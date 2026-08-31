ফুলৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাক ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ নাগালেণ্ডৰ ভেছালু পুৰোৰ
‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানত নাগালেণ্ডৰ ফুলৰ ব্যৱসায়ী ভেছালু পুৰোক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসা ৷
Published : August 31, 2026 at 3:17 PM IST
তেজপুৰ : নাগালেণ্ডৰ ফেক জিলাৰ এগৰাকী যুৱতী ৷ নাম ভেছালু পুৰো ৷ ভেছালুৰ ফুলৰ প্ৰতি সাংঘাতিক দুৰ্বলতা আছে ৷ এই দুৰ্বলতাক ভেছালুৱে সফলতাৰ এক জখলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আগবাঢ়ি গৈছে ৷ অৰ্থাৎ ভেছালুৱে ফুলৰ প্ৰতি থকা নিজৰ ভালপোৱাক ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ কৰি সফলতাৰ নতুন পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কেৱল অৰুণাচলতে নহয়, ফুলপ্ৰিয় এই যুৱতীগৰাকীৰ বাগিচাৰ ফুল স্থানীয় বজাৰৰ উপৰিও দিল্লী আৰু মুম্বাইলৈও পঠিওৱা হৈছে । দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ মাহেকীয়া ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান ‘মন কী বাত’ৰ ১৩৭ সংখ্যক খণ্ডত ভেছালু পুৰোৰ এই সফলতাৰ কাহিনী উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত এই সন্দৰ্ভত লিখে-
From Phek district in Nagaland, Vesalu Puro Ji turned her passion for flowers into a thriving venture.#MannKiBaat pic.twitter.com/IkCztlKsLf— PMO India (@PMOIndia) August 30, 2026
নাগালেণ্ডৰ ফেক জিলাৰ পৰা ভেছালু পুৰো জীয়ে ফুলৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণক এক সমৃদ্ধিশালী উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে ।
-নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷
- ভেছালু পুৰো কোন ?
নাগালেণ্ডৰ ফেক জিলাৰ চকেছাং নাগা সম্প্ৰদায়ৰ কৃষক পৰিয়ালত জন্ম হোৱা ভেছালু পুৰোৰ সৰুৰে পৰাই ফুলৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ আছিল । পিতৃ-মাতৃয়ে খেতি কৰা দেখি তেওঁৰো ফুল খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ গঢ় লৈ উঠে ।
উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁ পুনেলৈ গৈ সমাজ সেৱা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি ২০১৩ চনত নাগালেণ্ডলৈ উভতি আহি ভূমি সম্পদ বিভাগত চুক্তিভিত্তিক প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰে । তেওঁ গ্ৰামাঞ্চলৰ আত্মসহায়ক গোট আৰু মহিলাসকলক জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বিভিন্ন উপায়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল ।
নাগালেণ্ডৰ ফেক জিলাৰ পৰা ভেছালু পুৰো জীয়ে ফুলৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণক এক সমৃদ্ধিশালী উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে।— PIB in Assam (@PIB_Guwahati) August 30, 2026
- প্ৰধানমন্ত্ৰী @narendramodi
#MannKiBaat https://t.co/XppowLuBGj
২০২১ চনত প্ফুটছেৰ’ নামৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত তেওঁ অতি সৰু পৰিসৰত চখ হিচাপে ফুলৰ খেতি আৰম্ভ কৰে । পাছলৈ স্থানীয় বিয়া, উৎসৱ আৰু গীৰ্জাৰ অনুষ্ঠানত ফুলৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি দেখি তেওঁ ইয়াক ব্যৱসায় হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
ইয়াৰ পাছত তেওঁ ফেকৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ফুল খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । কৃষি সম্পৰ্কীয় কাৰ্যসূচীৰ সহায়ত তেওঁ ICAR-Indian Institute of Horticultural Research-এ উন্নত কৰা উচ্চ উৎপাদনক্ষম গ্লেডিঅ’লাছৰ জাত ‘আৰকা অমৰ’ৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হয় ।
মাত্ৰ এক চতুৰ্থাংশ একৰ মাটিত প্ৰায় ৬,০০০টা গ্লেডিঅ’লাছৰ ৰোপণ কৰি তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰে । এই প্ৰচেষ্টাত ৫,০০০ৰো অধিক বজাৰত বিক্ৰীৰ উপযোগী ফুল উৎপাদন হয় ।
এটা সৰু চখ হিচাপে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰচেষ্টা এতিয়া ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে । নাগালেণ্ডত উৎপাদিত তেওঁৰ ফুল এতিয়া দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে ।
দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভেছালু পুৰোৰ এই যাত্ৰাক প্ৰশংসা কৰি মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কয় যে আগ্ৰহ, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সঠিক দিক-নিৰ্দেশনাই গ্ৰামাঞ্চলত নতুন জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাৰেই উদাহৰণ নাগালেণ্ডৰ ফেক জিলাৰ ভেছালু পুৰো ৷