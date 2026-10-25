নাগালেণ্ডত মুকলি প্ৰথমখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল
নাগালেণ্ডত মুকলি হ’ল প্ৰথমখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল ৷ ৫৬টা কোঠা সম্বলিত হোটেলখনত নগা সংস্কৃতি, পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু আধুনিক আতিথ্যৰ সমাহাৰ ৷
Published : October 25, 2026 at 4:28 PM IST
গুৱাহাটী: নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু আতিথ্য খণ্ডত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি কোহিমাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল মুকলি কৰা হয় । নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল নন্দ কিশোৰ যাদৱে কহিমাত পোলো হোটেলৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে । ৫৬টা কোঠা সম্বলিত এই হোটেলখনে ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এখন নতুন হোটেল স্থাপন কৰাটো কেৱল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যৎ, জীৱিকাৰ সুযোগ আৰু পৰ্যটকক উন্নত সেৱাৰে আদৰণি জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।’’ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত নাগালেণ্ডে ক্ৰমান্বয়ে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ সময়তে এই হোটেলখনৰ শুভাৰম্ভ এক আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে পৰ্যটনৰ উদ্দেশ্য কেৱল পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় সমাজৰ লোকসকলকো লাভান্বিত কৰা । পৰ্যটনখণ্ডৰ বিকাশে স্থানীয় উদ্যোগ, সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ, যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপন আৰু ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব ।
কহিমাক অৱসৰ বিনোদন, সাংস্কৃতিক আৰু ব্যৱসায়িক পৰ্যটনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে হৰ্ণবিল উৎসৱৰ জৰিয়তে নাগালেণ্ডৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ মাজত দাঙি ধৰাৰ গুৰুত্বৰ কথাও উল্লেখ কৰে । হোটেলখনে সেৱা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, সুৰক্ষা আৰু পেছাদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চমান বজাই ৰখাৰ লগতে নগা সংস্কৃতিৰ স্বকীয়তা প্ৰতিফলিত কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে, নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙেও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি হোটেলখনক ৰাজ্যখনৰ আতিথ্য আন্তঃগাঁথনিৰ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চৰকাৰী ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ ভৱিষ্যৎ উন্নয়নৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগক উৎসাহিত কৰিব । ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু পৰ্যটন বিভাগে পোলো হোটেল গোষ্ঠীৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াব ৷’’
নগা সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ বিশেষ প্ৰতিফলন
পোলো হোটেলছ গ্ৰুপৰ অংশ হিচাপে স্থাপন কৰা এই হোটেলখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত গোষ্ঠীটোৰ উপস্থিতি অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে । ১৯৯১ চনত শ্বিলঙত হোটেল পোলো টাৱাৰ্ছৰ জৰিয়তে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা গোষ্ঠীটোৱে বৰ্তমান মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু কলকাতাতো নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । কহিমাৰ হোটেলখনৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
কহিমা চহৰ আৰু উপত্যকাৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি হোটেলখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কাঁচেৰে নিৰ্মিত লবীৰ পৰা উপত্যকাৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধা থকাৰ লগতে ইনফিনিটি পুল আৰু অতিথিশালাৰ কোঠাসমূহৰ পৰাও চৌপাশৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
হোটেলখনৰ আভ্যন্তৰীণ সজ্জাত নগা স্থাপত্যশৈলী, পৰম্পৰাগত কলা আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতীকসমূহক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । প্ৰতিটো কোঠাৰ বেৰত নগা জনগোষ্ঠীৰ শিল্পকৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে পৰম্পৰাগত নগা বস্ত্ৰ সজ্জাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । আনকি হোটেলখনত নগা সমাজৰ পৰম্পৰাগত সামাজিক মিলনস্থলী ‘মৰাঙ’ৰ আৰ্হি প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে ।
ইয়াত প্ৰাচ্য, পশ্চিমীয়া আৰু ভাৰতীয় খাদ্যৰ লগতে বিশেষ নগা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা থাকিব । ইয়াৰ জৰিয়তে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকে নগা খাদ্য-সংস্কৃতিৰ সোৱাদ ল’ব পাৰিব । পোলো হোটেলছ গ্ৰুপৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা সৰ্বকালীন সঞ্চালক দেৱল তিব্ৰেৱালে জানিবলৈ দিয়ে যে কহিমাৰ হোটেলখনত কৰ্মৰত অধিকাংশ কৰ্মচাৰীয়েই স্থানীয় লোক ।
লগতে স্থানীয় শিপিনী, শিল্পী, কৃষক আৰু কাঠমিস্ত্ৰীৰ পৰা সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি স্থানীয় উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।