিক এককত একত্ৰিত কৰি স্বায়ত্তশাসিত এলেকা হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছিল ।
নাগালেণ্ডে অৱশ্যে সীমা চিহ্নিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানি নল’লে আৰু ১৮৬৬ চনৰ অধিসূচনা অনুসৰি ব্ৰিটিছে সৃষ্টি কৰা নগা ভূখণ্ডৰ অংশ হিচাপে থকা অসমৰ তেতিয়াৰ উত্তৰ কাছাৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ নগা পাহাৰ আৰু সকলো নগা প্ৰধান অঞ্চলকে নতুন ৰাজ্যখনে সামৰি ল’ব লাগে বুলি দাবী জনায় ।
যিহেতু নাগালেণ্ডে নিজৰ অধিসূচিত সীমান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে, সেয়েহে অতি সোনকালেই অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ যাৰ ফলত ১৯৬৫ চনত প্ৰথম সীমা সংঘৰ্ষ হয় আৰু ইয়াৰ পিছত ১৯৬৮, ১৯৭৯, ১৯৮৫, ২০০৭ আৰু ২০১৪ চনত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত বৃহৎ সংঘৰ্ষ হয় ।
অসমৰ কিমান ভূমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ কবলত আছে ?
যোৱা ২৯ জুলাইত অসম চৰকাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৮৩ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ দখলত আছে ।
এই বেদখলকৃত ভূমিৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডে সৰ্বাধিক ১২,৮৮২.৬ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, মেঘালয়ৰ ২,৭৩২.১৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, মিজোৰামৰ ৯২৭.৭৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৮৫৮.৯১ বৰ্গ কিলোমিটাৰ দখল কৰিছে ।
সীমা সংঘাতত অসমৰ দুই শতাধিক লোকৰ মৃত্যু
অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত সংগঠনৰ পৰা পিটিআইয়ে লাভ কৰা নথি-পত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি ৰাজ্যৰ সীমা সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে প্ৰায় ১৯৮৯ চনৰ পৰা মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত অসমৰ মুঠ ২০২ জন লোক নিহত হৈছে ।
নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থকা বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, কাছাৰ, যোৰহাট, বিশ্বনাথ, ধেমাজি আৰু কামৰূপ জিলাত সীমান্ত অঞ্চলত মানুহক হত্যা কৰা হৈছে ।’’ অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে সীমান্ত সংঘৰ্ষত সৰ্বাধিক ১৪২ জনৰ মৃত্যু হৈছে গোলাঘাটত ৷ তাৰ পিছতে কাছাৰত ৩৪ জন আৰু বিশ্বনাথত ১৫ জন লোকে সীমা সংঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।
লগতে পঢ়ক : চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে সীমা সংঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অসমৰ দুই শতাধিক লোকে